Новый центр притяжения и школа диабета: как преобразились социальные объекты в донской глубинке

Поликлиника обслуживает 26 тысяч жителей района. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кагальницком районе обновили два социальных объекта — сельского Дома культуры и центральной районной поликлиники. С результатами масштабных преобразований ознакомились депутаты Законодательного собрания Ростовской области Игорь Гуськов, Сергей Рожков и Сергей Ярошенко, а также депутат Государственной Думы Лариса Тутова.

Новый центр притяжения в станице Кировской

Первым пунктом посещения стал Дом культуры в станице Кировской, работы в котором были выполнены в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Здание, построенное в 1967 году, получило второе рождение. Здесь укрепили фундамент, полностью заменили кровлю, окна и двери, обновили фасад и все внутренние инженерные сети. Ремонт завершился в конце 2025 года и обошелся в 104 миллиона рублей. Сегодня это пространство объединяет творческие и досуговые возможности для сельчан всех поколений.

Депутат донского парламента Сергей Рожков дал высокую оценку выполненным работам.

— Народная программа — это хороший пример того, как инициативы жителей при содействии депутатского корпуса и администрации района воплощаются в жизнь. Сельский Дом культуры в станице Кировской стал настоящим современным культурно-досуговым кластером. Это место, где и дети могут заниматься творчеством, и взрослые проводить досуг, — отметил парламентарий.

По словам Сергея Рожкова, обновленный Дом культуры стал полноценным украшением станицы и точкой притяжения для местных жителей.

Современная медицина для 26 тысяч пациентов

Следующим объектом осмотра стала районная поликлиника в станице Кагальницкой, которая также была обновлена по Народной программе. Медучреждение обслуживает 26 тысяч жителей. В ходе капремонта здесь полностью обновили системы отопления, водоснабжения и водоотведения, привели в порядок кровлю и внутреннюю отделку. Учреждение также получило 110 единиц нового оборудования, включая технику для рентген-кабинета, УЗИ и физиотерапии. Кроме того, для пациентов открыли специализированную школу по борьбе с сахарным диабетом. Теперь поликлиника способна принимать более 200 человек за смену.

Сергей Рожков подчеркнул, что важно не только качество строительных работ, но и новые возможности для жителей.

— В поликлинике мы увидели современный медицинский центр со светлыми просторными помещениями. Кабинеты оснащены, фасады и коммуникации полностью обновлены. Люди с удовольствием пользуются условиями этого учреждения. Очень хорошо, что такая программа есть, а наши земляки активно в нее включаются, — поделился впечатлениями парламентарий.

Депутат добавил, что сейчас идет формирование новой редакции Народной программы на следующие пять лет.

— Это ответ на социальные запросы наших людей, а также результат деятельности земляков, администрации и всего депутатского корпуса, — заключил Сергей Рожков.