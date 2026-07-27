Штраф и 1,5 года колонии: Под Ростовом водитель получил реальный срок за дачу взятки инспекторам ДПС

Попытка откупиться от инспектора привела жителя Дона к реальному сроку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ростовской области вряд ли мог предположить, что поездка за рулем может закончиться для него за решеткой. Однако, как рассказали в региональной прокуратуре, суд вынес именно такое решение.

Хотел договориться

Как оказалось, дело было еще в феврале. В хуторе Крутой сотрудники ДПС остановили автомобиль. И сразу заметили, что водитель вел себя подозрительно. Как оказалось, 46-летний мужчина был нетрезв. Тогда в отношении него решили составить административный протокол.

Вот только, похоже, название населенного пункта как-то по-особенному подействовало на автолюбителя, а может, как говорится, пьяному и море по колено. Но водитель вдруг решил решить вопрос на месте – закрыть, так сказать дело. А именно – попытался всучить людям в форме 25 тысяч рублей.

У сотрудников дорожно-патрульной службы возникли подозрения: не пьян ли мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Дешево» отделался

Инспекторы ГАИ легкий путь не оценили и наотрез отказались от взятки. А дело было передано в суд. Как рассказали в Следственном комитете Ростовской области, мужчину признали виновным в «покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия».

В итоге, ему назначили штраф – в четыре раза больше суммы предполагаемой взятки. А еще - 1,5 года колонии общего режима.

Можно сказать, что дончанин еще «дешево» отделался – максимальный размер штрафа по этой статье составляет 1,5 миллиона рулей. Будет ли горе-водитель обжаловать приговор, пока не сообщается.

Нетрезвый водитель попытался всучить людям в форме 25 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Отказался дышать в трубочку

Похожий случай произошел в прошлом году в Каменске-Шахтинском. Там 20-летний водитель «Жигулей» решил, что за 30 тысяч рублей можно купить не только свободу, но и возможность не дышать в трубочку. Однако инспектор ДПС оказался принципиальнее.

Лейтенант полиции остановил ВАЗ-2106 и заподозрил неладное: от водителя пахло. Проверить состояние мужчины на месте не получилось — молодой человек наотрез отказался проходить освидетельствование. Тогда, уже сидя в патрульной машине, он предложил инспектору «договориться» за 30 тысяч.

— Сотрудник предупредил, что это незаконно. Но водитель настаивал, — рассказали в ГУ МВД по Ростовской области. — Пришлось докладывать в дежурную часть.

А при таком нарушениигрозит не только административный протокол за отказ от медосвидетельствования, но и уголовная статья за попытку дачи взятки. В донском главке напоминают: даже попытка подкупа полицейского карается сурово — штраф до девяностократного размера взятки или лишение свободы на срок до 12 лет. Все зависит от обстоятельств.

Суд приговорил нарушителя к полутора годам в колонии и штрафу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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