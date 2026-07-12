«Ее где-то удерживали»: Семья ростовской студентки, пропавшей в Дагестане, побывала на месте исчезновения

Мама Анны Цомартовой еще раз побывала на месте исчезновения ее дочери. Фото: из архива семьи.

Семья из Ростова-на-Дону, Диана и Николай Цомартовы, уже третий год живет в режиме непрекращающегося кошмара. В феврале 2024 года их старшая дочь, 24-летняя студентка Ростовского юридического института МВД Анна Цомартова, бесследно исчезла в Дагестане. История пропажи будущей сотрудницы полиции полна пугающих загадок.

Спасатели досконально изучили береговую линию. Фото: Из архива семьи.

Загадочное исчезновение и арабский след

Аня приехала в Каспийск на крупные соревнования по тайскому боксу. После выступления на ринге девушка решила побыть одна. Она пошла прогуляться к Каспийскому морю. Камеры видеонаблюдения детально зафиксировали ее последний маршрут: пустынная береговая линия, охраняемая территория ведомственного санатория, почти час полного одиночества на холодном пирсе здравницы… А дальше след ростовчанки просто обрывается.

В те дни волонтеры, родные, оперативники и МЧС прочесали весь Каспийск. Девушку искали и в воде, и на суше. Однако не было обнаружено ни одной зацепки. Впоследствии дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Аня - старший ребенок в семье. Фото: из архива семьи.

— Следователь работает очень профессионально, делает все, что необходимо. Наша семья ему очень благодарна, — говорит Диана.

Спустя несколько месяцев после пропажи родителям прислали снимок из метро в Дубае. На нем изображена пассажирка, удивительно похожая на Аню. При первой возможности мама Диана полетела в ОАЭ, однако записи с сервера ей не предоставили. Параллельно из России в Дубай отправили официальные запросы с требованием изучить кадры из метро, однако никакой информации та сторона так и не предоставила.

«Если человек будет лукавить, я это почувствую»

Недавно Диана вновь побывала в Каспийске. Она признается, что с тех пор этот город вызывает у нее только отторжение, однако она все равно решила в очередной раз пройти по маршруту, который в тот злополучный день проделал ее ребенок. Как рассказала Диана Цомартова, с 2024 года обстановка на том отрезке берега изменилась. Дело в том, что рядом с ведомственным санаторием расположена охраняемая вертолетная площадка. Там есть много строений. В этом году их стало еще больше, построили большой дом.

— Когда я была там, я почувствовала, что ее где-то удерживали силой, — рассказывает Диана.

Сегодня она хочет лично задать вопросы сотрудникам санатория, которые были на смене в день исчезновения Ани. Диана уже направила соответствующее ходатайство.

— Я хочу присутствовать при повторном допросе и, глядя человеку в глаза, задать свои вопросы. Если человек будет лукавить, я это сразу почувствую, — говорит Диана.

Кроме того, она планирует подготовить ходатайство с просьбой отправить в Дубай следователя. Несмотря на то, что с того страшного февраля прошло уже много времени, семья Цомартовых отказывается верить в худшее. Диана и Николай убеждены: их дочь жива, и они сделают все возможное и невозможное, чтобы докопаться до истины.

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