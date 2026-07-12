Звал смотреть котят и подбросил тело под лодку: Как ростовский подросток сел на десять лет за убитую малышку и напал брата и сестру

Душегуб обещал малышке показать котят. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 1994 году 17-летний тихий парень из ростовской малосемейки заманил шестилетнюю соседку «посмотреть котят», и больше родители ее живой не видели. Получил десять лет — максимум для несовершеннолетних. Вышел по УДО, женился, завел сына. А через три года кошмар повторился: в чужой квартире вчерашний сиделец надругался над братом и сестрой и убил. Суд дал 25 лет строгого режима.

Звал смотреть котят

8 мая 1994 года в общежитии на Орбитальной все было как обычно. Шестилетняя Оля играла во дворе. Мама позвала её домой смотреть мультики, а сама вернулась к праздничному обеду. Спустя полчаса вернулся отец — дочки не было. Родители оббегали весь дом, опрашивали соседей. Женщины на лавочках подтвердили: девочка зашла в подъезд и больше не выходила.

Искали всю ночь. В 9 утра тело обнаружили на пожарной лестнице — его явно подбросили, ведь это место проверяли не раз. Экспертиза подтвердила худшее: над ребенком надругались, затем задушили. Единственная улика — совочек и ведерко, но следов на них не было.

Тело убитой девочки подкинули спустя время. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сними штаны»: как разговорили убийцу

Дело вел старший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев. Он быстро понял: преступник — кто-то из соседей. Среди жильцов выделялся 17-летний подросток — тихий, незаметный парень, который, как и все, участвовал в поисках. На допросе он уверенно заявлял об алиби, но Яндиева смутило его поведение. Тогда следователь пошел на хитрость: попросил молодого человека снять штаны, а затем с напускной уверенностью заявил, что ему все ясно. «А теперь рассказывай, как ты изнасиловал и убил ребенка?» — спросил Яндиев. Парень сломался и во всем сознался.

Оказалось, подросток давно следил за малышкой. В тот вечер он заманил ее в квартиру под предлогом «посмотреть котят» — девочка знала его и доверилась. Там он надругался и задушил, потому что боялся, что она расскажет родителям. Тело сначала спрятал на балконе под резиновой лодкой, а затем перенес на пожарную лестницу.

Суд приговорил несовершеннолетнего убийцу к максимальному сроку — десяти годам. Но за примерное поведение он вышел досрочно в мае 2003 года. На свободе он успел жениться, у него родился сын. Родные и соседи считали, что он исправился. Но меньше чем через три года — новая трагедия.

Ключи от соседской квартиры были в доступе. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Телефон выдал убийцу

12 декабря 2006 года Ростов всколыхнуло известие: в квартире на Беломорской нашли тела девятилетней и 14-летнего ее брата. Их мать, работавшая допоздна на рынке, вернулась домой и обнаружила детей мертвыми. Оба были изнасилованы и задушены. На месте криминалисты найдут вещдоки — бельевую веревку и шнур от утюга.

Мать сразу заподозрила бывшего мужа, ушедшего в религиозную секту, — он неоднократно выражал недовольство воспитанием детей. Но истинный преступник был рядом: в соседней квартире жила мать настоящего убийцы, у них был общий тамбур, и ключ от квартиры всегда висел на стене. Мужчина без труда проник внутрь, когда дети остались одни.

Душегуб забрал с места преступления мобильный телефон. Он вынул сим-карту и вставил свою, надеясь, что его не вычислят. Но оперативники отследили геолокацию. Через несколько дней подозреваемый был задержан.

На первых допросах он признавался в ограблении и убийстве, но отрицал изнасилование. А в суде вообще заявил, что признательные показания дал под давлением. Однако экспертиза ДНК разрушила эту версию: на веревках и на телах детей нашли его биологические следы.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям: убийство двух лиц, изнасилование и разбой. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Это максимальный срок»

Суд признал мужчину виновным по трем статьям: убийство двух лиц, изнасилование и разбой. Приговор — 25 лет колонии строгого режима. Государственный обвинитель пояснил: «Это максимальный срок, который мы могли запросить, ведь юридически это считается первым преступлением — судимость погашена через три года после освобождения».

Защита пыталась обжаловать вердикт, но Верховный суд оставил приговор без изменений.

Сейчас ростовчанин отбывает наказание. Освобождение планируется в 2032 году, когда ему будет 54 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram