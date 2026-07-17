В Ростовской области порядка 68% выпускников девятых классов поступают в колледжи

В Ростовской области возрос престиж обучения в учреждениях СПО. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области завершилась итоговая аттестация, и министерство образования региона подвело первые итоги мониторинга дальнейших образовательных траекторий выпускников. Данные демонстрируют устойчивый рост интереса молодежи к получению рабочих и технических специальностей. По словам министра образования области Виктории Чернышовой, порядка 68% вчерашних девятиклассников намерены продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

Учиться в СПО стало престижно

Такой показатель стал результатом масштабной работы по повышению престижа колледжей, которая проводилась в последние годы.

— Закончилась итоговая аттестация, и мы сегодня провели мониторинг и видим, что порядка 68% выпускников девятых классов выбирают учреждения среднего профессионального образования, — рассказала Виктория Чернышова. — Для нас это очень важно, потому что проведена довольно-таки большая работа, чтобы статус учреждения среднего профессионального образования изменился в регионе.

О возросшем доверии к системе СПО говорит не только количество абитуриентов, но и качественный показатель. Виктория Чернышова подчеркнула, что на сегодняшний день средний балл аттестата у ребят, поступающих в десятый класс, и у тех, кто идет в колледжи, практически сравнялся.

— Это говорит о многом, и прежде всего о востребованности учреждений среднего профессионального образования, — отметила министр.

В ногу с экономикой региона

Рост популярности колледжей напрямую связан с переориентацией учебного процесса на практические нужды реального сектора экономики. Как сообщила глава ведомства, в этом году для абитуриентов предусмотрено более 23 тысяч бюджетных мест. Набор ведется по специальностям, которые наиболее востребованы рынком труда. Речь идет о таких ключевых для Ростовской области отраслях, как машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии и электроника.

— Сегодня акцент средних профессиональных образовательных учреждений делается на практическую работу. Мы понимаем, что 70-80% — это обучение в практической плоскости, взаимодействие с крупнейшими предприятиями, — пояснила Виктория Чернышова.

Благодаря модернизации материально-технической базы студенты получают знания на современном оборудовании, идентичном тому, с которым им предстоит столкнуться на реальном производстве. Министр отметила, что оснащение колледжей за последние десять лет изменилось до неузнаваемости, что привлекает молодежь и гарантирует успешное трудоустройство выпускников.

Партнерство с бизнесом и пилотный проект

Ключевым фактором подготовки востребованных кадров стало социальное партнерство образовательных организаций и предприятий региона. Хотя в разных колледжах ситуация отличается, количество работодателей, готовых вкладываться в подготовку специалистов, растет год от года. При их участии формируются учебные планы, открываются новые мастерские, а сам процесс обучения синхронизируется с актуальными требованиями производства.

Отдельное внимание Виктория Чернышова уделила участию региона в федеральном пилотном проекте, реализуемом в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В 2026 году Ростовская область вошла в число 12 субъектов-участников эксперимента, касающегося новой модели итоговой аттестации и поступления. Участниками проекта стали 22 донских колледжа. Суть нововведения заключалась в том, что для поступления на определенные профессии выпускникам 9-х классов разрешили сдавать только два обязательных экзамена — русский язык и математику — вместо четырех.

— Сегодня порядка тысячи выпускников девятых классов у нас являются участниками эксперимента. Сейчас идет приемная кампания, мы видим, как они активно уже приходят в те учреждения, которые их ждут, — подчеркнула министр, добавив, что эксперимент можно считать успешным и в следующем году его рамки в Ростовской области планируется расширить.