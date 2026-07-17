До 5 000 бонусов Спасибо в месяц: Сбер открыл бесплатный доступ к «СберПрайм Зарплатному» для новых клиентов

Фото: предоставлено ПАО «Сбербанк России».

Получать заработную плату на карту Сбера становится не просто удобно и безопасно, но и максимально выгодно. Сейчас для зарплатных клиентов Сбера доступен тарифный план «СберПрайм Зарплатный» с особыми условиями. Если вы впервые переводите зарплату в Сбер, или не получали ее на карту Сбера больше трех месяцев — вы получаете этот пакет услуг абсолютно бесплатно. На все покупки действуют повышенные категории кешбэка, а в месяц можно вернуть до 5000 бонусов Спасибо.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов

- Банковская карта уже давно перестала быть простым способом получения и траты денег. Это полноценный финансовый инструмент, позволяющий планировать, анализировать и накапливать свои сбережения. Часто мы видим ситуацию: деньги поступили, а через три дня человек задается вопросом: «Куда все ушло?». Современный цифровой профиль, который открывается вместе с картой, позволяет наглядно управлять своими финансами. Это не только удобно, но и выгодно. Переводя зарплату в Сбер, вы получаете доступ к тарифу «СберПрайм Зарплатный», который включает повышенный кешбэк бонусами Спасибо, а также бесплатные уведомления, оплату ЖКУ и переводы без комиссии. Обслуживание карты - тоже бесплатно. Со Сбером ваши деньги в безопасности и постоянно приносят дополнительный доход, - отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

Ключевые преимущества тарифного плана «СберПрайм Зарплатный»:

— Повышенный кешбэк. Клиентам доступны 4 категории кэшбека в месяц, в том числе «1% на все покупки». Ежемесячно можно возвращать до 5 000 бонусов Спасибо с покупок по карте.

— Бесплатные уведомления и обслуживание. Обслуживание СберКарты — 0 рублей. Пуши и СМС о платежах, переводах и остатке по платёжным счетам предоставляются бесплатно.

— Платежи и переводы без комиссии. Оплата жилищно-коммунальных услуг и переводы клиентам Сбера до 300 000 рублей в месяц доступны без комиссии.

Чтобы подключить «СберПрайм Зарплатный», нужно оформить заявление на перевод зарплаты в Сбер и отправить его своему работодателю. После получения первой зарплаты на карту Сбера тарифный план «СберПрайм Зарплатный» подключится автоматически в течение пяти дней.

Не упустите возможность сделать свои финансы более выгодными и стабильными. Переводите зарплату в Сбер и пользуйтесь всеми преимуществами тарифного плана «СберПрайм Зарплатный».

Узнать подробности можно в любом офисе Сбера в Ростовской области, а также на официальном сайте банка.

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