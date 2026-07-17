Безопаснее, справедливее, строже: Как на Дону защищают права бойцов СВО, сирот и работников

Руководитель следственного управления СК России по Ростовской области проинформировал губернатора о результатах деятельности ведомства. Фото: Пресс-служба Губернатора Ростовской области.

В Донской столице состоялась рабочая встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и руководителя следственного управления Следственного комитета России по региону Аслана Хуаде. Глава донского СК проинформировал губернатора о результатах деятельности ведомства, обозначив ключевые направления взаимодействия.

Главный вывод встречи — на Дону стало спокойнее. Общий уровень преступности в регионе пополз вниз, причем реже совершаться стали именно тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако сухая статистика — далеко не все. В приоритете у следкома остается прямая и адресная помощь тем, кому сейчас труднее всего: детям-сиротам, жильцам аварийных домов, а также участникам СВО и их родным.

Своя крыша над головой

Расселение из ветхого и аварийного фонда — задача сложная, но благодаря жесткому контролю СК дело движется. На сегодняшний день законные денежные компенсации за старые квартиры получили уже 168 жителей Дона. Еще 123 семьи справили полноценное новоселье, переехав в новые безопасные дома.

Особое внимание — бойцам на передовой и их близким. Чтобы оперативно решать любые возникающие у них проблемы, Следственный комитет работает в режиме «одного окна» вместе с областным правительством, фондом «Защитники Отечества» и активистами «Народного фронта». И за каждым решением стоят реальные человеческие судьбы.

Так, в Константиновске участнику СВО из числа детей-сирот помогли получить новую квартиру взамен жилья, которое полностью уничтожил пожар. А в Ростове-на-Дону следователи и чиновники помогли матери погибшего воина: женщине выделили земельный участок и взяли на себя все бюрократические проволочки по его официальной регистрации.

Долги вернут, имущество арестуют

Еще один важнейший фронт работы — защита трудовых прав обычных граждан. Ведь если человеку месяцами не платят честно заработанные деньги, рушится благополучие всей семьи. Такие ситуации в регионе жестко пресекаются.

Сейчас ведомство добивается выплаты долгов по зарплате на общую сумму более 12,8 миллиона рублей — эти деньги недополучили 260 жителей области.

Чтобы у недобросовестных работодателей не было искушения спрятать средства, следователи действуют решительно: на имущество директоров-нарушителей уже наложен арест на сумму 7,5 миллиона рублей. Так что расплатиться с сотрудниками все равно придется.

В гостях — по закону

На встрече Юрий Слюсарь и Аслан Хуаде затронули и острую тему миграции. Позиция региона однозначна: любой иностранец, приезжающий в Ростовскую область, обязан от и до соблюдать российские законы, впрочем, как и работодатели.

На любую «резиновую» квартиру, фиктивную регистрацию, нелегальный въезд или нарушения при трудоустройстве силовики реагируют моментально. Напомним, что ранее Ростовская область официально поддержала инициативу донского Следственного комитета о введении жестких ограничений для иностранных граждан на отдельные виды трудовой деятельности.

— Работу по этим и другим направлениям региональное правительство и следственное управление продолжат в постоянном взаимодействии. Главная задача — обеспечивать безопасность жителей Ростовской области, защищать их права и добиваться решения вопросов, с которыми люди обращаются за помощью, - прокомментировали в областном правительстве.