Работа для героев: Более 1300 участников СВО и их родных обратились за помощью при трудоустройстве в Ростовской области

На Единой цифровой платформе «Работа России» сформирован актуальный банк вакансий – свыше 37 тысяч вариантов. Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области

Возвращение к мирной жизни — процесс непростой, и в Ростовской области для участников СВО и их семей создана целая система поддержки: от трудоустройства до медицинской реабилитации. Только в службу занятости обратились уже более 1300 человек.

Возможность освоить новую профессию

На заседании координационного совета ветеранов боевых действий при правительстве Ростовской области, которое прошло под председательством заместителя губернатора Дмитрия Водолацкого, подвели промежуточные итоги работы с участниками спецоперации

По данным управления государственной службы занятости, в ведомство обратились порядка 800 участников СВО и еще около 500 членов их семей. Более половины из них уже трудоустроены. Спектр предложений широк: водители грузовых машин, монтажники, сварщики, экспедиторы, резчики труб и заготовок. Всего в банке вакансий на Единой цифровой платформе «Работа России» — свыше 37 тысяч вариантов.

Кроме того, около 150 ветеранов прошли обучение, в том числе по нацпроекту «Кадры», еще 30 сейчас осваивают новые профессии.

«Учитывать все аспекты жизненной ситуации»

Заместитель начальника управления государственной службы занятости Наталья Поволяева отметила, что вся информация о мерах поддержки находится в открытом доступе. Мероприятия реализуются в рамках областной программы «Содействие занятости населения» и национального проекта «Кадры».

Также организовано взаимодействие с филиалом фонда «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО и органами медико-социальной экспертизы.

— Необходимо учитывать все аспекты жизненной ситуации наших героев, — подчеркнул Дмитрий Водолацкий. — Трудоустройство участника СВО — это конечная цель всей организованной работы. И для ее достижения необходимо решение других вопросов: лечение, устройство ребенка в детский сад, жилье, транспортная доступность.

Комплексная поддержка

На заседании также обсудили вопросы социальной адаптации ветеранов, оказания медицинской помощи в рамках ОМС, диспансеризации и медицинской реабилитации.

Напомним, в Ростовской области для участников специальной военной операции и членов их семей действует более 80 мер социальной поддержки. Это и выплаты, и льготы, и помощь в решении бытовых вопросов. Главное — чтобы каждый участник СВО знал: он не один, и за его плечами — целая система поддержки.

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