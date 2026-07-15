700 тысяч - за место на кладбище: В Ростове с родных погибшего на СВО бойца потребовали деньги за захоронение

В Ростове оперативники ФСБ задержали 40-летнего предпринимателя, В Ростове задержали 40-летнего предпринимателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове оперативники ФСБ задержали 40-летнего местного предпринимателя, который занимался продажей погребальных принадлежностей. Мужчину взяли с поличным в момент получения крупной суммы денег, которую он вымогал у близких погибшего военнослужащего.

До пяти лет лишения свободы

Семья бойца, отдавшего жизнь за Родину во время специальной военной операции, хотела похоронить его на Северном кладбище в Донской столице. Найти хороший участок оказалось непросто, и в этот момент на горизонте появился коммерсант.

Он предложил безутешным родственникам решить вопрос через свои связи. Помощь в выделении места для могилы он оценил в 700 тысяч рублей. Однако передача наличных пошла не по плану вымогателя — ее полностью контролировали силовики. Мужчину задержали. Дома и на работе у предпринимателя уже прошли обыски.

Родные хотели похоронить мужчину на Северном кладбище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве», — рассказали в региональном УФСБ.

В региональном Следственном комитете добавили, что мужчину взяли под стражу. Если дело дойдет до суда и вину признают, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Также сейчас следователи пытаются распутать всю цепочку. Они выясняют, кому именно предназначались эти деньги, и проверяют на причастность к схеме должностных лиц из муниципального учреждения «Служба городских кладбищ».

Маркетинг на грани фола и закона

На что только не идут местные ритуальщики ради привлечения внимания клиентов. Например, прямо возле того самого Северного кладбища в Ростове недавно появились надгробия с портретами Юрия Никулина, Владимира Высоцкого, принцессы Дианы, Мэрилин Монро, Виктора Гюго, Федора Достоевского и других знаменитостей. Таким способом одна из мастерских по изготовлению памятников решила рекламировать свою продукцию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако подобный креатив ростовских коммерсантов балансирует на грани.

— Использовать в рекламе фотографии людей, включая известных личностей, без разрешения нельзя, — объяснила юрист по интеллектуальному праву Оксана Кладовая. — В Гражданском кодексе РФ говорится, что обнародование изображения гражданина допускается только с его согласия. После смерти человека разрешение на использование его фото в рекламных целях должны дать супруг, дети, а при их отсутствии — родители. И только если никого из них не осталось в живых, согласие не требуется.

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