Говорить на одном языке: Зампред аграрного комитета Госдумы Николай Гончаров — о сельском хозяйстве Ростовской области

Зампред аграрного комитета Госдумы Николай Гончаров в интервью на радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как АПК справляется с вызовами времени. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва по Белокалитвинскому избирательному округу № 153, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров прошел серьезный профессиональный путь. До 2010 года он работал старшим юристом в сельхозкооперативе, затем возглавил ООО «Донской хлеб», руководил предприятиями холдинга «Калининский». С 2014 года Николай Александрович является генеральным директором компаний «Индустриальное» и «Светлый», специализирующихся на выращивании зерновых культур.

В откровенном интервью в студии радио «Комсомольская правда» он рассказал о жизни в глубинке и актуальных запросах аграриев. Парламентарий поделился тем, как сегодня отечественный агропромышленный комплекс справляется с вызовами времени и как в Госдуме продвигаются системные решения по поддержке отрасли.

«Делом всей жизни стало сельское хозяйство»

Николай Александрович, вы пришли в Государственную Думу уже будучи состоявшимся руководителем, который досконально знает аграрный сектор изнутри. Как практический опыт управления крупными хозяйствами помогает вам сегодня?

— Я родился и вырос на севере Ростовской области — в селе Верхнемакеевка Кашарского района. Мой отец был агрономом, поэтому специфика и проблемы аграрного сектора были мне знакомы с самого детства. Это во многом определило мою судьбу: несмотря на базовое юридическое образование, делом всей жизни стало сельское хозяйство. Это родная для меня сфера.

До избрания в Госдуму я почти 20 лет работал в сфере АПК на Дону — прошел путь от рядовых позиций до руководителя крупных предприятий. Более того, я и сейчас живу в родном селе. Благодаря такому практическому опыту и постоянному контакту с землей я изнутри знаю нужды села и говорю с аграриями на одном языке. Это позволяет мне эффективно отстаивать интересы Донского АПК и всей отрасли в целом на федеральном законодательном уровне.

«Главный ориентир»

Почему в свое время вы решили баллотироваться в Госдуму?

— Главным ориентиром для меня всегда было и остается стремление сделать жизнь на селе лучше. Поскольку я сам живу в сельской местности, то каждый день вижу проблемы людей. И я уверен, что не только аграрии, а все жители — учителя, водители, медики в ФАПах своим ежедневным трудом обеспечивают продовольственную и социальную безопасность нашей страны. При этом ключевые для отрасли решения принимаются на федеральном уровне. И моя задача как депутата — аккумулировать запросы земляков и трансформировать их в эффективные федеральные законы и государственные программы.

Николай Александрович Гончаров посвятил жизнь сельскому хозяйству. Фото: Из личного архива героя публикации.

Ростовская область — один из ключевых аграрных регионов страны. С точки зрения законодателя, какие секторы донского АПК сегодня требуют особого внимания? Стоит ли делать ставку на конкретное направление — например, зерновые — или необходимо развивать все?

— Все ключевые направления АПК на Дону — на высочайшем уровне. Регион стабильно входит в топ-3 лидеров по сбору зерновых и зернобобовых культур, занимает ведущие позиции в стране по производству подсолнечника, овощей, молока, мяса и яиц. Активно заявляет о себе и виноградарство. Растениеводство сегодня — это главный локомотив нашей экономики.

Я убежден — развивать необходимо абсолютно все сферы. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Как рачительный хозяин всегда имеет в обороте чёткий, технологически обоснованный набор культур для своей земли, так должно быть и в масштабах всей области. Диверсификация аграрного сектора — это надежная страховка от рыночных катаклизмов и резких экономических перекосов. Нужно планомерно поддерживать и животноводство, и овощеводство, и виноградарство.

«Долгожданный и стратегически важный процесс»

Чтобы развивать любое из этих направлений, аграриям нужны ресурсы. Если говорить о реальной поддержке, какие механизмы наиболее востребованы и приносят наибольший эффект?

— Безусловно, доступные оборотные и инвестиционные средства — главный залог стабильности для любого бизнеса. Наши фермеры никогда не отказывались от государственной помощи. Профильные министерства — и федеральное, и региональное — ведут активную работу в сфере субсидирования процентных ставок по кредитам аграриев. Эта поддержка в равной степени необходима как для реализации крупных капиталоемких инвестпроектов, так и для закрытия текущих нужд хозяйств, включая проведение посевной и уборочной кампаний.

В последнее время мы наблюдаем планомерную динамику снижения ключевой ставки Банка России. Для аграрного сектора это долгожданный и стратегически важный процесс. Дело в том, что значительная часть бюджетных лимитов уходит на субсидирование процентных ставок по ранее выданным займам. Ее снижение автоматически уменьшает нагрузку на федеральный и региональные бюджеты. Соответственно, высвобождается дополнительный объем средств, который можно направить на помощь сельхозпроизводителям.

«Продовольственная безопасность страны — это фундамент суверенитета России»

Импортозамещение и обеспечение полной независимости отечественного АПК — стратегическая задача. Какие шаги предпринимаются в этом направлении на Дону?

— В условиях санкций создание собственного семенного фонда вышло на передний план. Сейчас доля использования российских семян в Ростовской области и в целом по стране превысила 50%. В сегменте озимой пшеницы доля наших сортов в регионе уже близка к 100%. По кукурузе и подсолнечнику еще есть над чем работать. Наши селекционеры создали великолепные, высококонкурентные сорта.

В Ростовской области развивается система «бесшовного» образования. Какую роль в привлечении молодежи на село играют агроклассы и удается ли остановить отток кадров из села?

— Долгое время в обществе жил стереотип, что работа в АПК неперспективна. Однако сегодня реальное производство выглядит иначе: это сфера высоких технологий, цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение агроклассов — важный шаг в популяризации честного труда на земле. Профориентация должна начинаться как можно раньше, чтобы дети со школьной скамьи понимали, какие огромные возможности дает современное сельское хозяйство. Руководители хозяйств понимают — кадрами нужно заниматься уже сейчас. И бизнес активно софинансирует создание учебной базы на местах. Благодаря этому отток населения из глубинки заметно замедлился.

Если смотреть на ближайшую перспективу, какие главные задачи стоят сегодня перед вами и отечественным АПК в целом?

Предстоит еще много работы. Мы все сегодня живем и трудимся в совершенно новой макроэкономической и геополитической парадигме. Государство столкнулось с беспрецедентными вызовами. Еще несколько лет назад никто не мог представить масштаб этого давления со стороны западных стран. В этих условиях задачи оперативно корректируются.

Главная обязанность депутатского корпуса — мгновенно реагировать на новые вызовы, оперативно принимать защитные меры. Наша общая цель — сделать так, чтобы донской агросектор не просто сохранил темпы развития, но и укрепил свои позиции. Продовольственная безопасность страны — это фундамент суверенитета России. Говорю без преувеличения — в руках аграриев находится стабильность всей нашей жизни, и мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить им надежную поддержку на федеральном уровне.

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