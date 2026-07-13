«Готова работать там, где буду нужна»: Победительницу конкурса «На линии добра» выбрали в Ростове

Больше всего голосов наши читатели подарили Ирине Хочкиян. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Выдержка, душевная чуткость, несгибаемый характер и готовность прийти на выручку в самую трудную минуту. Именно эти качества отличают социальных координаторов ростовского филиала фонда «Защитники Отечества».

14 социальных координаторов приняли участие в конкурсе «На линии добра», организованном «КП — Ростов-на-Дону» и региональным филиалом фонда. Почти месяц, с 15 июня по 12 июля, наши читатели отдавали голоса за участниц. И сегодня мы подводим итоги.

В конкурсе «На линии добра» участвовали 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Третье место: «Мне не больно» - самые счастливые слова

Замыкает тройку лидеров Анна Важинская, за которую наши читатели отдали 2 446 голосов. В ее ведении находятся Зерноградский и Кагальницкий районы. Вдохновляясь примером бабушек-педагогов, которые пережили Великую Отечественную войну и никогда не сдавались, с началом СВО она приняла участие в создании группы «Надежный тыл». А, когда в 2023 году появился фонд «Защитники Отечества», вступила в ряды соцкоординаторов.

Ее самая яркая история — о ветеране Романе с ампутированными ногами, которому до крови натирали протезы.

— Сначала он замкнулся и закрылся дома, не верил никому, передвигался ползком. Команда координаторов помогла ему с протезами, реабилитацией, обучением вождению. А когда он получил спортивные протезы, позвонил и сказал три слова: «Мне не больно», — вспоминает Анна.

Анна Важинская трудится в Зерноградском и Кагальницком районах. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Для Анны это стало главной победой.

— Работа в фонде — это честное служение людям, искреннее вовлечение в жизнь тех, кто пожертвовал ради нас многим и кому мы сейчас так нужны.

Второе место: «Радуешься, когда помог человеку»

Всего на два голоса от победительницы отстала Анна Прохоренко из Тацинского района — за нее читатели «КП — Ростов-на-Дону» проголосовали 4 370 раз. В социальной сфере дончанка трудится 15 лет, а в фонде — с декабря 2023 года. Ее ориентир — мама, посвятившая соцзащите более четверти века.

Анна гордится, что ее подопечные одни из первых в области стали участниками «Зарницы 2.0». Вместе с семьями героев они побывали в Волгограде, на Параде Победы в Ростове, в музее «Самбекские высоты». Ветераны с инвалидностью активно занимаются спортом, показывая пример стойкости.

Анна Прохоренко заботится о ветеранах и членах их семей в Тацинском районе. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

— В работе все случаи запоминающиеся, — говорит Анна. — Ветераны, семьи погибших, инвалиды, пропавшие без вести — у каждого своя боль. Радуешься, когда помог человеку, сделал все и даже больше.

Победительница: «Теперь поддержка стала моей профессией»

Всего два голоса определили победительницу. Ей стала Ирина Хочкиян, набравшая 4 372 лайка. Она окончила Ростовский государственный строительный университет по специальности «экономист». Трудилась в управлении соцзащиты в Мясниковском районе. В апреле 2023 года в местной администрации предложили ей должность социального координатора фонда «Защитники Отечества».

— Сначала я испугалась, — признается Ирина. — Думала: справлюсь ли? Здесь же все иначе. Нужно очень много знать, потому что запросы у людей совершенно разные.

Но решение дала положительное. На это повлиял пример родителей: они приходили на помощь даже незнакомцам по первому зову. Так что желание помогать у Ирины в крови.

Ирина Хочкиян из Мясниковского района помогла вдове бойца СВО с двумя детьми пережить зиму, обеспечив их 40 коз кормом. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Один случай из практики она запомнила особенно.

— В сентябре прошлого года ко мне обратилась мама с двумя детьми. Ее муж — участник СВО — погиб. Женщина просила обеспечить сеном и другими кормами сорок домашних коз. Ведь, оставшись без мужской помощи, прокормить столько животных почти невозможно.

На селе вдовы наших бойцов часто сталкиваются с такими трудностями. Корм для скота — вопрос критический. Ирина начала искать возможность, связалась с местными фермерами. Уже через два часа нашла нужный объем, организовала доставку. Администрация района подключилась и обеспечила женщину кормами на всю зиму.

— Для меня это не просто поддержка в тяжелый момент, — говорит Ирина. — Это шаг к тому, чтобы качество жизни тех, кто потерял близких, хоть немного улучшилось. Я готова работать там, где буду нужна. Теперь поддержка стала моей профессией.

Мы поздравляем Ирину Хочкиян с победой! И совсем скоро пригласим ее в редакцию для вручения диплома и записи интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» (89,8 FM). И, конечно искренние слова благодарности всем нашим участницам за их бесценный труд. Главное — все 14 координаторов и их коллеги по всей области продолжают ежедневно менять жизни к лучшему, и это дорогого стоит. Спасибо каждому читателю, кто голосовал и поддерживал героинь.

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