«Повторила судьбу матери»: Как женщина вместе с дочерью погибла после взрыва электросамоката

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В 2023 году в одном из районов Ростова произошла трагедия. При пожаре в одной из квартир на втором этаже «хрущевки» погибли 39-летняя хозяйка и ее 16-летняя дочь. Выжил только 42-летний глава семьи - мужчину с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу.
Как рассказывал источник «КП-Ростов-на-Дону», к пожару привел взрыв электросамоката. Это произошло среди ночи, когда гаджет был на подзарядке. В это время все домочадцы крепко спали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На место приехали спасатели. В зале, который служил заодно и спальней, они обнаружили тело 39-летней Натальи. Судя по всему, женщина скончалась во сне, надышавшись угарным газом. Рядом находилась ее 16-летняя дочь Марина: девушка была жива, но без сознания. Пострадавшую госпитализировали, но в больнице она скончалась.
Предположительно, глава семьи сначала пытался сам потушить пожар. Но когда помещения полностью заволокло едким дымом, он понял, что нужно спасаться, и выбрался на улицу через окно. Квартира находилась на втором этаже, поэтому решение было рискованным - но именно это и спасло мужчину.
Знакомые семьи рассказывали, что люди переехали в Ростов из другого региона. Буквально за пару месяцев до происшествия они выкупили ту самую «однушку», которую снимали. Наталья трудилась в магазине, ее муж был слесарем: супруги старались много работать, чтобы зацепиться в городе.
Сестра Натальи рассказывала, что женщина души не чаяла в дочери.
- Она так дочь любила, все для нее делала, верила, что в большом городе – большие возможности. И Марина была к маме очень привязана. Бывало, что сестра ссорилась с мужем, так дочь ее всегда в такие моменты поддерживала.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Супруги делали все возможное, чтобы школьница не чувствовала себя хуже сверстников или в чем-то нуждалась. Так, они знали, что дочь мечтает об электросамокате - накопили и купили ей тот самый роковой подарок.
Выяснилась и еще одна страшная деталь. Двадцать лет назад Наталья и ее сестра пережили горе: в автомобильном гараже из-за замыкания проводки погибла их мать.
- А теперь похожая история произошла с сестрой. Получается, Наташа повторила судьбу матери.