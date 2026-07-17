В Ростовской области упростили правила реставрации объектов культурного наследия

Собственникам ОКН сократили сроки согласования работ на срок до 4 месяцев. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске, в исторических стенах городской библиотеки, состоялся круглый стол, организованный Законодательным собранием Ростовской области. Темой для масштабного обсуждения с участием федеральных и региональных экспертов стало «Восстановление памятников архитектуры: упрощение правил без потери качества». Главными спикерами выступили депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов и председатель комитета по культуре донского парламента Светлана Мананкина.

Масштаб работы и лидеры по количеству памятников

Открывая заседание, Светлана Мананкина обозначила место Ростовской области в общероссийской повестке охраны наследия. Регион занимает 22-е место в стране по числу объектов культурного наследия, причем с 2020 года их количество выросло на 18%. В фокусе обсуждения находились исключительно памятники архитектуры.

Парламентарий подчеркнула, что по объемам финансирования отрасль находится на 18-й позиции в федеральном рейтинге, приведя в пример регионы-лидеры, которые целенаправленно развивают туристическую привлекательность через восстановление старины.

— Мы видим, что с 2020 по 2025 год мы приросли на 18% в количестве таких памятников. Наш орган охраны вносит в реестр все новые и новые ценные исторические здания, которые нам важно не только сохранить, но и многие восстановить, — отметила Светлана Мананкина.

В разрезе муниципалитетов лидируют Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Шахты и Аксайский район. При этом, по экспертным оценкам, около 30% памятников архитектуры на Дону сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют различных мер — от ремонта до полноценной реставрации.

Ревизия наследия 90-х и поручение президента

Александр Шолохов в своем докладе напомнил, что законодательство об охране культурного наследия формировалось в 90-х годах, когда главной задачей было удержать памятники от хищнического подхода. Однако со временем свод норм превратился в препятствие для добросовестных собственников.

— Зачастую объекты ставились на учет из соображения «а вдруг дадут денег». Огромный пласт вопросов пришлось решать на уровне законодательных решений, особенно по местам боевой славы. Солдатские пирамидки со звездочками требовали при покраске полного объема действий как с объектом культурного наследия, что влекло колоссальное увеличение временных и материальных затрат, — пояснил депутат Государственной Думы.

Переломным моментом стало Послание Президента Федеральному Собранию. Глава государства поручил уйти от излишней бюрократизации и разработать программу, в рамках которой до 2030 года в порядок приведут не менее тысячи объектов.

Три вектора реформы: концессия, содержание и цифровая витрина

Александр Шолохов остановился на законодательных новациях последних трех лет, за которые было принято 12 профильных законов. Первым ключевым направлением стало внедрение механизма концессии. Теперь инвестор получает преференции, но и жесткие обязательства: выполнив реставрацию, он приобретает приоритетное право выкупа здания.

Второе направление — долгожданное разделение понятий «сохранение» (реставрация) и «содержание» памятника. Парламентарий назвал это своей профессиональной мечтой, вытекающей из многолетнего опыта музейной работы.

— Мы честно подразделили: есть предмет охраны — лепнина, фасады, столярка, а есть инженерия и текущий ремонт. Мы сталкивались с немыслимыми задачами, когда для починки туалета нужно было составить весь свод документов, получить все разрешения и заказать проект в лицензированной организации. Теперь затраты для собственника на подобные работы уменьшаются в разы, — рассказал Александр Шолохов.

Третьим направлением стало создание на базе «ДОМ.РФ» единой информационной витрины. Она объединяет данные ЕГРН и Минкульта. Потенциальный инвестор теперь может в открытом доступе получить информацию об объектах, готовых к концессии или льготной покупке, включая проектную документацию.

Упразднение избыточных процедур

Светлана Мананкина отдельно остановилась на вступающих в силу поправках, которые качественно меняют алгоритм работы собственников. С 1 марта 2027 года исключается ряд избыточных и дорогостоящих этапов, ранее обязательных перед выходом на стройплощадку.

В первую очередь уходит обязательное задание на проведение работ. Парламентарий привела яркий пример: жильцы многоквартирного дома-памятника годами не могли запустить капремонт, потому что не собирали кворум для обращения в орган охраны за заданием. Средства собственников зависали, а здание ветшало. Теперь эта сложность устранена.

Уходит в прошлое и обязательная историко-культурная экспертиза проектной документации.

— Этап занимал 45 дней и стоил денег, при этом проект в любом случае заказывали в лицензированной организации, — подчеркнула Светлана Мананкина. — Эксперт не может давать императивных рекомендаций, но при этом его заключение служило основанием для проекта. Это был нонсенс.

Александр Шолохов добавил, что зачастую эксперты не выезжали на объекты физически, что делало процедуру формальной.

Согласование проектной документации с органом охраны также заменено на уведомительный порядок. Теперь собственнику достаточно подать заявление, и если в течение семи дней орган охраны не вынесет запрет, запись о разрешении просто появится в реестре. В сумме эти изменения сокращают подготовительный этап на срок от 2,5 до 4 месяцев.

Новая философия контроля

Светлана Мананкина акцентировала, что меняется сама философия надзора: фокус смещается с предварительных бесконечных согласований на контроль в ходе и после выполнения работ. При этом у органов охраны появляются и новые полномочия по принуждению нерадивых собственников. Если владелец бездействует, выездную проверку инициирует сам орган охраны. По итогам обследования будет выдаваться задание на научно-изыскательские работы.

Еще одним новшеством станет создание научно-методических советов. Через них будут проходить проекты по сохранению особо ценных памятников, возведенных до 1800 года, и объектов деревянного зодчества.

Участники сошлись во мнении, что принятые меры создали понятную систему координат.

— Помимо упрощения законов, механизмы подкреплены деньгами, в частности льготным кредитованием, — резюмировала Светлана Мананкина. — Надо самим настраиваться на этот новый, оперативный стиль работы. Ключевая роль теперь у муниципалитетов: у каждого объекта должна быть четкая пошаговая стратегия. Законодатель дал инструменты, нужно преодолеть сомнения и начать идти по этому пути.