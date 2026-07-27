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Общество27 июля 2026 10:10

Штраф и 1,5 года колонии: Под Ростовом водитель получил реальный срок за дачу взятки инспекторам ДПС

Житель Ростовской области получил 1,5 года колонии за дачу взятки сотрудникам ГАИ
Татьяна ТИХОНОВА
Попытка откупиться от инспектора привела жителя Дона к реальному сроку.

Попытка откупиться от инспектора привела жителя Дона к реальному сроку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ростовской области вряд ли мог предположить, что поездка за рулем может закончиться для него за решеткой. Однако, как рассказали в региональной прокуратуре, суд вынес именно такое решение.

Хотел договориться

Как оказалось, дело было еще в феврале. В хуторе Крутой сотрудники ДПС остановили автомобиль. И сразу заметили, что водитель вел себя подозрительно. Как оказалось, 46-летний мужчина был нетрезв. Тогда в отношении него решили составить административный протокол.

Вот только, похоже, название населенного пункта как-то по-особенному подействовало на автолюбителя, а может, как говорится, пьяному и море по колено. Но водитель вдруг решил решить вопрос на месте – закрыть, так сказать дело. А именно – попытался всучить людям в форме 25 тысяч рублей.

У сотрудников дорожно-патрульной службы возникли подозрения: не пьян ли мужчина.

У сотрудников дорожно-патрульной службы возникли подозрения: не пьян ли мужчина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Дешево» отделался

Инспекторы ГАИ легкий путь не оценили и наотрез отказались от взятки. А дело было передано в суд. Как рассказали в Следственном комитете Ростовской области, мужчину признали виновным в «покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия».

В итоге, ему назначили штраф – в четыре раза больше суммы предполагаемой взятки. А еще - 1,5 года колонии общего режима.

Можно сказать, что дончанин еще «дешево» отделался – максимальный размер штрафа по этой статье составляет 1,5 миллиона рулей. Будет ли горе-водитель обжаловать приговор, пока не сообщается.

Нетрезвый водитель попытался всучить людям в форме 25 тысяч рублей.

Нетрезвый водитель попытался всучить людям в форме 25 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Отказался дышать в трубочку

Похожий случай произошел в прошлом году в Каменске-Шахтинском. Там 20-летний водитель «Жигулей» решил, что за 30 тысяч рублей можно купить не только свободу, но и возможность не дышать в трубочку. Однако инспектор ДПС оказался принципиальнее.

Лейтенант полиции остановил ВАЗ-2106 и заподозрил неладное: от водителя пахло. Проверить состояние мужчины на месте не получилось — молодой человек наотрез отказался проходить освидетельствование. Тогда, уже сидя в патрульной машине, он предложил инспектору «договориться» за 30 тысяч.

— Сотрудник предупредил, что это незаконно. Но водитель настаивал, — рассказали в ГУ МВД по Ростовской области. — Пришлось докладывать в дежурную часть.

А при таком нарушениигрозит не только административный протокол за отказ от медосвидетельствования, но и уголовная статья за попытку дачи взятки. В донском главке напоминают: даже попытка подкупа полицейского карается сурово — штраф до девяностократного размера взятки или лишение свободы на срок до 12 лет. Все зависит от обстоятельств.

Суд приговорил нарушителя к полутора годам в колонии и штрафу.

Суд приговорил нарушителя к полутора годам в колонии и штрафу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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