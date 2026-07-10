«Увидел и захотел»: В Ростове «Суворовский душегуб» 18 лет насиловал и убивал женщин

Когда мужчина попался на одном преступлении, цепочка улик привела еще к четырем. Фото: СУ СК по Ростовской области

В мае 2020 года суд вынес приговор жителю ростовского пригорода, которого местные прозвали «Суворовским маньяком». Сначала его взяли за убийство 24-летней девушки — она вышла из дома вечером и пропала. А потом выяснилось: за ним тянется шлейф из пяти смертей и нескольких изнасилований. Первое преступление он совершил еще в 2000-м, будучи срочником. Почти два десятилетия душегуб оставался неуловимым — женился, завел детей, считался примерным семьянином. Но внутренняя тьма брала свое.

Вечер, скамейка и роковая встреча

Осенью 2018 года жительница Суворовского района выскочила из дома без сумочки — только телефон в руке. Она хотела либо зайти в магазин, либо встретиться с подругой. Через час мать ей не дозвонилась — геолокация показывала, что аппарат выключен где-то рядом с домом. Женщина забила тревогу. Сотни волонтеров прочёсывали район несколько дней. Тело нашли на пустыре, в неглубокой яме — девушка была изнасилована и задушена.

Тело жертвы нашли на пустыре. Фото: СУ СК по Ростовской области

Подозреваемого вычислили по биологическим следам спустя несколько месяцев. Им оказался дорожный рабочий, мужчина под сорок, который в тот вечер сидел на лавочке неподалеку. Увидев стройную незнакомку с длинными волосами, он, по собственному признанию, «захотел». Дождавшись, пока рядом никого не будет, подкрался сзади, накинул на шею свернутую куртку. Потерявшую сознание жертву он оттащил в тень и надругался, а после добил.

Первая жертва

В ходе следствия всплыло страшное прошлое. Первое нападение он совершил в 2000 году, когда проходил срочную службу в воинской части. Как-то в карауле ушел в самоволку, заметил одинокую прохожую, поднял с земли булыжник и ударил. Обессилевшую жертву изнасиловал и задушил, тело закидал мусором и вернулся в казарму. Через полгода повторил — снова ночная прогулка, случайная девушка, изнасилование и убийство.

Убийцу задержали спустя 18 лет после первого преступления. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Потом ему в руки попали еще две несчастные — в 2001 и 2003 годах. Жертвами стали 16-летняя школьница и 41-летняя женщина. Обе не видели своего убийцу: он всегда нападал исподтишка. После этого душегуб затих — испугался, что его вычислят. Устроил личную жизнь, обзавелся детьми, брал подработки. Для окружающих выглядел как тихий семьянин.

Срыв и роковая ошибка

В 2015 году он не выдержал. Увидев вечером на улице 29-летнюю женщину, попытался надругаться. Но жертва оказалась с характером — закричала, стала отбиваться, привлекла внимание прохожих. Насильника задержали, но отпустили — формально улик не хватило. Однако его данные занесли в картотеку. Именно это впоследствии и помогло связать его с убийством 2018 года.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Экспертиза: садист, но вменяем

Психиатры не нашли у него душевных расстройств, но диагностировали садизм. Изувер действовал осознанно, понимал последствия и полностью отдавал отчет своим действиям. Поэтому суд не нашел смягчающих обстоятельств.

В мае 2020 года Южный окружной военный суд приговорил 38-летнего убийцу к пожизненному лишению свободы. Следствие доказало пять убийств и несколько покушений.

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