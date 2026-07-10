Движется со стороны Беларуси: Грозит ли мегациклон с аномальными дождями Ростовской области на выходных 11 - 12 июля

Мегациклон лишь слегка заденет Ростовскую область, но ливнями поделится щедро. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судя по новостям из других регионов, европейскую часть России сейчас заливает мощные дожди, гремят грозы и бушует штормовой ветер. Климатологи объясняют это мегациклоном: с Атлантики в страну зашел циклон Бернадетт, он-то и стал топить Калининград осадками выше нормы, а с юга на подмогу ему спешит редкий Каспийский циклон, и вдвоем они могут «наплакать» месячную норму осадков во многих регионах.

Непогода ожидается в субботу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Дону в конце рабочей недели, несмотря на жару, небо тоже хмурится, и жителей волнует, грозит ли нам великий и ужасный мегациклон. О погоде в Ростовской области на выходных 11 - 12 июля 2026 и о том, так ли страшен мегациклон как его малюют, в беседе с «КП - Ростов-на-Дону» рассказала начальник регионального гидрометцентра Елена Назарова.

- Циклон, который двигается со стороны Беларуси, будет смещаться к центрально-черноземным районам. Холодный атмосферный фронт пройдет и через территорию Ростовской области — 10 и 11 июля. Это понизит температуру воздуха на 5 — 8 градусов, - рассказала Елена Николаевна.

Задует штормовой ветер. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Перенос воздушных масс принесет местами дождь и грозы со штормовым ветром. Те, что прошли в ночь на 10 июля и утром, существенно картину не поменяли: днем в некоторых районах установилось настоящее пекло до +38 градусов.

- В субботу, 11 июля, в отдельных районах пройдет сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого достигнут 20 — 23 метров в секунду.

По прогнозу, температура воздуха в ночь на 11 июля составит от +16 до +21 градуса, местами похолодает до +10. Днем после жаркой пятницы действительно станет прохладнее — в среднем +24 — +29 градусов, но местами столбики термометров все-таки поднимутся до +33.

Синоптик считает, что циклон, даже столь масштабный и с приставкой «мега», на Дону не задержится и покинет наш регион достаточно быстро.

Ливни будут срываться во многих районах области. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже в воскресенье, 12 июля, в Ростове ожидается день без существенных осадков с юго-западным и западным ветром, который задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью воздух остынет от +16 до +18, а днем прогреется до +28 — +30. По Ростовской области утром и днем местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза, при которой усилятся порывы ветра. Ночью воздух станет прохладнее — до +15 — +20 градусов, местами даже до +10, а днем прогреется до +24 — +29, местами до +34.

- Неустойчивая погода, обычна для нашего лета, - заключила Елена Назарова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Что-то их все больше и больше»: Эксперты рассказали, почему Ростовскую область все чаще атакуют смерчи