Бизнес на Дону получит налоговые льготы за поддержку спортшкол и проведение ЭКО

Спикер областного ЗС Александр Ищенко рассказал о поправках в региональное налоговое законодательство. Фото: Пресс-служба ЗС РО.

На внеочередном заседании донские парламентарии приняли важные поправки в региональное налоговое законодательство. Они существенно расширяют сферу применения инвестиционного налогового вычета для предприятий, которые оказывают финансовую помощь учреждениям культуры и образования.

Правильный механизм

Теперь воспользоваться этим выгодным экономическим механизмом сможет и тот бизнес, который направляет свои средства на поддержку государственных и муниципальных спортивных образовательных учреждений. Речь идет о тех организациях, в которых проходит спортивная подготовка детей и молодежи.

— Дело в том, что на Дону хорошо зарекомендовала себя практика инвестиционного налогового вычета для предприятий, которые направляют свои финансовые ресурсы учреждениям культуры и образования. Такие решения по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» были приняты Законодательным Собранием несколько лет назад. Мы их проанализировали, увидели, что механизм очень важный, правильный, который позволяет быстро решить проблемы в образовательной и культурной сфере, - прокомментировал Александр Ищенко.

Льготы для репродуктивной медицины

Кроме того, принятые поправки в региональное законодательство затронули и сферу здравоохранения. В частности, устанавливается пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) для коммерческих медицинских организаций, которые оказывают услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для таких клиник вместо стандартной 15-процентной ставки теперь утверждена 10-процентная ставка, рассчитываемая по схеме «доходы минус расходы».

Как отметил Александр Ищенко, данная мера распространяется на весь 2026 год и призвана поддержать медицинские клиники, которые занимаются вопросами рождаемости и репродуктивного здоровья. Спикер донского парламента также напомнил, что на сегодняшний день и сама процедура ЭКО, и предшествующие ей достаточно дорогостоящие подготовительные этапы уже включены в систему обязательного медицинского страхования.