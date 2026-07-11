«Сгорели даже сандалики»: В Таганроге семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара

В Таганроге сгорел дом, в котором жила семья с двумя детьми. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, в Таганроге загорелся дом, в котором жила семья с маленькими детьми. Огонь распространился практически мгновенно, уничтожив вещи и домашних животных.

- Это случилось утром. Муж повез сына и дочь в детский сад на машине, а я поехала на работу. Спустя минут пятнадцать Володя позвонил и сказал, что дом горит. Он узнал об этом от сестры. Я развернулась и помчалась обратно, - рассказала Диана Желяева.

К приезду женщины дом вовсю полыхал. Вокруг стоял резкий запах из-за горевших натяжных потолков. Пламя тушили вызванные родственниками пожарные. Когда те закончили свою работу, супруги с ужасом смотрели на то, что осталось от семейного гнездышка.

- Сгорела мебель, техника, детские вещички — даже сандалики в прихожей. А еще в огне погибли две черепахи, которых мы с мужем завели 15 лет назад.

Огонь уничтожил технику и вещи. Фото: из архива героя публикации.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, сообщение о возгорании поступили в 08:39, а через 19 минут огонь был локализован. А в 09:17 пожар на площади двадцать квадратных метров был потушен. Причина устанавливается. Родители отправили детей на дачу к бабушке с дедушкой, а сами принялись вытаскивать из комнат горы черного мусора.

- Этот дом муж строил для нас вместе со своим отцом. Мы жили здесь 10 лет. Пока точно не знаем, что случилось. Вроде бы короткое замыкание в электрощитке. Я думаю, что пожар так быстро распространился, потому что рядом висел тюль.

Средства на восстановление дома потребуются немаленькие, а доход у супругов небольшой. Диана работает продавцом в магазине, муж — на стройке. Сыну 5 лет, дочери — три годика.

Семья будет признательна неравнодушным людям за любую помощь. Предложить ее можно, прислав сообщение на номер редакции 8-909-409-00-00 или автора материала: 8-918-857-42-66

Семья будет признательна за любую помощь. Фото: из архива героя публикации.

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