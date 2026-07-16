Инвестиция в стабильность: как Уралсиб помогает повышать финансовую грамотность населения

Фото: предоставлено ПАО «Банк Уралсиб»

Финансовая грамотность перестала быть личным делом каждого — сегодня это вопрос экономической безопасности страны. Развитие цифровых технологий делает финансовые услуги доступнее, а сами продукты — сложнее, что напрямую ведет к совершенствованию методов злоумышленников. В этих условиях банки берут на себя и просветительскую миссию. Уралсиб — один из ярких примеров системного подхода к этой задаче.

От копилки до защиты от мошенников

За последние годы Уралсиб выстроил работу, охватывающую все возрастные группы: от дошкольников до людей старшего поколения. При этом особый акцент — на подрастающем поколении. Банк уже четвертый год проводит специальные занятия для детей в детских садах, школах и центрах творчества.

Фото: предоставлено ПАО «Банк Уралсиб»

В банке уверены: воспитывая финансово здоровое поколение, мы закладываем основу для стабильной экономики. Это вклад в наше общее благополучие, от которого выигрывают все.

Для самых маленьких разработана игровая программа, адаптированная к дошкольному восприятию. Детям в доступной форме объясняют, что такое деньги, откуда они берутся и как к ним относиться. Главная цель — сформировать правильные поведенческие паттерны. Для этого используют интерактивные методы и даже домашние задания вроде изготовления первой копилки.

Для пенсионеров банк проводит отдельные встречи, где разбирают самые актуальные риски: как не стать жертвой телефонных мошенников, распознавать фишинговые сайты и безопасно пользоваться мобильным банком.

От лекций к квестам

В рамках программ финансовой грамотности старшеклассникам и студентам рассказывают уже о серьезных вопросах: как безопасно пользоваться банковскими продуктами, планировать бюджет и, что особенно важно, противостоять мошенничеству. Последние два года это направление у банка в абсолютном приоритете: специально обученные сотрудники теперь учат финансовой безопасности не только через лекции, но и проводят квесты и командные квизы.

Фото: предоставлено ПАО «Банк Уралсиб»

— Особое внимание мы уделяем подрастающему поколению, так как зачастую именно подростки по незнанию становятся участниками финансовых преступлений. Для нас важно научить молодых людей распознавать мошеннические предложения, понимать их противоправный характер, а также оценивать риски и последствия участия в подобных схемах, — отмечает исполнительный директор макрорегиона Юг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ирина Зуй.

Открытость к партнерству

Принципиальная позиция Уралсиба — открытость и готовность к взаимодействию. Банк не только сам инициирует проекты, но и активно откликается на запросы предприятий и государственных учреждений.

Банк получает благодарственные письма от профильных центров финансовой грамотности за вклад в просвещение населения, а также выступает партнером профессиональных встреч в университетах, где обсуждаются цифровизация, регуляторные изменения и новые продукты.

Инновации и будущее

Деятельность Уралсиба не ограничивается проведением лекций и семинаров, рассчитанных на самую широкую публику. Так, например, с 2022 года работает программа практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение», объединяющая студентов из разных регионов страны, образовательные организации и банк. Студентам эта онлайн-площадка помогает бесплатно получать новые знания в финансовой сфере, а также участвовать в практиках, стажировках и проектах по развитию профессиональных навыков в банке.

Финансовый ландшафт будущего определяют не только технологии, но и люди, которые будут ими пользоваться. Их привычки, доверие к институтам, понимание рисков. И формировать это понимание нужно системно, начиная с младшего возраста.

Фото: предоставлено ПАО «Банк Уралсиб»

Банк Уралсиб доказывает: повышение финансовой грамотности — не разовая акция и не маркетинг. Это долгосрочная инвестиция в стабильность. И, как показывает практика, к этой работе открыты все — и те, кому знания нужны, и те, кто готов их дать.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ИНН 0274062111 Erid: 2W5zFJK4gQR