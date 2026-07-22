Исчезают насекомые и птицы: Почему в Ростове устарели 80% деревьев и к чему это может привести, рассказала эколог

Новые деревья не справляются с фильтрацией загрязненного от машин воздуха. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исследование ученых опорного вуза подтвердило давние опасения общественников: за последние десять лет Донская столица стремительно теряет качественные зеленые зоны.

Согласно научной статье «Исследование дефицита зеленых насаждений и причины его возникновения в городе Ростов-на-Дону», доля занятых зеленью территорий сократилась до 26%, а площадь действительно здоровых и выполняющих свою функцию насаждений и вовсе упала с 21 до 9 процентов.

Почему так произошло и чем это грозит жителям мегаполиса, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» (89,8 FM) рассказала эколог Ирина Черкашина.

К июлю - полностью «ржавые» и больные

Проблема состояния деревьев для Ростове не новая, но ее масштабы часто ускользают от внимания обычных горожан. По словам Ирины Черкашиной, которая еще в 2005 году вместе со студентами участвовала в инвентаризации насаждений во всех районах города, уже тогда было понятно: город не добирает по площади озеленения. Однако главная беда кроется не только в количестве деревьев, но и в их качестве.

— Большая часть, я не побоюсь этого, 80% древесно-кустарниковых насаждений уже устарели, то есть износились. По сути, точно так же как изнашиваются различные инженерные сети, — подчеркнула эколог.

На многих участках улицы Станиславского практически нет деревьев. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Основу озеленения Ростова до сих пор составляют тополя, высаженные в своей массе еще в 1960-е годы. Они достигли критического возраста. А вот молодые посадки, призванные заменить ветеранов, катастрофически не справляются со своей задачей.

Ирина Черкашина отмечает, что деревья новых пород либо не приживаются, либо изначально находятся в угнетенном состоянии. В качестве наглядного примера приводит состояние каштанов, которые к началу июля уже стоят полностью «ржавые» и больные. Не лучше дела обстоят у лип и кленов, посаженных в девяностые годы прошлого века. По наблюдениям эксперта, эти деревья уже давно больны и не могут выполнять свои прямые функции — кондиционирования воздуха и создания тени.

— Поэтому можно ли их считать зелеными насаждениями? Большой вопрос, — резюмирует эксперт.

Некачественные посадки?

Критике эколога подверглась и современная практика высаживания деревьев в парках, где это делается через процедуры тендеров.

— Мне кажется, что многие деревья там сажаются уже больными, и начинается это с питомников. Это мое предположение. Я не могу это утверждать потому, что такие исследования не проводились, есть только наблюдения, — пояснила специалист.

Во многих местах в Ростове вырубили деревья. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свое мнение эколог подкрепляет красноречивой статистикой из недавней практики: при высадке первой очереди парка в микрорайоне Вересаево погибли 63% саженцев.

- Эта ситуация является прямым следствием отсутствия единой инфраструктурной политики города в области озеленения, - предполагает эксперт.

Также показательным примером некачественного озеленения стали липы на улице Большой Садовой - от Театральной площади до переулка Университетского. Ирина Черкашина напомнила, что эти деревья стоят больными и «ржавыми» уже около десяти лет, при этом никакой замены не происходит.

Агрессивные сорняки и сухостой

И пока городская система озеленения буксует, природа не терпит пустоты. Освободившиеся участки активно захватывают инвазивные виды, которые эколог назвала «зеленой заброшкой».

Речь идет об Айлан высочайшем (в народе его еще называют «китайский ясень»). По словам специалиста, это мощное и внешне привлекательное дерево. Однако в бесконтрольной среде оно становится агрессором, разрушающим асфальт и бетонные конструкции.

- И, наконец, второй - клен ясеневидный, который создает неопрятный вид из-за болезней листвы и хаотичной многоствольности. К ним добавляется многолетняя проблема невывоза сухих и аварийных деревьев, которые десятилетиями стоят в городе и служат рассадником инфекций и вредителей.

Многие деревья Ростова устарели и не выполняют свою функцию. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Черкашина напомнила историю с ясеневой златкой, ситуация с которой развивалась на протяжении десяти лет без должного внимания.

В городе исчезают насекомые и птицы

— Ухудшение качества зеленых насаждений — это результат отсутствия единой сетевой инфраструктуры, которая бы создавала зеленый каркас города, — убеждена эксперт. - Наблюдателей сколько угодно, а организации, которая бы следила именно за инфраструктурой, нет.

Итог такого обращения с природой жители Ростова-на-Дону в полной мере ощущают на себе каждое лето. Ирина Черкашина прямо связывает отсутствие крупномерных деревьев с перегревом почвы, гибелью травы и нарушением экосистемы в целом — в городе исчезают насекомые и птицы.

Но самый чувствительный удар наносится по качеству воздуха. Исследователи зафиксировали рост соответствующего индекса в категорию «плохой». Эколог же уверена, что эта динамика, в первую очередь, связана с гибелью зеленого массива вдоль автомагистралей. Машины генерируют основной объем загрязнителей в современном Ростове, но фильтровать их становится нечему.

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