Днем - водопады, а на обед - мороженое: Как грязевые ванны и форель помогают животным пережить жару в зоопарке Ростова

В ростовском зоопарке животных от жары спасают душем и грязью, а на обед дают лед. Фото: Ростовский зоопарк

В Ростове-на-Дону столбики термометров уже перевалили отметку в +30 градусов. И, если горожане изнывают от жары, то каково животным? О том, как переносят знойные июльские дни они, мы узнали у сотрудников Ростовского зоопарка.

Личные водопады

Пока ростовчане томятся в душных офисах и только в мыслях могут позволить себе унестись на берег водоема, ягуар Лейс наслаждается собственным персональным водопадом.

Как рассказали зоологи, эти грациозные хищники обожают воду, а охота на рыбу, черепах и даже кайманов для них вообще любимое занятие.

- Для Лейса купание под струями воды не просто забава, а настоящее спасение от летнего зноя, которое работает куда эффективнее любого кондиционера. А если ягуару захочется разнообразия, он с удовольствием отправляется на охоту за форелью.

Кстати, личные водопады также есть у горилл и ягуаров.

Ягуар Лейс наслаждается собственным персональным водопадом. Фото: Ростовский зоопарк

Свой снег даже в жару

По-королевски проводят жаркие летние дни белые медведи Айон и Комета. Ростовчане иногда беспокоятся за них: говорят, что звери выглядят уставшими от жары. Но в зоопарке паниковать не советуют.

- Для хищников созданы все условия: вода в бассейне охлаждена до 15 градусов, в вольере работает снегогенератор, который производит снег даже в самую сильную жару, широкие навесы защищают от солнца, а в рационе есть регулярное «мороженое» из рыбы и овощей.

Кстати, внутренний вольер для отдыха тоже с охлаждением. Если медведю жарко, он ныряет в бассейн или уходит во внутреннее помещение. А по вторникам и субботам в 10:00 у него - рыбалка. В это время Айон отправляется на подводную охоту за форелью.

А у белых медведей даже летом есть снег. Фото: Ростовский зоопарк

Не обделены вниманием и бурые с гималайскими собратьями. Для них оборудованы компактные купальни, скрытые в тени их жилищ, где также можно остыть в знойный полдень.

На обед у животных овощной лет. Фото: Ростовский зоопарк

Буйволам – спа-салоны, а слонам - душ

Хищники в зоопарке предпочитают прогулки не только утром, но и вечером - когда спадает жара. А в пик солнечной активности укрываются в тенистых внутренних вольерах. Именно поэтому увидеть их посетителям днем удается нечасто.

У слонов в расписании душ. Фото: Ростовский зоопарк

– Для защиты от палящего солнца каждый уголок вольеров оборудован специальными «зелеными зонами»: теневыми навесами, удобными полками, высокой травой и деревьями, – рассказали сотрудники зоопарка.

Настоящие спа-салоны обустроены для буйволов и носорогов. Фото: Ростовский зоопарк

А вот для буйволов и носорогов обустроили настоящие спа-салоны. Для них созданы грязевые ванны. Слоны живут в просторных открытых вольерах с бассейнами и заходят в помещение только на ночлег.

Есть душ и для людей

Особого внимания заслуживают быки арни. В жару они способны нырять и оставаться под водой по несколько минут.

– А еще у них нет потовых желез. Спасаясь от 40-градусной жары, они либо лежат в воде, либо пачкаются в грязи. Это не только защита от солнечных ожогов, но и природный репеллент от кровососущих насекомых — комаров и мошек.

– Но и это не все! Для толстокожих и копытных включают освежающий душ, а хищных гурманов ждет полезное «мороженое» — рыба или мясо, замороженные вместе с фруктами и овощами.

Для гостей зоопарка тоже предусмотрена приятная опция. Фото: Ростовский зоопарк

Кстати, для гостей зоопарка тоже предусмотрена приятная опция. Рядом со слонами установлен веселый душ. Он помогает освежиться в жару и поднимает настроение и взрослым, и детям.

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