«Это не просто мой долг, а искренняя благодарность»: Соцкоординатор из Азова помогает семьям бойцов за защиту ее родных на Донбассе

Каждый день Оксаны на работе - это благодарность бойцам и их родным, выраженная в реальных делах. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Остался всего день, и завершится конкурс «На линии добра», который проводит «КП – Ростов-на-Дону» вместе с фондом «Защитники Отечества», чтобы рассказать о 14 социальных координаторах. Каждая из них посвятила себя помощи бойцам и их семьям. Сегодня представляем заключительную историю – Оксаны Саркисян.

Она родилась и выросла в Луганске. В 2014-м бомбежки вынудили ее уехать, но в там остались родные люди — родители, друзья, коллеги. Когда в 2023 году открылся фонд, Оксана не сомневалась: ее место здесь.

«Решение приняла без колебаний»

Оксана окончила Государственную Донбасскую академию по профессии экономист. Вся ее трудовая деятельность была связана с социальной помощью людям. Много лет она работала в Пенсионном фонде.

— В 2014 году жизнь в родном Луганске стала невозможной. Постоянные обстрелы и бомбежки вынудили нас с семьей покинуть город и переехать в Россию, — вспоминает участница конкурса.

12 лет назад Оксана приехала в Ростовскую область из Луганска и трудится в помогающих профессиях. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Здесь Оксана продолжила заниматься помощью людям — работала в управлении социальной защиты.

— Когда в 2023 году по указу президента создали государственный фонд «Защитники Отечества», приняла решение без колебаний и пришла сюда. Никаких сомнений не возникло.

«Это моя благодарность им»

Для Оксаны труд в фонде — не просто работа. У нее на территории Луганска и Донецка остались родители, друзья, коллеги.

— И когда наши ребята защищают их там, помогать самим воинам и их семьям здесь – это не просто мой долг. Это моя искренняя благодарность им.

Она трудится в фонде с первого дня его открытия. И помнит каждого, кто обратился за помощью. Выделить один запоминающийся случай Оксана не может — она помнит все.

Каждую историю бойца или семьи, которым нужна была помощь, Оксана не забывает. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

— История каждого бойца и каждой семьи уникальна, поэтому подход нужно выстраивать индивидуально. Когда три года ты максимально погружаешься в их проблемы, это не просто работа, – рассказывает она. – Ты становишься членом их семей.

Самое большое признание для нее — не грамоты и не премии. А, когда подопечные поздравляют с праздниками, заходят просто так, чтобы поприветствовать и увидеться.

— В этих простых жестах – искренняя человеческая связь, которая для меня дороже любых наград.

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Как проголосовать за участниц

Проголосовать за героинь «На линии добра» можно ежедневно – за одну или нескольких участниц. Последний день приема голосов уже завтра – 12 июля. Успевайте поддержать ту, чья история больше других тронула сердце! Итоги конкурса объявим 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону».