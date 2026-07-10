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Общество10 июля 2026 14:55

Движется со стороны Беларуси: Грозит ли мегациклон с аномальными дождями Ростовской области на выходных 11 - 12 июля

Синоптик Елена Назарова рассказала, затронет ли мегациклон Ростовскую область на выходных
Татьяна ТИХОНОВА
Мегациклон лишь слегка заденет Ростовскую область, но ливнями поделится щедро.

Мегациклон лишь слегка заденет Ростовскую область, но ливнями поделится щедро.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судя по новостям из других регионов, европейскую часть России сейчас заливает мощные дожди, гремят грозы и бушует штормовой ветер. Климатологи объясняют это мегациклоном: с Атлантики в страну зашел циклон Бернадетт, он-то и стал топить Калининград осадками выше нормы, а с юга на подмогу ему спешит редкий Каспийский циклон, и вдвоем они могут «наплакать» месячную норму осадков во многих регионах.

Непогода ожидается в субботу.

Непогода ожидается в субботу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Дону в конце рабочей недели, несмотря на жару, небо тоже хмурится, и жителей волнует, грозит ли нам великий и ужасный мегациклон. О погоде в Ростовской области на выходных 11 - 12 июля 2026 и о том, так ли страшен мегациклон как его малюют, в беседе с «КП - Ростов-на-Дону» рассказала начальник регионального гидрометцентра Елена Назарова.

- Циклон, который двигается со стороны Беларуси, будет смещаться к центрально-черноземным районам. Холодный атмосферный фронт пройдет и через территорию Ростовской области — 10 и 11 июля. Это понизит температуру воздуха на 5 — 8 градусов, - рассказала Елена Николаевна.

Задует штормовой ветер.

Задует штормовой ветер.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Перенос воздушных масс принесет местами дождь и грозы со штормовым ветром. Те, что прошли в ночь на 10 июля и утром, существенно картину не поменяли: днем в некоторых районах установилось настоящее пекло до +38 градусов.

- В субботу, 11 июля, в отдельных районах пройдет сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого достигнут 20 — 23 метров в секунду.

По прогнозу, температура воздуха в ночь на 11 июля составит от +16 до +21 градуса, местами похолодает до +10. Днем после жаркой пятницы действительно станет прохладнее — в среднем +24 — +29 градусов, но местами столбики термометров все-таки поднимутся до +33.

Синоптик считает, что циклон, даже столь масштабный и с приставкой «мега», на Дону не задержится и покинет наш регион достаточно быстро.

Ливни будут срываться во многих районах области.

Ливни будут срываться во многих районах области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже в воскресенье, 12 июля, в Ростове ожидается день без существенных осадков с юго-западным и западным ветром, который задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью воздух остынет от +16 до +18, а днем прогреется до +28 — +30. По Ростовской области утром и днем местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза, при которой усилятся порывы ветра. Ночью воздух станет прохладнее — до +15 — +20 градусов, местами даже до +10, а днем прогреется до +24 — +29, местами до +34.

- Неустойчивая погода, обычна для нашего лета, - заключила Елена Назарова.

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