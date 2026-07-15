Подводим итоги четвертого этапа конкурса «Парк Революции — 100 лет»!

А вы готовы забрать свой приз?

Завершился еще один важный рубеж нашего конкурса. И теперь мы точно знаем: для вас этот парк — не просто точка на карте, а место силы, наполненное личными смыслами и эмоциями. Благодарим от всей души каждого участника. Ваши снимки и рассказы стали новыми страницами большой книги памяти парка. Мы читали и рассматривали ваши работы с особым трепетом, находя в них отголоски общих воспоминаний и искренней любви к этому зеленому уголку Ростова.

С гордостью объявляем лауреатов и победителей четвертого этапа!

Победители четвертого этапа

1. Галина Макарова. «Посещение парка – это наша новогодняя семейная традиция».

2. Анна Жеребцова. «Парк – особенное место для семьи и место теплых воспоминаний». 3. Екатерина Баранникова. «Парк Революции для ребенка как сказочный мир, не просто часть прошлого, а место, в которое можно возвращаться».

4. Анна Голубева. «Парк – место воспоминаний о школьной жизни, место для проведения фотосессий».

5. Максим Чумаков. «Парк – место счастья для детей и взрослых».

Поздравляем победителей и благодарим за ваши теплые воспоминания!

Как получить приз?

Победители могут забрать свои пригласительные на перевернутый дом в администрации парка аттракционов ежедневно с 10:00 до 20:00.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 903 401 67 07

Конкурс продолжается!

Если вы еще не успели принять участие — самое время присоединиться!

Мы продолжаем принимать работы в номинациях:

- «Фото в парке»

- «История о парке»

Поделитесь своими фотографиями, воспоминаниями, семейными историями и самыми яркими моментами, связанными с Парком Революции. Возможно, именно ваша работа станет следующей победной историей. Ссылка на фотоконкурс.

Не упустите возможность стать частью юбилейной истории Парка Революции!