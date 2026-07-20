«Утром проснулась знаменитой»: 18-летняя ростовчанка решила стать финансистом, но прошла кастинг «Ну-ка, все вместе!»

Студентка круто изменила свою судьбу. Фото: из архива героя публикации/"Ну-ка, все вместе!".

Ростовчанка София Глушкова с детства покоряла сцену. Казалось, она уперлась в потолок. Наград накопилось много, а развиваться дальше не получалось. В итоге, девушка решила стать финансистом, поступив в профильный колледж. Но после проекта «Ну-ка, все вместе!» все же решилась круто изменить свою судьбу.

Мечтала оказаться на ее месте

Вокалом София занимается с шести лет. В музыку ее привела старшая сестра. Разница в возрасте у них — 14 лет. Малышка смотрела, как родственница выступает в ансамбле, и мечтала оказаться на ее месте.

- Мне нравилось, что человек стоит на сцене, а на него смотрит весь зал. Все хлопают, слушают. Меня это очень привлекало, — вспоминает 18-летняя вокалистка.

После эфира талантливую ростовчанку заметили руководители ансамбля донских казаков. Фото: из архива героя публикации.

Талантливого ребенка отдали в младшую группу ансамбля. Шли годы, коллективы менялись. София пела в трио, потом в дуэте, гастролировала по Европе. А когда напарница уехала учиться в Москву, начала сольную карьеру. Победы на ростовских конкурсах шли одна за другой, но в какой-то момент она решила поставить точку.

Все женщины в семье - финансисты

После девятого класса София неожиданно для многих отложила микрофон и отнесла документы в финансово-экономический колледж. Дело в том, что все женщины в ее семье — мама, бабушка и сестра — финансисты.

Хотя юную певицу даже приглашали учиться в Москву в знаменитую Гнесинку, педагоги прочили ей большое будущее, но страх перед переездом все-таки перевесил.

Весной в Ростов приехал кастинг вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Фото: из архива героя публикации.

- Я тогда побоялась ехать одна в столицу. Подумала: зачем мне вообще заниматься вокалом? Уже думала бросить музыку. Буду, как вся моя семья, финансистом, и все сложится прекрасно. Дальше — только цифры, отчеты и обычная жизнь.

«Я слышала, как поют другие»

Уже шел третий год обучения. И вдруг в Ростове-на-Дону решили организовать кастинг вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», в жюри которого были Николай Басков и Сергей Лазарев. София все же решила сходить, но без особых ожиданий. А увидев сотни конкурентов, и вовсе сильно засомневалась в своих силах.

- Я слышала за кулисами, как поют другие ребята. Это были очень сильные конкурсанты. Многих не брали. Я заранее себя настроила: не пройду и не пройду, ничего страшного. Выходила на сцену со спокойной душой, — признается София.

Старшая сестра помогла Софии полюбить вокал. Фото: из архива героя публикации.

Но как только ростовчанка запела, случилось неожиданное. Если других участников судьи просили спеть еще раз и давали второй шанс, то девушка прошла отбор с первых нот. Все 10 членов жюри нажали заветные кнопки сразу.

«Сообщений было больше, чем в день рождения»

Выступление показали по телевизору. Девушка говорит: утром проснулась знаменитой. Видео с ее номером разлетелось по социальным сетям, а телефон разрывался от сообщений.

- Мне писали совершенно незнакомые люди, говорили, какая я молодец. Сообщений было больше, чем в день рождения. Это безумно приятно!

После эфира талантливую ростовчанку заметили руководители ансамбля донских казаков и позвали на работу. Уже в августе она официально выходит на профессиональную сцену. А главное — ждет решающего звонка от музыкальных редакторов шоу. Если ее типаж утвердят окончательно, то в конце лета девушка поедет в Москву выступать уже перед сотней федеральных экспертов.

После девятого класса София отнесла документы в финансово-экономический колледж. Фото: из архива героя публикации.

- За последние недели я задумалась о кардинальной смене жизни. Колледж я, конечно, закончу, но потом все же буду поступать на вокал. Я поняла, что горю этим с детства, и музыка — мое истинное призвание.

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Вокалом София занимается с шести лет. Фото: из архива героя публикации.

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