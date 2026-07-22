Подарок, который радует: Как правильно выбирать цветы, косметику, украшения и сертификаты

Если хотите порадовать виновника торжества, выбирайте букет с умом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выбор подарка для близкого человека — это всегда приятные хлопоты, но порой они превращаются в настоящий квест. Хочется, чтобы букет простоял долго, крем идеально подошел, кольцо не потемнело через неделю, а подарочная карта не сгорела из-за жестких правил магазина. Чтобы праздник не был испорчен, опираемся на Закон РФ «О защите прав потребителей» и разбираемся, как защитить свои права и деньги при покупке популярных презентов.

Выбираем цветы с душой и по правилам

Цветы создают атмосферу праздника, но их покупка часто напоминает лотерею. Роспотребнадзор напоминает: торговля растениями регламентируется законодательством, включая постановление Правительства РФ № 2463. Продавец обязан предоставить вам полную и достоверную информацию на русском языке.

На ценнике или вкладыше должны быть четко указаны: название и видовое назначение, адрес изготовителя, дата срезки, цена и рекомендации по уходу.

Если вы покупаете импортный букет, у продавца должен быть акт карантинного фитосанитарного контроля от Россельхознадзора. Номер и дату этого документа вам обязаны сообщить по первому требованию — это гарантия того, что вместе с розами вы не принесете домой опасных вредителей.

Также всегда обращайте внимание на стебель. Он должен быть сочным, зеленым и не сухим.

Ищите «рубашечный лист». У свежих роз самые нижние, защитные лепестки у основания бутона могут выглядеть грубыми или слегка потемневшими. Их называют «рубашкой». Их наличие — главный признак того, что цветок не «реанимировали», обрывая увядающие слои.

Выбирайте полураспустившиеся живые бутоны с эластичными лепестками.

Свежесрезанные цветы и горшечные растения входят в перечень товаров надлежащего качества, которые нельзя обменять или вернуть, если они просто разонравились. В магазин их примут только при наличии явных дефектов. Например, если дома под оберткой вы обнаружили насекомых-вредителей или скрытое увядание. По закону, в момент покупки цветы должны быть абсолютно свежими.

Косметика и парфюмерия: этикетка имеет значение

Качественный парфюм или уходовый набор — классика подарков. Однако духи, помады и кремы тоже относятся к категории невозвратных товаров, если они надлежащего качества. Ошиблись с оттенком пудры или ароматом? Поменять флакон не получится. Поэтому проверять покупку нужно прямо у кассы.

Ищите на продукте маркировку «Честный Знак» и сканируйте DataMatrix-код на коробке через приложение в смартфоне — так вы мгновенно убедитесь, что перед вами оригинал, а не подделка.

Обязательно проверяйте состав, срок годности, условия хранения и данные о производителе. Если текст невозможно прочитать без лупы или он полностью на иностранном языке без русскоязычной наклейки — это серьезное нарушение.

Ювелирные украшения: проба и бирка

Ювелирные изделия из золота, серебра или платины — подарок солидный. Но что делать, если украшение не подошло или в нем обнаружился дефект? Здесь правила возврата кардинально различаются в зависимости от качества товара и способа покупки.

Если украшение качественное, но не подошло, вернуть его в обычный ювелирный салон (офлайн) нельзя — такие товары входят в невозвратный перечень Правительства РФ. Единственное исключение — покупка в интернет-магазине.

Для онлайн-заказов действует статья 26.1 Закона «О защите прав потребителей»: отказаться от качественного украшения можно в любое время до его получения, а после — в течение 7 дней (если продавец не разъяснил правила возврата, то срок увеличивается до трех месяцев).

Если в украшении обнаружен брак, то ограничения перечня невозвратных товаров полностью перестают действовать. Неважно, где вы купили золото — на сайте или в ювелирном магазине у дома — бракованный товар вернуть можно всегда. Если выпал или шатается камень, сломался замок на цепочке или лопнуло кольцо, включается статья 18 Закона «О защите прав потребителей». Вы имеете право вернуть деньги, обменять вещь на новую или потребовать бесплатный ремонт.

Подарочный сертификат: деньги можно вернуть

Если боитесь прогадать с размером, цветом или ароматом, идеальным решением кажется подарочная карта. Но что делать, если виновник торжества не нашел в магазине ничего подходящего, или срок действия сертификата попросту истек?

Продавцы часто уверяют: «Деньги за сертификаты не возвращаем, неиспользованная сумма сгорает». Это прямое нарушение закона! Верховный Суд Российской Федерации неоднократно вставал на сторону Роспотребнадзора в подобных спорах.

Судебная инстанция четко разъяснила: деньги, которые покупатель вносит за подарочную карту — это не покупка товара, а аванс (предоплата) за покупки в будущем. По закону, аванс не может быть удержан магазином.

Помните, вы имеете право в любой момент отказаться от покупки, вернуть карту в магазин и потребовать обратно всю уплаченную за нее сумму.

Срок действия — не приговор. Даже если на карте написано, что она действовала «до определенной даты», после истечения этого срока деньги не переходят в собственность магазина. Их обязаны вернуть по заявлению.

Более того, сдача существует. Если номинал карты составляет 5000 рублей, а вы выбрали товар на 3000 рублей, магазин обязан выдать вам сдачу или оставить остаток на балансе. Удерживать разницу продавец не имеет права.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону