Переводчик с оружием в руках: В Ростове начался суд над нацистом, которого обвиняют в расстреле мирных жителей

Суд даст правовую оценку действиям Гельмута Обермана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове начинается громкий судебный процесс. Речь о деле Гельмута Оберлендера, который работал переводчиком в печально известной зондеркоманде СС 10-А. На ее счету тысячи загубленных жизней мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Известно, что в возрасте 97-летний бывший эсэсовец умер за границей. Но о том, какие зверства творил каратель на донской земле и почему юридическая оценка его деяний необходима даже спустя 80 лет, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал историк, руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Односельчане называли Геной

По словам собеседника, зондеркоманда СС 10-А была создана для реализации нацистского плана «Ост».

- Начиная с 1941 года в этом подразделении аккумулировались самые жестокие элементы, психически искалеченные войной люди, чьей задачей было методичное уничтожение мирного населения. Именно в ней и оказался Гельмут Оберлендер, или, как его называли односельчане — Гена.

Ростовчане везут гроб с телом застреленного немцами родственника в 1943 году. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уроженец советской Запорожской области, этнический немец, каким-то образом избежал призыва в Красную Армию, а с приходом оккупантов предложил им свои услуги в качестве переводчика.

— Он буквально с первых дней начал участвовать в мероприятиях по расстрелу, уничтожению мирных жителей, — подчеркивает историк.

Правда, потом он утверждал, что это было не добровольное решение, и его могли бы убить за отказ помогать гитлеровцам

«Участвовал в расстрелах ради удовольствия»

Вместе со своей командой Оберлендер дошел до Таганрога, где был оставлен кровавый след в Петрушиной балке — месте массовых казней. В 1942 году каратели устроили масштабные зачистки в Ростове-на-Дону. По мнению экспертов, именно в Донской столице ими впервые были массово применены машины-душегубки и различные отравляющие вещества: объем «работы» у палачей был колоссальный.

— Я читал свидетельства очевидцев о том, что был какой-то молодой переводчик, который брал в руки оружие и ради удовольствия участвовал в расстрелах. Это было и в Сальске, и в парке Авиаторов в Ростове-на-Дону. Гена ли это, либо может быть какой-то другой переводчик, еще предстоит установить, — поясняет историк.

География преступлений коснулась не только Дона, она затронула еще Краснодар и Ейск, где убили в том числе воспитанников детского дома. Поисковики предполагают, что эти же каратели причастны и к жутким расстрелам душевнобольных и детей-инвалидов в Новочеркасске.

Похороны жертв немецкой оккупации в парке им. Фрунзе в 1943 году. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Судя по архивным данным, когда в 1943 году зондеркоманду расформировали, Оберлендер не остановился и продолжил свой кровавый путь уже в Белоруссии и Югославии.

«Пытался оправдаться»

После войны нацистскому приспешнику удалось затеряться среди обычных солдат вермахта, но страх разоблачения заставил его в 1954 году бежать в Канаду, где он позже получил гражданство и даже стал учредителем крупной строительной компании. Долгие годыт тот пытался выстроить респектабельную жизнь, однако прошлое не отпускало.

— Канада очень хорошо работала с Россией, даже в Ростове работали эксперты, которые пытались найти следы его военных преступлений, — рассказывает Андрей Кудряков. -Оберлендер пытался за счет адвокатской защиты оправдаться и добиться, чтобы его не лишали гражданства и не выдавали. Этот процесс длился достаточно долгое время. За ним стояли вполне серьезные европейские силы, которые разделяли его нацистское мировоззрение.

Несмотря на все попытки уйти от ответственности, процесс в Ростове запущен. По словам историка, сегодня можно лишь приблизительно оценивать масштаб трагедии, развернувшейся на донской земле:

— Мы приблизились к цифре практически 200 тысяч жертв геноцида в Ростовской области. Понимаем, что это одна из самых пострадавших территорий в России. И где, как не здесь, судить нацистских преступников судом истории.

Работа современных поисковиков подтверждает особую жестокость карателей. Эксгумации, проведенные спустя десятилетия, дают неопровержимые доказательства не просто убийств, а садистских истязаний.

— Это сломанные руки, отрезанные части тел. Так действуют патологические маньяки. Им мало убить, им нужно издеваться, мучить, видеть страх в глазах своих жертв, получать от этого удовольствие, — говорит руководитель «Миус-фронта».

Выбор у Оберлендера, по убеждению историка, был. Можно было остаться на малой родине и заниматься мирным крестьянским трудом, тем более что он был гражданином СССР. Можно было, даже попав в команду палачей, найти способ не марать руки — выстрелить себе в ногу, добиться перевода. Но он предпочел иной путь, став соучастником геноцида и предателем.

В Ростове с августа 1942 года по февраль 1943 года действовал ряд концлагерей. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Главная задача нынешнего судебного процесса — не просто восстановить справедливость, но и дать однозначную правовую и общественную оценку нацизму как явлению, — резюмировал Андрей Кудряков. - Пока деяниям Гельмута Оберлендера не дана юридическая оценка, для его единомышленников он остается «ветераном войны и благотворителем». В этом историческая суть процесса. Для нашего народа, пока человек не осужден — живым или мертвым — справедливость не восторжествовала.

НАША СПРАВКА

Почти четыре десятилетия Оберлендер наслаждался обеспеченной и мирной жизнью, прежде чем канадские власти инициировали разбирательство. В 1995 году государство запустило процедуру отзыва гражданства у 18 бывших нацистских преступников, в том числе у Оберлендера.

В 2000 году канадская фемида установила, что при переезде на новое место жительства он утаил свою причастность к «СС», хотя окончательный вердикт затягивался. За прошедшее время мужчину четырежды лишали гражданства, но защитники постоянно тормозили делопроизводство, обжалуя эти решения. Главным камнем преткновения стал характер его службы: по своей ли воле он попал в зондеркоманду и принимал ли прямое участие в расстрелах.

В конечном счете, немец уступил во всех тяжбах. Куда депортировать «ветерана СС», оставалось неясным — наиболее вероятными направлениями считались Германия и Украина. Осложнялось все тем, что в том же году СК России завел уголовное дело о геноциде более 30 тысяч жителей Ростовской области, учиненном эсэсовцами в военные годы. Таким образом, Оберлендера вполне могло ожидать заключение в РФ, и с учетом его состояния любое наказание легко превратилось бы в пожизненное.

Тем не менее, из-за бюрократической волокиты выдача так и не произошла. В итоге бывший член «СС», обвиняемый в массовых казнях, умер у себя дома в окружении семьи и близких.

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