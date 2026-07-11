«В голове что-то переклинило»: Ростовский маньяк под видом электрика два года насиловал детей и сбежал от милиции

Дети доверчиво открывали дверь серьезному взрослому, и тут же происходило страшное. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Он представлялся электриком, проникал в квартиры, где не было взрослых, и нападал на детей. На его счету 11 доказанных изнасилований и десятки грабежей. Его фоторобот крутили по ТВ, печатали в газетах, ориентировки лежали у каждого патрульного. Два года он уходил от правосудия, однажды сбежал прямо из райотдела, а когда его все-таки взяли, следователи изымали вещдоки мешками. Андрей Селезнев, чье имя тогда облетело все сводки, не был похож на монстра — он был незаметным, но его действия заставляли содрогаться даже видавших виды оперативников.

Когда выносил добро из квартиры, набросился на ребенка

Первый срок Селезнев получил еще в юности — за квартирную кражу. Дальше - три года в колонии, досрочное освобождение, армия. Весной 1992 года он поселился в городе Шахт и провел два года внешне благополучно, и тогда случился первый срыв.

Как только ребенок открывал дверь, мужчина нападал. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По собственному признанию, во время ограбления квартиры, в которой случайно оказался ребенок, он якобы почувствовал, что не может контролировать себя. С той поры его грабежи сопровождались насилием.

— В моей голове что-то переклинило, — пытался он оправдаться на допросе.

Выслеживал жертв во время прогулки

Селезнев работал по одной схеме. Он караулил школьников. Запоминал: если ребенок сам открывает дверь ключом — значит, родителей дома нет. Затем звонил в квартиру, представлялся электриком, проверяющим счетчики. Дети, как правило, открывали. В ту же секунду непрошенный гость вталкивал ребенка в квартиру, угрожал, заставлял выносить все родительские ценности, а потом – надругательство. Так он действовал в Ростове, Шахтах, Новочеркасске, Усть-Донецке и других городах и поселках.

Сбежал из-под носа у милиции

В 1995 году Селезнев обчистил квартиру в поселке Майский — взял три кольца, серьги и бижутерию. Но девочка, оставшаяся в квартире и испуганная до смерти, позвонила в милицию. Все соседние райотделы подняли по тревоге. И в автобусе на въезде в Шахты задержали двоих, среди них был преступник.

Чужой мужчина представлялся электриком, который пришел снять показания, и доверчивые дети открывали двери. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Его везли на служебных «Жигулях» в отдел. Но конвоиры сразу не обыскали задержанных, и задержанный успел выбросить улики, а на входе в райотдел — рванул прочь. Беспечность сотрудников обернулась новыми жертвами. Их наказали, но маньяк остался на свободе.

Три нападения за две недели

Селезнев не залег на дно. Вскоре он объявился в Астрахани, родном для него городе. Ворвался в квартиру, заставил двенадцатилетнюю дочь хозяина искать золото и деньги, а затем изнасиловал ее. Спустя несколько дней совершил новое нападение по той же схеме. Затем еще, и весь страшный ритуал проводил как под копирку: убедиться, что родителей нет, ворваться, собрать ценности, надругаться.

Как поймали преступника

В распоряжении сыщиков были отпечатки пальцев, образцы почерка и показания выживших жертв. По всей стране рассылались ориентировки. И вдруг — ответ из Астрахани: там есть схожие по почерку преступления. Так удалось связать разрозненные эпизоды.

Окончательно его взяли на остановке «Центральный рынок» в Шахтах — по приметам. К тому времени он уже обзавелся семьей, жил там же, сбывал награбленное и кутил в кабаках с любовницей и друзьями.

Задержанный смог сбросить улики и сбежать до того, как его заведут в отдел. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В тот же вечер оперативники обыскали квартиры его родственников и знакомых. Результаты превзошли ожидания: потенциальные вещдоки тащили мешками - золото, видео- и аудиотехнику, украшения. Кабинет следователя больше года напоминал доверху забитый склад комиссионного магазина.

Среди изъятого — видеоплеер «Акай-120», похищенный в Новочеркасске, большая сувенирная бутылка из-под коньяка «Арарат», правда, пустая. По спискам вещей нашли нераскрытые дела, а также преступления, о которых даже не заявляли. Так, редкий японский трехкассетный магнитофон «Генерал» был похищен за несколько дней до задержания. Владелец не обращался в милицию — не верил, что преступника найдут. Аппарат вернули хозяину.

Не пытался отрицать очевидное

В ходе следствия Селезнев признался во всем. Он не пытался отрицать очевидное. Психиатры диагностировали у него «неполную психическую полноценность», но вменяемость не вызывала сомнений. Суд учел этот нюанс, но снисхождения не дал.

16 февраля 1999 года Ростовский областной суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор был вынесен после трех лет следствия — в деле фигурировало более тридцати эпизодов: грабежи, разбои, изнасилования малолетних. Селезнев уже давно отбыл срок полностью.

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