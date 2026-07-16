«Бережливый город» в деле: Успешный опыт Волгодонска планируют внедрить по всей Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области в «Точке кипения» прошел День информирования. Фото: Управление информационной политики Правительства Ростовской области.

В Волгодонске Ростовской области в «Точке кипения» прошел День информирования. На мероприятии детально разобрали первые результаты пилотного проекта «Эффективный регион – город Волгодонск». Эта полезная инициатива стартовала в самом начале 2026 года. Цель была важная — сделать так, чтобы городские службы, социальные учреждения и предприятия работали быстрее и удобнее для людей. Помогают в этом простые и понятные инструменты бережливого производства.

Проект продвигается под контролем экспертов. Его реализацию курирует Региональный центр компетенций — оператор федерального проекта «Производительность труда», который работает на базе Агентства инноваций Ростовской области.

Для Волгодонска роль первопроходца оказалась привычной, ведь у города уже был хороший опыт. Ранее здесь вместе с Госкорпорацией «Росатом» успешно запустили программу «Эффективный муниципалитет» и внедрили 89 «бережливых» проектов. К тому же местные предприятия еще с 2019 года активно участвуют в федеральных и региональных программах по повышению производительности труда.

Цифры говорят сами за себя

Глава города Дмитрий Вельможко подробно рассказал о конкретных переменах, которые участники проекта заметили за первые шесть месяцев работы. Цифры говорят сами за себя.

Местному МУП «Водоканал» удалось заметно перестроить обслуживание своих клиентов. В итоге среднее время, которое уходит на оказание услуги абоненту, сократилось с 63 до 40 минут — то есть на 36%. При этом выросла и скорость работы: если раньше один оператор за смену успевал принять 16 человек, то теперь этот показатель вырос до 27 клиентов (на 59%).

Хорошие результаты показал и Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1. Там бережливые технологии применили к закупке и доставке на дом продуктов и самых необходимых промышленных товаров. Работу организовали так, что количество услуг, которые за месяц успевает оказать один соцработник, выросло с 54 до 78 — рост составил 44%.

Меньше бумажной волокиты и больше порядка

Позитивные сдвиги зафиксировали и у других участников проекта. В их числе городская администрация, местная Дума, ЗАО «Завод КПД 210», Центральная библиотечная система и МАУ «МФЦ».

Так, в администрации города плотно поработали с системой обработки обращений от жителей. Результат — количество повторных жалоб и заявлений от граждан сократилось ровно наполовину (на 50%), снизившись с 56 до 28 случаев.

В свою очередь, завод «КПД 210» навел порядок в потоке производства стоек ЛЭП. Внедрение бережливых стандартов позволило сократить время производственного процесса на четверть (на 25%). Объем незавершенного производства на линиях уменьшился на 40%, а выработка рабочих за одну смену увеличилась на 18%.

Опыт Волгодонска пригодится соседям

Успехи пилотной площадки уже высоко оценили на уровне регионального министерства.

– Сегодня можно резюмировать, что за полгода муниципалитету удалось выполнить основные задачи проекта «Эффективный регион – город Волгодонск». Есть результат в виде повышения качества предоставляемых услуг, оптимизации издержек. Модель «бережливого города» в целом работает на эффективность городской экономики. Именно поэтому планируем тиражировать опыт Волгодонска на территориях других муниципальных образований, – подчеркнул министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Эта работа идет в рамках больших государственных задач. В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин назвал повышение производительности труда одним из приоритетов на ближайшие шесть лет. К 2030 году «бережливые» проекты планируют внедрить не менее чем на 40% средних и крупных предприятий базовых и сырьевых отраслей экономики, а также во всех учреждениях социальной сферы.

Сам федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».