«Хорошая тенденция»: В Ростовской области увеличили расходы на медицину, дороги и поддержку бойцов СВО

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области на внеочередном заседании скорректировали параметры бюджета. Фото: Пресс-служба ЗС РО.

На внеочередном заседании регионального Законодательного Собрания в Ростове-на-Дону парламентарии утвердили изменения, увеличив доходы и расходы казны сразу на 3,8 миллиарда рублей.

Социальные вопросы – в приоритете

По словам председателя Заксобрания Александра Ищенко, это вторые поправки в текущем году, но первые, вселяющие оптимизм.

— С начала года фактический прирост доходов областного бюджета по сравнению с прошлым 2025 годом составил 8,5 миллиарда рублей, и плюс к этому налоговые службы дают нам прогноз о том, что областной бюджет дополнительно получит еще как минимум 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это хорошая тенденция. Уже четвертый месяц подряд мы наблюдаем восходящее направление поступления налогов в областной бюджет. Может, не такими темпами, какими все бы мы хотели, но, тем не менее, ситуация в экономике, несмотря на известные всем сложности, выправляется, — подчеркнул спикер Заксобрания.

Дополнительно донской край получил поддержку из федерального бюджета в размере 1,5 миллиарда рублей. Также на федеральном уровне принято решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам и переносе сроков погашения оставшегося долга. Это позволило перераспределить бюджетные средства. Таким образом, 3,8 миллиарда направят на самые острые нужды. Значительная часть средств пойдет на поддержку участников спецоперации и их близких: это прямые выплаты бойцам, медицинская и социальная помощь.

Второй важнейший приоритет — глобальное обновление инфраструктуры Дона. По 1,1 миллиарда рублей получат областные муниципалитеты на модернизацию водоснабжения. Еще более 600 миллионов рублей добавят в Дорожный фонд.

Около полумиллиарда рублей направят на народные инициативные проекты, 171 миллион — на покупку новой коммунальной техники, 64 миллиона пойдут на завершение ремонта канализационного коллектора в Шахтах, а 54 миллиона рублей — на расселение людей из аварийных домов.

— Таким образом, несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию, в Ростовской области продолжают строиться и капитально ремонтироваться объекты социальной сферы. Мы сохраняем социальную ориентированность расходов областного бюджета, — подчеркнул Александр Ищенко.

Лекарства для льготников и цифровизация

В свою очередь, депутат Госдумы Екатерина Стенякина, также присутствовавшая на заседании, поблагодарила донских парламентариев за то, что регион оперативно выделяет средства на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и решение острых инфраструктурных проблем в шахтерских территориях.

Поправки в региональный бюджет также прокомментировал депутат донского парламента Дмитрий Сизякин. Он акцентировал внимание на значительном финансировании здравоохранения и социальной сферы.

— Свыше миллиарда рублей направлено на реконструкцию БСМП Таганрога, свыше 600 миллионов рублей направлено на высокотехнологичное лечение наших бойцов СВО, 167 миллионов направлено на цифровизацию здравоохранения и 42 миллиона — на лечебное питание и льготные лекарства для детей-инвалидов. Особенно в это тяжелое время, мне кажется, что это очень хорошее дело, — сказал Дмитрий Сизякин.

Таким образом, обновленные параметры консолидированного бюджета Ростовской области на 2026 год утверждены в объеме 332 миллиардов рублей по доходам и 361,5 миллиарда рублей по расходам.

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