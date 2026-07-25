Девочку бросили одну в лесополосе: О жестоких убийствах, борьбе с коррупцией и спасении людей, рассказал следователь из Ростова

Следователь вспоминает самые тяжелые дела в своей практике. Фото: СУ СК по Ростовской области

Следователь — не только эффектно появляется на месте преступления, деловито допрашивает свидетелей и в секунду находит разгадку. Его работа — это сотни страниц процессуальных документов, допросы тех, кто хитрит, ночные выезды и умение сохранять холодную голову, даже когда у людей вокруг эмоции кипят.

Об всем этом не понаслышке знает 26-летний Артем Облога, старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области. В ведомстве он - четвертый год, службу выбрал по примеру отца и всегда хотел бороться с коррупцией. За плечами — расследование дел, от которых мороз по коже.

О том, как выглядит его рабочий день и о делах, которые не забываются, накануне Дня сотрудника органов следствия в России он рассказал «КП — Ростов-на-Дону».

«Даже если ты привыкший к смерти, здесь предел есть»

Идеальный день для следователя — когда никто не умирает. Тогда можно спокойно работать с документами, составлять постановления, анализировать те или иные обстоятельства уголовных дел. Но такие дни — редкость.

— Сегодня ты занимаешься кабинетной работой, не менее важной, но спокойной. А на следующий тебя поднимают среди ночи, — говорит Артем.

Старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел Артем Облога. Фото: СУ СК по Ростовской области

Так случилось и в мае 2024 года. Следователь только приехал домой с мыслями «Наконец-то отдохну». Но зазвонил телефон — в станице Ольгинской без вести пропала восьмилетняя девочка.

— Помчался туда. Несколько дней с коллегами работали без сна. То, что увидел на месте, не забывается. Малышка, брошенная в лесополосе, в кустах. Уже без признаков жизни... Ты видишь маленького ребенка, и все воспринимаешь иначе. Даже если ты опытный, привыкший к смерти, здесь предел есть.

Обвиняемый пытался уйти в аффект, говорил: «Я не помню». Но следователь знал — это уловка.

— В такой момент эмоции переполняют, но их нельзя показывать. Безэмоционально относиться к этому, конечно, невозможно, но нужна выдержка. Когда видишь, что человек не договаривает, нужно проверять все объективно, используя те инструменты, которые предусмотрены законом.

«Обвиняемый может провоцировать»

Другое дело — в Каменске-Шахтинском. 2023 год. Местный коммерсант удерживал трех девушек у себя дома, склонял к употреблению наркотиков, подверг насилию. Две из них были несовершеннолетними.

— Потерпевшие не всегда понимают, зачем нужны те или иные следственные действия. Им страшно, может быть стыдно, они боятся говорить. Но без них преступника не накажут.

Следователь уверен: если относиться к рабочим делам слишком эмоционально, нельзя будет нормально выполнять свои обязанности. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Артему удалось найти подход к каждой.

— Нужно искать точки соприкосновения, объяснять, что без этого никуда. Готовить к очным ставкам, предупреждать, что обвиняемый может провоцировать, говорить неуместные вещи. Чтобы они знали, как реагировать.

В итоге мужчина получил 21 год колонии и штрафы. Каждой потерпевшей суд присудил по 400 тысяч рублей компенсации.

«Дела о коррупции — на порядок сложнее»

Особое место в практике следователя — дело экс-начальника ГАИ Аксайского района, который на системной основе собирал со своих подчиненных деньги.

— Всего проходили по делу около 14 человек. Кто-то участвовал, кто-то знал, но молчал, — вспоминает следователь. — В результате виновный понес заслуженное наказание.

Непростым оказалось дело о коррупции в правоохранительных органах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Расследование длилось почти год.

— Дела о коррупции — на порядок сложнее. С тобой на контакт пойдут те, кто понимает, что не отвертится. А остальные молчат, надеются, что все обойдется. Приходится апеллировать фактами, объяснять. Но таких людей, на самом деле меньше. За четыре года в профессии убедился, что чаще встречаешь порядочных людей.

Спасти от непоправимого шага

Бывают и истории, где удается спасти человека. Артем Облога вспоминает случай в Аксайском районе: мужчина годами доводил жену до отчаяния. Психическое давление было таким сильным, что пенсионерка едва держалась.

— Уголовные дела по статье «Доведение до самоубийства или покушения на него» возбуждают редко — обычно, если потерпевший несовершеннолетний. А здесь — взрослые люди. Но мы смогли аргументировать свою позицию, доказали, что состав преступления есть.

За истязание трех девушек и насилие коммерсанта из Каменска-Шахтинского приговорили к 21 году в колонии и крупным штрафам. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В ходе следствия выяснилось: подозреваемый оказался невменяем. Его по решению суда отправили на принудительное лечение. Родные были благодарны, что женщину спасли.

— Я сначала думал, что этот мужчина хитрит, не хочет отвечать. А оказалось, он просто не в состоянии это сделать.

Со словами благодарности звонили и родители погибшей девочки из Ольгинской. А вот другие потерпевшие чаще предпочитают забыть случившееся — слишком тяжело вспоминать.

— Люди разные. Кто-то хочет сказать спасибо, но не может. Кто-то хочет, звонит и говорит добрые слова. Мы же просто делаем свою работу.

«Понимаешь, ради чего все это»

Как не выгореть на работе и не очерстветь, когда каждый день сталкиваешься с человеческим горем? Следователь признается: его спасает спорт.

— Раньше занимался единоборствами, сейчас на них времени нет, остается тренажерный зал. Это помогает очистить голову. Ведь, если будешь прокручивать все 24/7 и относиться сверхэмоционально — не сможешь нормально выполнять свои обязанности.

Несколько дней сотрудники правоохранительных органов работали без сна. Фото: СУ СК по Ростовской области

Напоследок Артем добавляет.

— Романтики в профессии, за которой многие идут в следствие, на самом деле не так много. Зато точно есть большие объемы работы, ночные выезды и напряженные будни. Но когда дело доведено до конца, удается защитить человека или найти преступника, которого в итоге наказали по закону, — понимаешь, ради чего все это.

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