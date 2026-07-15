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Общество15 июля 2026 13:53

Продвижение на федеральном уровне: Более 500 рекламных носителей в 11 городах России рассказывают о возможностях отдыха на Дону

Туристический бренд Ростовской области продвигают на федеральном уровне
Татьяна ТИХОНОВА
Узнаваемые баннеры с донскими видами можно встретить в 11 городах России. Фото: Группы компаний Russ

Узнаваемые баннеры с донскими видами можно встретить в 11 городах России. Фото: Группы компаний Russ

В разгар летнего туристического сезона в крупных российских городах стартовала рекламная кампания по продвижению туристического бренда «Вольный Дон». Проект минэкономразвития Ростовской области по популяризации туризма помогла запустить Группа Russ (входит в RWB) без привлечения бюджетных средств.

От Сочи до Санкт-Петербурга

Цифровые уличные экраны с информацией о главном туристическом портале Дона visitdon.ru встречают потенциальных гостей донского региона на ключевых магистралях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Саратова, Махачкалы и Ставрополя. До конца августа на продвижение идеи отдыха на Дону будут работать более 500 наружных носителей.

— По оперативным данным Минэкономразвития России, по итогам первого полугодия количество гости Ростовской области совершили в регион 922,5 тысячи турпоездок, что на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметил первый заместитель губернатора Алексей Господарев. — В сложившихся геополитических условиях наш совместный проект с Группой Russ, безусловно, стимулирует интерес соотечественников к донскому региону, способствует реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Узнаваемый образ южной культурной столицы

Российские регионы в этом году получают поддержку в продвижении своего туристического потенциала благодаря возможностям экосистемы RWB Media.

— Ростовские креативы в традиционных ярко-красных тонах, размещенные на ключевых магистралях крупных городов, заметны автомобилистам и пассажирам издалека. А благодаря своим открыточным видам южной культурной столицы они делают образ «Вольного Дона» живым и привлекательным, — пояснила заместитель управляющего директора компании по стратегическим проектам Александра Синявская.

СПРАВКА КП

Напомним, группа компаний Russ (входит в RWB) — крупнейший российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома. Russ управляет классическими и цифровыми конструкциями наружной рекламы более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани, в поездах и на вокзалах, в 45 аэропортах, а также в пунктах выдачи заказов Wildberries по всей стране. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы — более 88 миллионов человек в месяц.