Ситуацию с топливом в Ростовской области прокомментировал губернатор. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Ростовской области находится на контроле у региональных властей. Губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании 13 июля дал четкие поручения как бороться с проблемами в очередях и избавить водителей от штрафов за часы, проведенные на выделенной полосе в ожидании заправки. Рассказываем последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026: работа заправок

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области обещают облегчить ожидания автомобилистов в очередях на АЗС и работу заправок. По информации властей региона, на заправках будут организованы дежурства казаков и волонтеров. Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, главная проблема — не только наличие топлива, но и обстановка на самих заправках.

Волонтеры и казаки не будут вмешиваться в технологический процесс — отпуск топлива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Люди часами стоят в очередях под палящим солнцем, а когда подъезжают к колонке, им сообщают, что бензин закончился или заправка закрывается, — сказал Юрий Слюсарь на совещании. — Человек отстоял три с половиной часа на жаре, а перед носом у него заправку закрывают и говорят приходить через пять-шесть часов. При этом он видит, что с заднего двора заезжают другие машины. Это провоцирует конфликты и драки.

Особенно тяжело приходится пожилым людям и семьям с детьми. В жару люди теряют сознание, им негде укрыться и нечем напиться.

— На этих выходных, когда жара уже установилась, люди ждали в очередях вплоть до потери сознания, потому что в доступе нет воды, невозможно выйти из очереди. Им нужно оказывать помощь.

Губернатор поручил министру транспорта Алене Беликовой отключить камеры на время действия очередей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026: дежурство казаков и волонтеров

На совещании приняли несколько решений, которые напрямую коснутся автомобилистов.

Во-первых, по последним новостям о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля, волонтеров и казаков привлекут для дежурства на заправках.

— Они не будут вмешиваться в технологический процесс — отпуск топлива. Их задача — помогать людям, особенно пенсионерам и семьям с детьми, регулировать очереди и обеспечивать порядок.

Глава региона поручил наладить информирование на АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026: штрафы за выделенную полосу

Во-вторых, последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области говорят о скором пересмотре штрафов за выделенную полосу. Камеры фотовидеофиксации должны переформатировать так, чтобы автомобилистов не наказывали за то, что они ждали в очереди на АЗС. Сейчас водители вынуждены стоять на выделенных полосах перед заправками, и им приходят штрафы. Губернатор поручил министру транспорта Алене Беликовой отключить камеры на время действия очередей.

Губернатор поручил волонтерам координировать очереди на заправках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026: график работы и наличие топлива

В-третьих, глава региона поручил наладить информирование на АЗС. На заправках должны сообщать последние новости о графике работы и наличии топлива.

— Люди должны знать, когда можно приезжать. Необходимо организовать на заправках четкую обратную связь: например, если бензин отпускают с 10 до 15 часов, об этом нужно предупреждать заранее.

Что делать обычным водителям? Власти принимают меры и просят водителей проявить терпение и понимание. Волонтеры и казаки начнут дежурить в ближайшее время. Если вы стоите в очереди и видите, что кто-то теряет сознание или нуждается в помощи, — обращайтесь к дежурным.

На АЗС должны информировать о графике работы и наличие бензина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если пришел штраф за стоянку на выделенной полосе у АЗС в эти дни, стоит дождаться официальных разъяснений о том как пересмотреть уже выписанные постановления.

Стоит внимательно следить за информацией на заправках о графике работы и наличии топлива. Если на АЗС нет доступа к воде или затруднена организация очереди, нужно уведомить об этом дежурных.

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