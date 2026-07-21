Не каждый ростовчанин готов выйти на улицу в самое пекло. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

21 июля Ростов-на-Дону накрыл зной. Столбики термометров поднялись до +36 градусов. Синоптики объявили чрезвычайную пожароопасность — пятый класс. Горожане прячутся в тени деревьев, кто-то — даже под зонтами от солнца. Рассказываем, как Ростов переживает самый жаркий день 21 июля 2026, когда была зафиксирована самая высокая температура с начала лета.

Прогноз погоды на 21 июля 2026 в Ростове

По данным Ростовского гидрометцентра, в Донской столице днем воздух должен был прогреться до +32 — +34 градусов, а «Яндекс Погода» сообщает о +36 в пиковую жару. И, если по области есть еще какая-то слабая надежда на дождь, в Ростове на него надеяться не приходится.

Особую тревогу вызывают пожары. В отдельных северо-западных, северо-восточных, южных районах и Приазовье — чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Местами — четвертый, высокий уровень.

Самое лучшее место - в тени дерева. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит в Ростове в самый жаркий день 21 июля 2026

Что в это время происходит на улицах Ростова-на-Дону? На фотоохоту в разгар пекла отправился наш корреспондент.

На Центральном рынке ростовчане спасаются в тени деревьев. Кто-то прячется под зонтом. На набережной почти никого — лишь очередь из желающих прокатиться по Дону на речном трамвайчике. Разве что детвора бегает по фонтану. Лифт с набережной на Ворошиловский мост не работает — меняют стекла, так что подниматься приходится пешком по раскаленным ступенькам.

Кто-то нашел спасение на Парамоновских складах. Люди охлаждаются у воды, купают собак, голуби плещутся прямо в ручье.

На Парамоновских складах пытаются освежиться и люди, и звери, и птицы. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Куда пожаловаться на жару в автобусах в Ростове

В соцсетях ростовчане жалуются на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Глава города Александр Скрябин поручил департаменту транспорта проверить обращения горожан. Рейды уже прошли на остановках «Центральный рынок», «пл. Советов», «Сельмаш», «пр. Стачки» и в микрорайоне Суворовском. Выявлено 52 нарушения, из них 17 — неработающие системы кондиционирования.

Власти обнаружили 17 нарушений температурного режима в ростовских автобусах из-за неработающих систем кондиционирования. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

По нормативам, температура в салоне автобуса не должна превышать +25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +20. Если техника не справляется, водитель обязан включать кондиционер. За нарушения перевозчикам грозят штрафы. Жаловаться можно по телефону 8-800-222-76-76 — нужно назвать номер маршрута, госномер автобуса и время поездки.

В следующем году в контрактах планируют прописать установку датчиков температуры — чтобы контролировать климат дистанционно.

Единственное спасение - в фонтане. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правила безопасности в жару в Ростове от медиков

В минздраве Ростовской области предупреждают: жара опасна для всех, но особенно — для детей. Главное правило: никогда не оставляйте ребенка одного в автомобиле, даже на несколько минут. Салон нагревается мгновенно, и это может привести к перегреву.

Случаи уже есть. Недавно в Ростове спасателям пришлось вскрывать машину, в которой оказался заперт малыш. Он провел в салоне около 20 минут и получил перегрев. Родители от госпитализации отказались.

Также медики напоминают: москитная сетка не защищает от падения. Дети выпадают из окон — это происходит за секунды. Установите блокираторы, не ставьте мебель рядом с подоконниками и никогда не оставляйте ребенка одного в комнате с открытым окном.

От жары пытаются уплыть по Дону: очередь на речной трамвайчик. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как спасаются от жары в зоопарке Ростова

Пока ростовчане томятся в духоте, обитатели зоопарка чувствуют себя вполне комфортно. Ягуар Лейс наслаждается личным водопадом — для него купание под струями воды лучше любого кондиционера. Белые медведи Айон и Комета охлаждаются в бассейне с водой 15 градусов, а в их вольере работает снегогенератор, который производит снег даже в самую сильную жару. По вторникам и субботам в 10:00 у них рыбалка — Айон отправляется на подводную охоту за форелью.

Для гостей зоопарка тоже предусмотрена приятная опция. Фото: Ростовский зоопарк

Бурые и гималайские медведи прячутся в тенистых внутренних вольерах, буйволы и носороги нежатся в грязевых ваннах, а быки арни способны нырять и оставаться под водой по несколько минут. Киперы включают для толстокожих освежающий душ, а хищников балуют ледяным «мороженым» из рыбы, мяса, фруктов и овощей.

Для гостей зоопарка тоже есть приятный бонус — рядом со слонами установлен веселый душ. Он помогает освежиться в жару и поднимает настроение и взрослым, и детям.

У слонов в расписании душ. Фото: Ростовский зоопарк

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

За нарушения — претензии и штрафы: Какой должна быть температура в автобусе в Ростове и куда пожаловаться на неработающий кондиционер