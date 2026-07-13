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Общество13 июля 2026 15:15

У АЗС будут дежурить казаки и волонтеры: Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026

Губернатор поручил казакам дежурить на АЗС в Ростовской области
Татьяна ТИХОНОВА
Ситуацию с топливом в Ростовской области прокомментировал губернатор.

Ситуацию с топливом в Ростовской области прокомментировал губернатор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Ростовской области находится на контроле у региональных властей. Губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании 13 июля дал четкие поручения как бороться с проблемами в очередях и избавить водителей от штрафов за часы, проведенные на выделенной полосе в ожидании заправки. Рассказываем последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026: работа заправок

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области обещают облегчить ожидания автомобилистов в очередях на АЗС и работу заправок. По информации властей региона, на заправках будут организованы дежурства казаков и волонтеров. Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, главная проблема — не только наличие топлива, но и обстановка на самих заправках.

Волонтеры и казаки не будут вмешиваться в технологический процесс — отпуск топлива.

Волонтеры и казаки не будут вмешиваться в технологический процесс — отпуск топлива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Люди часами стоят в очередях под палящим солнцем, а когда подъезжают к колонке, им сообщают, что бензин закончился или заправка закрывается, — сказал Юрий Слюсарь на совещании. — Человек отстоял три с половиной часа на жаре, а перед носом у него заправку закрывают и говорят приходить через пять-шесть часов. При этом он видит, что с заднего двора заезжают другие машины. Это провоцирует конфликты и драки.

Особенно тяжело приходится пожилым людям и семьям с детьми. В жару люди теряют сознание, им негде укрыться и нечем напиться.

— На этих выходных, когда жара уже установилась, люди ждали в очередях вплоть до потери сознания, потому что в доступе нет воды, невозможно выйти из очереди. Им нужно оказывать помощь.

Губернатор поручил министру транспорта Алене Беликовой отключить камеры на время действия очередей.

Губернатор поручил министру транспорта Алене Беликовой отключить камеры на время действия очередей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026: дежурство казаков и волонтеров

На совещании приняли несколько решений, которые напрямую коснутся автомобилистов.

Во-первых, по последним новостям о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля, волонтеров и казаков привлекут для дежурства на заправках.

— Они не будут вмешиваться в технологический процесс — отпуск топлива. Их задача — помогать людям, особенно пенсионерам и семьям с детьми, регулировать очереди и обеспечивать порядок.

Глава региона поручил наладить информирование на АЗС.

Глава региона поручил наладить информирование на АЗС.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026: штрафы за выделенную полосу

Во-вторых, последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области говорят о скором пересмотре штрафов за выделенную полосу. Камеры фотовидеофиксации должны переформатировать так, чтобы автомобилистов не наказывали за то, что они ждали в очереди на АЗС. Сейчас водители вынуждены стоять на выделенных полосах перед заправками, и им приходят штрафы. Губернатор поручил министру транспорта Алене Беликовой отключить камеры на время действия очередей.

Губернатор поручил волонтерам координировать очереди на заправках.

Губернатор поручил волонтерам координировать очереди на заправках.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости о ситуации с бензином в Ростовской области на 13 июля 2026: график работы и наличие топлива

В-третьих, глава региона поручил наладить информирование на АЗС. На заправках должны сообщать последние новости о графике работы и наличии топлива.

— Люди должны знать, когда можно приезжать. Необходимо организовать на заправках четкую обратную связь: например, если бензин отпускают с 10 до 15 часов, об этом нужно предупреждать заранее.

Что делать обычным водителям? Власти принимают меры и просят водителей проявить терпение и понимание. Волонтеры и казаки начнут дежурить в ближайшее время. Если вы стоите в очереди и видите, что кто-то теряет сознание или нуждается в помощи, — обращайтесь к дежурным.

На АЗС должны информировать о графике работы и наличие бензина.

На АЗС должны информировать о графике работы и наличие бензина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если пришел штраф за стоянку на выделенной полосе у АЗС в эти дни, стоит дождаться официальных разъяснений о том как пересмотреть уже выписанные постановления.

Стоит внимательно следить за информацией на заправках о графике работы и наличии топлива. Если на АЗС нет доступа к воде или затруднена организация очереди, нужно уведомить об этом дежурных.

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