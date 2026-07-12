Надежное плечо для ветеранов СВО и опора для матерей, жен и детей бойцов: Кто лидирует в конкурсе «На линии добра»

Осталось несколько часов, чтобы поддержать участниц в конкурсе "На линии добра". Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Конкурс «На линии добра», организованный «КП – Ростов-на-Дону» и региональным филиалом фонда, выходит на финишную прямую. Целый месяц вы отдавали голоса за участниц — 14 сильных духом женщин, социальных координаторов — и сегодня у вас есть последний шанс это сделать. Имя победительницы объявим 13 июля. А прямо сейчас знакомьтесь с тройкой лидеров по итогам голосования.

Третье место: «Я оказалась там, где мое место по-настоящему»

Анна Важинская – социальный координатор в Зерноградском и Кагальницком районах – занимает третью строчку промежуточного рейтинга, она набрала 2424 голоса.

С детства Анна равнялась на бабушек-педагогов. Одна в войну служила переводчиком, вторая после ранения заново научилась писать левой рукой и 25 лет преподавала черчение. Ее стальной характер, любовь к жизни и вера в людей стали для внучки ориентиром.

Получив педагогическое образование, Анна работала в учреждениях допобразования, затем стала директором дома культуры. С началом СВО создала волонтерскую группу «Надежный тыл», с мужем и единомышленниками исколесила сотни дорог по новым территориям. Помогала бойцам, многих потеряла. Тогда поняла: поддерживать воинов нужно и в тылу. Узнав о создании фонда, не колебалась ни секунды.

В последний день голосования Анна Важинская по предварительным результатам занимает почетную третью строчку. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

– Я оказалась там, где мое место по-настоящему, – говорит она.

Первый подопечный – Роман с ампутированными ногами. Внешне был спокоен, но его боль Анна увидела сердцем: протез не подошел, мужчина мучился. Она помогла отремонтировать, но через несколько дней снова стали кровоточить культи.

– Ветеран замыкался, передвигался ползком. Тогда подключилась команда фонда: организовали реабилитацию, встречи с психологом, обучение вождению и получение автомобиля с ручным приводом. Роман ожил, стал ездить на рыбалку, встречаться со школьниками. А когда получил спортивные протезы, позвонил из Москвы и сказал три слова: «Мне не больно».

Для Анны это победа команды над болью и бедой. Сегодня Роман адаптирует жилье под новые нужды, участвует в мероприятиях, строит планы.

Второе место: «Готова работать там, где нужна»

У Ирины Хочкиян из Мясниковского района уже 4004 голоса и второе место по предварительным результатам голосования.

Ирина окончила Ростовский строительный университет, работала в управлении соцзащиты. В апреле 2023 года в администрации предложили ей стать социаольным координатором. Сначала испугалась, но пример родителей, приходивших на помощь даже незнакомцам, помог принять решение.

Ирина Хочкиян - на второй строчке промежуточного рейтинга и всегов в нескольких голосах от первой. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Один случай из практики – сентябрь 2025 года. К ней обратилась вдова погибшего бойца с двумя детьми. Женщина просила помочь с сеном и кормами для сорока коз – на селе без мужской руки прокормить столько животных почти невозможно. Ирина связалась с фермерами и уже через два часа нашла нужный объем, организовала доставку. Администрация района обеспечила женщину кормами на всю зиму.

– Для меня это шаг к тому, чтобы качество жизни тех, кто потерял близких, улучшилось, – говорит она. – Я готова работать там, где нужна.

Первое место: «Милосердие – не пустой звук»

Прямо сейчас среди участниц лидирует Анна Прохоренко из Тацинского района: у нее 4013 голосов.

Почему Анна выбрала помогающую профессию? Ответ – в ее маме Людмиле Николаевне Цеценко, отдавшей соцзащите более четверти века.

– Милосердие для нее не пустой звук, и я переняла это.

Анна Прохоренко лидирует по предварительным результатам голосования. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Анна окончила Ростовский экономический университет, 15 лет посвятила социальной сфере – от ведущего специалиста до руководителя отдела в МФЦ. С декабря 2023 года она - социальный координатор в Тацинском районе. Ее подопечные одни из первых в области стали участниками «Зарницы 2.0». С семьями героев они побывали в Волгограде, на Параде Победы в Ростове, в музее «Самбекские высоты». Ветераны с инвалидностью активно занимаются спортом, показывая пример стойкости.

– В работе все случаи запоминающиеся, – говорит Анна. – Ветераны, семьи погибших, инвалиды, пропавшие без вести – у каждого своя боль. Радуешься, когда помог человеку, сделал все и даже больше.

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Успейте проголосовать!

Голосование завершится сегодня в полночь. На странице конкурса «На линии добра» вы можете отдать голос одной или нескольким участницам. Аномальный рост голосов отслеживается – при нарушениях кандидатуру снимут. Итоги подведем 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону».