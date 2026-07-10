Дневники ростовского маньяка Муханкина: «Когда вы узнаете все обо мне, Чикатило покажется вам каким-то цыпленком»

Владимир Муханкин (в центре) во время следственного эксперимента. Фото: архив Амурхана Яндиева

Он убил восемь человек за два месяца, чтобы переплюнуть ростовского душегуба. Писал стихи, мемуары, требовал, чтобы следователь стоял рядом с ним во время расстрела. Но вместо казни получил пожизненное в «Черном дельфине».

Владимир Муханкин исписал 18 тетрадей: откровениями, стихами, подробными описаниями собственных зверств. Первая же запись — без попытки вызвать жалость: «Прощения мне нет. Людей не воскресить, и мне на этом свете не место». Но дальше — не раскаяние, а гордость. И обещание: «Когда вы узнаете все обо мне, Чикатило покажется вам цыпленком».

Легенда ростовского следствия Амурхан Яндиев, тот самый, кто поймал Чикатило, стал первым, кому Муханкин доверил свои тайны. И даже спустя десятилетия от его признаний мороз по коже.

Ростовской следователь Амурхан Яндиев. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Синяя рука»: как поймали душегуба

В майские праздники 1995 года Муханкин приехал в на юг Ростовской области, в город Сальск, к старому знакомому. Того не оказалось дома. Гость вышел к железнодорожным путям — и там встретил Елену, проверявшую пломбы на вагонах. Она ответила, как ему показалось, грубо, и в руке мужчины блеснул нож.

Женщина погибла на месте. Тело маньяк расчленил, разложил на рельсах и лег рядом. Только так, по его признанию, он испытал полное удовлетворение.

Через несколько минут он встретил двух женщин — Валентину и ее дочь Галину. Дочь он ударил ножом в спину, а мать отбивалась от напавшего хозяйственной сумкой, пока дочь с пробитым легким, бежала за помощью. Оглянулась — и увидела, как нелюдь снова заносит нож над матерью.

Люди, услышав крики, бросились к путям и спугнули убийцу. Но спасти Валентину не удалось. А нападавшего задержали у элеватора: он метался, повторяя «это не я». Но уцелевшая жертва запомнила «синюю руку», забитую наколками.

Муханкин родился как раз в тот день, когда его отец женился на другой. Фото: архив Амурхана Яндиева

«Я рос под замком»

Позже Муханкин рассказывал, что он родился, когда его отец женился на другой. Мать, 19-летняя свинарка, была брошена. Любила, страдала, устраивала дикие скандалы — прибегала к дому бывшего мужа и бросала младенца на крыльцо. Со временем злость вымещала на сыне.

— Мать ставила в угол на угли и на соль. Била нещадно. Я рос под замком, — писал он.

Муханкин рассказывал, что отчимы били и пинали его, в школе другие дети над ним смеялись, а директор как-то ударил по голове связкой ключей, и от этого у школяра брызнула кровь. Тогда будущий душегуб сбежал из класса, но не домой — на кладбище и там выкопал землянку. А позже в отместку директору на глазах у всех убил его собаку.

Он убегал снова и снова. Рвал на куски дворовых животных. Воровал, пил, сидел. В общей сложности провел за решёткой 16 лет. За колючей проволокой получил кличку Ленин, потому что родился 22 апреля, как и Владимир Ильич.

Спустя два десятка лет, от муханкинских воспоминаний жутко. Фото: архив Амурхана Яндиева

«Чикатило покажется цыпленком»

В тюрьме Муханкин запоем читал о преступлениях Чикатило — тот стал его кумиром. Выйдя на свободу, он первым делом поехал в Шахты, нашел домишко-мазанку, где Чикатило убил свою первую жертву. Снял комнату рядом и там же начал убивать. Затем расправился с мужем любовницы — и тут же в соседней комнате предавался ласкам с ней. Потом убил другую любовницу и зверски расправился с ее маленькой дочкой. Потом объяснял свои действия тем, что мстил женщинам, которые напоминали ему мать.

А когда узнал, что дело ведет тот же следователь, что и по Чикатило, усмехнулся:

— Если узнаете все обо мне, Чикатило покажется цыпленком.

Когда суд приговорил Муханкина к смертной казни, тот попросил следователя лишь об одном: о свидании с матерью. Фото: архив Амурхана Яндиева Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Больше мы не увидимся»

В 1996 году суд вынес смертный приговор. Муханкин попросил о последней встрече с матерью. Слез в тот день не было: они молча смотрели друг на друга. Он сказал: «Ну вот, мама, больше мы не увидимся». И ушел.

В тетрадке у маньяка появились строки:

Не плачь по мне, мама, не плачь!

Я в пятнах невинной крови.

За мной придет скоро палач,

Который не знает любви.

Вместо расстрела — «Черный дельфин»

Муханкин просил, чтобы на расстреле присутствовал следователь. Но казнь не состоялась — в стране ввели мораторий на смертную казнь. Сейчас душегуб отбывает пожизненное в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области.

Те самые записи Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Комментарий психиатра

«Такие откровения маньяков должны иметь гриф «секретно»

Сергей ВЫГОНСКИЙ, главный внештатный специалист по психиатрии Минздрава РО:

— Дневники маньяков — опасный материал. Они интересны специалистам, но не должны быть доступны широкой публике. Такие откровения могут стать триггером для людей со спящими склонностями. Поэтому гриф «секретно» — не прихоть, а необходимость.

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