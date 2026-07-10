«Инвестиции в регион»: Советник губернатора Ростовской области Сергей Медведев – о планах развития

Почетный авиастроитель России, советник губернатора Ростовской области Сергей Медведев рассказал о перспективах развития. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

За плечами почетного авиастроителя России Сергея Медведева — более двадцати лет управленческого опыта в реальном секторе экономики и оборонно-промышленном комплексе. Сегодня Сергей Николаевич является советником губернатора Ростовской области Юрия Борисовича Слюсаря.

В откровенном интервью в студии радио «Комсомольская правда» Сергей Медведев рассказал о масштабных инвестпроектах, о том, как решить повседневные проблемы людей, а еще объяснил, какое поручение дал ему глава региона.

«Школа высочайшего уровня»

Сергей Николаевич, расскажите немного о себе и о своей карьере

- У меня довольно большой управленческий опыт, причем как в частном секторе, так и в государственных компаниях, связанных с реальным производством. В середине двухтысячных буквально с нуля создал производственно-строительную компанию, в которой трудилось более тысячи человек. Затем был серьезный государственный трек: с 2013 по 2016 годы я возглавлял федеральное предприятие «Авиакомплект».

После этого почти десять лет посвятил Объединенной Авиастроительной Корпорации. За эти годы прошел путь от директора по перспективным проектам и IT до заместителя генерального директора и вице-президента ОАК.

Вы являетесь советником губернатора Юрия Слюсаря, как давно вы знакомы?

— Очень давно, уже десятки лет. Причем последние десять из них я работал под непосредственным началом Юрия Борисовича Слюсаря в Объединенной Авиастроительной Корпорации. Для меня это была школа высочайшего уровня, которая научила работе с системными задачами и крупными проектами. Убежден, что Ростовской области очень повезло с руководителем. Более профессионального человека, управленца от Бога, я в своей жизни не встречал. Уверен, Юрий Борисович сделает все возможное для всесторонней поддержки и развития нашего региона.

Сергей Николаевич, известно, что вы получили от губернатора особое поручение. В чем его суть?

— Губернатор поручил мне курировать Особую экономическую зону и привлекать сюда новых резидентов. Причем речь идет о развитии не только самой площадки ОЭЗ, но и всей прилегающей территории — Ростова, Новочеркасска, Аксайского района.

Мы сошлись во мнении, что, помимо масштабных строек, нужно сосредоточить усилия на повседневных нуждах людей: благоустройстве, чистоте во дворах и на улицах, удобном транспорте. Это базовые вещи, от которых напрямую зависит качество жизни.

В ближайшее время мы вместе с главами муниципалитетов детально разберем варианты решения этих задач. Я отлично знаю эти районы, поэтому мы подойдем к делу максимально предметно. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие губернатора и жителей. Уверен, что вместе мы наведем порядок в вопросах, которые больше всего волнуют жителей.

Достойные зарплаты, новоые возможности

Что сегодня представляет собой Ростово-Новочеркасско-Аксайская агломерация и каков ее реальный потенциал?

— Эти территории исторически, логистически и экономически тесно связаны между собой. Здесь работают межмуниципальные индустриальные площадки, выстроена транспортная сеть, развиваются образовательные проекты, успешно работает Особая экономическая зона. У Ростова, Новочеркасска и Аксая колоссальный кадровый, промышленный и научный потенциал. Наша главная задача — объединить эти силы, чтобы они работали на благо людей, дополняя друг друга. И для этого объединения у нас есть мощнейший фундамент. Речь идет о ресурсах, которые оцениваются в сотни миллиардов рублей. Например, совместно с областным министерством экономического развития мы курируем инвестпроекты, которые только в Аксайском районе оцениваются в 67,5 миллиарда рублей. Они дадут нам 10 тысяч новых рабочих мест. Очевидно, что работать здесь будут не только жители Аксая, но и ростовчане, и новочеркассцы.

Расскажите об этих инвестпроектах подробнее.

— В ближайшие год-полтора в Аксайском районе появится распределительный центр Вайлдберриз — проект оценивается в 10,5 миллиарда рублей. Также в этом муниципалитете построят булочно-кондитерский комбинат производительностью 80 тонн продукции в сутки. Он потребует вложений, превышающих еще миллиард рублей.

В Новочеркасске запустят завод по производство полимеров, также центр обработки данных. В Первомайском районе Ростова необходимо развить промышленный технопарк «Гранит». И это — лишь малая часть из запланированного.

Вы оперируете большими цифрами. Что это дает конкретным людям?

— Нужно понимать, что это не абстрактные цифры. За ними стоят вполне осязаемые вещи: достойные зарплаты для семей, дополнительные доходы местных бюджетов, а значит — новые возможности для благоустройства.

Я активно общаюсь напрямую с людьми, получаю от них колоссальную обратную связь. Когда начинаешь детально разбираться в ситуации на местах, становится очевидно: жителей волнуют простые, но от этого не менее значимые проблемы. Это и своевременный покос травы, и регулярный вывоз мусора, и четкие графики движения автобусов. Из всего этого складывается базовый комфорт людей, напрямую влияющий на качество нашей жизни.

Поэтому любые вложения в экономику Дона должны приносить людям видимую отдачу. Мой ключевой принцип: Инвестиции в регион — благополучие в каждый дом.

Планируется ли привлекать научный потенциал донских вузов к развитию предприятий агломерации и ОЭЗ?

— Это стратегический вопрос. Давайте смотреть правде в глаза: сегодня донские заводы испытывают жесточайший кадровый голод, а выпускники уникальных специальностей порой не могут найти работу. Проблема не в качестве образования, а в отсутствии диалога между производством и наукой. Эту стену мы сейчас ломаем.

В Новочеркасске сильнейшая инженерная школа, в Ростове — мощная исследовательская база. Наша задача — соединить этот потенциал с реальным сектором экономики. Без такой синергии развивать высокотехнологичную индустрию просто невозможно.

Мы уже перешли от слов к делу и провели переговоры между ЮРГПУ (НПИ) и заводом «Росвертол». Договорились о запуске полноценной практики для студентов.

«Здесь мой дом, моя душа»

Известно, что вы собираетесь выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму. С чем связано это решение?

— Главным толчком для меня стал масштаб задач, которые поставил передо мной губернатор. Полумерами проблемы, копившиеся в регионе годами, не решить. Нужен абсолютно другой подход. Работа на федеральном уровне даст все необходимые инструменты для того, чтобы защищать интересы донского края на самом высоком уровне.

Вы родились в Ставропольском крае, в Кисловодске. Что связывает вас с Ростовской областью, и какое значение донская земля имеет лично для вас?

— Во-первых, я здесь живу и намерен жить дальше. Во-вторых, у меня мать казачка. Дух вольного Дона для меня не сказки, а часть души. В-третьих, я многие годы связан теснейшими профессиональными отношениями с крупнейшими предприятиями Ростовской области. Во многих случаях профессиональные отношения перешли в хорошую человеческую дружбу. Так что ответ на ваш вопрос прост: здесь мой дом, мои друзья и коллеги, здесь моя душа.

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