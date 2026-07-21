Работа для героев: Более 1300 участников СВО и их родных обратились за помощью при трудоустройстве в Ростовской области

Возвращение к мирной жизни — процесс непростой, и в Ростовской области для участников СВО и их семей создана целая система поддержки: от трудоустройства до медицинской реабилитации. Только в службу занятости обратились уже более 1300 человек.
На заседании координационного совета ветеранов боевых действий при правительстве Ростовской области, которое прошло под председательством заместителя губернатора Дмитрия Водолацкого, подвели промежуточные итоги работы с участниками спецоперации
По данным управления государственной службы занятости, в ведомство обратились порядка 800 участников СВО и еще около 500 членов их семей. Более половины из них уже трудоустроены. Спектр предложений широк: водители грузовых машин, монтажники, сварщики, экспедиторы, резчики труб и заготовок. Всего в банке вакансий на Единой цифровой платформе «Работа России» — свыше 37 тысяч вариантов.
Кроме того, около 150 ветеранов прошли обучение, в том числе по нацпроекту «Кадры», еще 30 сейчас осваивают новые профессии.
Заместитель начальника управления государственной службы занятости Наталья Поволяева отметила, что вся информация о мерах поддержки находится в открытом доступе. Мероприятия реализуются в рамках областной программы «Содействие занятости населения» и национального проекта «Кадры».
Также организовано взаимодействие с филиалом фонда «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО и органами медико-социальной экспертизы.
— Необходимо учитывать все аспекты жизненной ситуации наших героев, — подчеркнул Дмитрий Водолацкий. — Трудоустройство участника СВО — это конечная цель всей организованной работы. И для ее достижения необходимо решение других вопросов: лечение, устройство ребенка в детский сад, жилье, транспортная доступность.
На заседании также обсудили вопросы социальной адаптации ветеранов, оказания медицинской помощи в рамках ОМС, диспансеризации и медицинской реабилитации.
Напомним, в Ростовской области для участников специальной военной операции и членов их семей действует более 80 мер социальной поддержки. Это и выплаты, и льготы, и помощь в решении бытовых вопросов. Главное — чтобы каждый участник СВО знал: он не один, и за его плечами — целая система поддержки.