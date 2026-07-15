В Ростовской области обсудили, как уберечь детей от вербовки киевским режимом

Депутаты и эксперты обсудили защиту прав детей на Дону. Фото: Заксобрание Ростовской области.

В Законодательном собрании Ростовской области состоялось общественное обсуждение отчета о деятельности Уполномоченного по правам ребенка за 2025 год. В мероприятии приняли участие представители власти, общественных организаций и экспертного сообщества.

Более тысячи обращений по семейным вопросам

С докладом перед собравшимися выступила Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Тамара Шевченко. Она представила статистику обращений граждан и обозначила ключевые проблемы, с которыми сталкиваются семьи в регионе.

— В 2025 году к Уполномоченному поступило 1155 обращений. Вопросы по семейному праву остаются по-прежнему наиболее актуальными, поскольку включают широкий спектр жизненных ситуаций: оформление опеки и попечительства, случаи нахождения ребенка в социальноопасном положении, споры родителей о месте жительства, воспитании, порядке общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, — сообщила Тамара Шевченко.

Люди также обращались с вопросами, касающимися получения образования, детского отдыха, устройства в детские сады, социального обеспечения, жилищного законодательства и алиментных обязательств.

Высокий уровень доверия к институту омбудсмена

Председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике Елена Елисеева подчеркнула, что число поступивших обращений свидетельствует о высоком уровне доверия дончан к институту омбудсмена.

— Эффективность института Уполномоченного напрямую зависит от открытости и готовности всех структур к сотрудничеству. Зачастую именно во взаимодействии удается решить самые сложные ситуации, — отметила Елена Елисеева.

Воссоединение семей — приоритетное направление

Особую актуальность в 2025 году приобрели вопросы, связанные с возвращением детей в родительские семьи, когда родители, ранее утратившие свои права, стремились исправить ошибки и вновь обрести возможность воспитывать детей.

— К нам обращались граждане с просьбой оказать консультативную и юридическую помощь, помощь в сборе необходимых документов, чтобы вернуть ребенка в семью. И у нас есть среди примеров положительные исходы этих обращений, — добавила Тамара Шевченко.

Елена Елисеева обратила внимание, что инициатива о внесении изменений в областной закон о бесплатной юридической помощи такой категории граждан будет способствовать скорейшему воссоединению семей, что является наилучшим решением для благополучия детей.

— Предложено разработать и внедрить программу, направленную на оказание всесторонней юридической помощи именно тем родителям, которые были лишены родительских прав, но теперь намерены пройти все необходимые процедуры для возвращения ребенка в семью. Это шаг навстречу к укреплению института семьи и поддержке тех, кто готов бороться за ее сохранение, — подчеркнула Елена Елисеева.

Противодействие вовлечению подростков в противоправную деятельность

В ходе обсуждения вице-спикер донского парламента Игорь Гуськов обратил внимание Уполномоченного на проблему вовлечения подростков киевским режимом в совершение террористических актов и атак на объекты инфраструктуры.

— Необходимо проводить просветительскую работу с подростками, разъясняя им все риски и ответственность, которые наступают за подобные деяния. Также важно активнее взаимодействовать с родителями и педагогами, чтобы вовремя замечать тревожные сигналы в поведении детей, — заявил Игорь Гуськов.

Заместитель председателя Законодательного собрания подчеркнул необходимость создания среды, где подросток не станет легкой добычей для манипуляторов и вербовщиков.

Тамара Шевченко в ответ отметила, что аппаратом Уполномоченного совместно с правоохранительными органами и общественными организациями проводятся различные мероприятия по цифровой безопасности подростков, и это направление будет усиливаться.

Рост правовой культуры граждан

Подводя итоги, Елена Елисеева отметила высокую эффективность работы аппарата Уполномоченного.

— Несмотря на то, что количество обращений к Уполномоченному остается высоким, этот факт говорит о росте правовой культуры самих граждан. Люди знают, куда идти за помощью, и доверяют государственным институтам. При этом ответственность ложится и на власть - делать эту помощь доступной, оперативной и адресной. Только совместными усилиями можно добиться, чтобы каждый ребенок в Ростовской области чувствовал себя защищенным, — сказала председатель комитета.

В дальнейшем доклад будет рассмотрен на заседании профильного комитета, после чего его вынесут на обсуждение на заседании донского парламента.