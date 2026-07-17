«Будем убирать до конца»: Как ситуация с топливом сказывается на уборке урожая, рассказал ростовский фермер

Фермеры ждут поставки топлива, чтобы продолжить уборку. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В разгар уборочной страды фермеры Ростовской области оказались меж двух огней. С одной стороны — урожай в полях, который надо срочно убирать и каждая минута на счету. С другой — очереди на заправках.

О том, как ситуация с топливом сказывается на уборке урожая и бьет ли по карману аграриев, в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» на своем примере рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства из Сальского района Александр Сухарев.

«Один комбайн - 500–600 литров в день»

Александр Сухарев занимается земледелием пять лет, пошел по стопам отца, тоже фермера. В его хозяйстве — 1 700 гектаров, они засеяны четырьмя культурами: это пшеница, чечевица, лен и нут. За пять лет в аграрной сфере владелец успел поработать в условиях засухи, но вот ожидание топлива для него – впервой.

— Перед уборкой начались сложности с дизтопливом. Не могли приобрести, — рассказывает фермер «КП — Ростов-на-Дону». — Потом нам дали пять тонн. Вот и считайте: один комбайн в день сжигает 500–600 литров. То есть пяти тонн ему хватит от силы на десять дней, если работать одному. А у нас на поля выходят два комбайна, два КамАЗа и трактор.

На месяц донским хозяйствам требуется 60 тысяч тонн топлива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Расход топлива — не единственная статья затрат. На каждую тонну зерна, отправленную на элеватор или в порт, нужно платить за перевозку. И цены на транспортировку тоже не поползли вниз.

— Раньше доставка до Новороссийска стоила по 2 300–2 400 рублей за тонну. Сейчас тарифа меньше чем 3 000 за тонну не найдешь. А в машине - 25–27 тонн. В сумме получается существенная разница. Экспортеры перекладывают эти расходы на нас. Если они покупают зерно на месте, то просто вычитают стоимость доставки из цены. И получается хлеб для нас сильно подешевел, а это – убытки.

«Простой был порядочный»

Из-за нехватки топлива технику приходилось останавливать. Если в обычную жатву комбайны бреют поля и днем, и ночью, то в этом июле стоят без дела порой по несколько дней.

— Простой был порядочный. Комбайны застыли на месте, а пшеница перестаивала. Если ее вовремя не убрать, зерно начинает осыпаться. Чечевица, например, уже сыплется, а мы и половину урожая еще не сняли.

В обычные годы уборка в хозяйстве занимает около трех недель. В какие-то годы мешают ливни, в любое время может случиться поломка техники в поле. В этом году главный враг аграриев — пустые баки. Причем это влияет не только на темпы уборки, но и на условия грядущего осеннего сева.

Если пшеница перестоит, она начнет осыпаться. Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

— Мы даже не всю почву обрабатываем дискованием после уборки, чтобы сэкономить топливо. Без этого влага в ней не закрыта, земля пересыхает, и солома не перегниет, а просто высохнет, из-за этого сеять осенью будет тяжелее.

«Очень надеемся на скорую поставку»

Сейчас фермеру пообещали новый объем горючего. Но когда он поступит — неизвестно.

— Говорили после 20-го числа, теперь — может, раньше. Ждем, не спим у телефона, чтобы в готовности встретить бензовоз.

Всего в хозяйстве у агрария трудятся восемь человек. Если уборка затянется, это скажется и на людях.

— Потери урожая неизбежны. Сколько именно — пока не считали. Но продавать зерно сейчас сложно: цены на перевозку съедают всю маржу. В любом случае оставлять зерно в полях не дело: будем убирать урожай до конца. И очень надеемся на скорую поставку топлива.

«Топливо будет, цены — официальные»

Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь держит ситуацию с топливом на контроле.

— Это ключевое условие для успешной уборочной кампании. Запрашиваемая квота — 60 тысяч тонн. Поставки уже начались, — заявил глава региона.

По его словам, топливо отпускается не по спекулятивным биржевым котировкам, а по официальным прайсам.

— Это возможность для аграриев сформировать объективную себестоимость продукции. Сделаем все, чтобы поля были обеспечены горючим по приемлемым ценам, — подчеркнул Юрий Борисович.

Доставка зерна в порт существенно подорожала. Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Замгубернатора, министр сельского хозяйства Анна Касьяненко добавила: прорабатываются альтернативные маршруты отгрузки зерна, чтобы временные логистические сложности не сказались на реализации урожая:

— Мы на связи с руководителями хозяйств, зернотрейдерами и федеральными структурами. Наша общая задача — чтобы за напряженной страдой стояла уверенность в завтрашнем дне.

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