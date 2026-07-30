Магия обогащения: Владелец счета заплатит за услуги онлайн-гадалки и ростовского юриста, который вел дело

Жительница Таганрога Людмила тяжело переживала расставание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ростовской области тяжело переживала расставание с любимым. В отчаянии решила обратиться к магии. На сайте объявлений нашла ведунью, которая гарантировала вернуть мужчину мощным ритуалом. Ехать никуда не пришлось: колдунья принимала прямо в мессенджере по видеосвязи.

Заплатила за любовь

Оплачивать сеансы магии договорились частями. За две недели дончанка сделала пять переводов на карту гадалки, отдав в сумме 57 860 рублей. По сути, женщина оплачивала каждый новый этап приворота: от подготовки до финального обряда.

- Она уверяла, что процесс запущен и нужно лишь немного подождать. Но время шло, а бывший на пороге так и не появился, — сокрушалась клиентка.

За две недели таганроженка сделала пять переводов на карту ведуньи. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Страстного воссоединения не произошло. А как только последний рубль упал на счет, ясновидящая и вовсе перестала отвечать на сообщения.

Осознав обман, дончанка бросилась в банк просить отмены переводов. Там развели руками: операции проведены добровольно, нарушений нет. Тогда женщина пошла в полицию.

Магия неосновательного обогащения

Следователи быстро завели уголовное дело о мошенничестве. Оказалось, счет для приема денег за любовные обряды принадлежал совершенно другому человеку — мужчине из Нижегородской области.

Гадалка педлагала сделать любовный обряд в онлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ждать, пока полиция найдет реального владельца профиля, измученная неизвестностью клиентка не стала. Она наняла юриста и подала гражданский иск в городской суд.

Аргумент был железобетонным — статья о неосновательном обогащении. Владелец карты на заседание не пришел и законность получения денег не доказал. В итоге суд встал на сторону обманутой клиентки. Теперь хозяин счета обязан вернуть все деньги до копейки, а сверху оплатить работу правозащитника и госпошлину — еще 24 500 рублей.

Осознав обман, женщина пошла в полицию. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Мошенница или бизнесвумен?

Обычно судиться с экстрасенсами бесполезно, но этот случай показал изящную правовую лазейку. Ситуацию объясняет ростовский юрист Татьяна Руденко.

- У многих возникает вопрос: неужели каждое такое объявление в интернете — это криминал. Как вообще доказать мошенничество в магии?

- В уголовном деле доказать мошенничество гадалки действительно крайне сложно, — рассуждает эксперт. — Уголовный кодекс требует доказать изначальный умысел. То есть нужно подтвердить, что ведунья не собиралась проводить обряд, а просто хотела украсть деньги. В истории с Людмилой полиция завела дело именно потому, что гадалка использовала подставную карту и перестала выходить на связь. Это явный признак обмана.

Людмила тяжело переживала расставание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Значит ли это, что любая гадалка с доски объявлений — преступница?

- С точки зрения закона магии не существует. Если человек обещает вам стопроцентный результат, например, вылечить рак или вернуть мужа, и берет за это деньги — это состав преступления. Но есть важный нюанс со статусом самозанятого. Если ведунья официально зарегистрирована и вы переводите ей деньги, получая электронный чек за «эзотерические» или «консультационные» услуги, то вернуть свои средства через суд за неосновательное обогащение уже не выйдет. Услуга формально оказана, налог уплачен. И если в чеке не написано «за приворот мужа со 100% гарантией», то законных претензий быть не может. В таком случае верить или не верить картам — это личный финансовый риск клиента.

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Видео: из архива героя публикации.

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