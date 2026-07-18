«Каждый день молилась о внуках»: В Ростове мама и дочка родили с разницей в один день

В ростовском роддоме случилось настоящее чудо. Мама и дочь родили с разницей в один день. У обеих — девочки. Елене - 43 года, это ее третьи роды. Кристине - 24, и это ее первенец. Кто первый узнал о беременности, и как оказались в одной палате, «КП-Ростов-на-Дону» рассказала старшая из женщин.
У Елены до этого июля было двое детей: 24-летняя дочка Кристина и 18-летний сын Илья. В свое время она мечтала родить третьего ребенка.
— В 37 лет очень хотела снова стать мамой, но не получилось. И уже перестала мечтать, смирилась. Решила: буду ждать внуков. С тех пор как дочка вышла замуж и захотела детей, я каждое утро молилась, чтобы у нее получилось. Уверена, каждая мама хочет, чтобы ее ребенок состоялся как родитель.
Сама Елена в прошлом году переживала непростой период в отношениях.
— Пошла в храм Георгия Победоносца в Ростове и просила помочь расставить все на свои места. Если суждено нам и дальше быть вместе с любимым человеком, пусть будем. А нет, просила найти силы разойтись. Ответ получила скоро: узнала, что жду наше чудо. Причем моя малышка долго скрывалась от подозрений, и тест ничего не показывал, пока врач не подтвердил срок – она развивалась вот уже два месяца.
В это время Кристина с мужем Артемом отправились в отпуск в Таиланд.
— Дочка спросила: «Что тебе привезти?» Конечно, я ответила: «Внуков!» Вернувшись, дочь вздыхала и переживала, что не получилось, и тест ничего не показал.
Но самочувствие подсказывало: что-то не так. В итоге врач сообщил о долгожданной беременности.
Фото: из архива героя публикации.
— Когда все подтвердилось, дочка прислала мне фото с положительным тестом, а потом со своим мужем приехала порадовать лично. Я тогда уже знала, что тоже беременна. Но сказать сразу не решалась.
Мама приехала в гости к дочери позже и призналась – просто показала обменную карту из женской консультации.
— Кристина потеряла дар речи, — смеется мама. — Она сначала растерялась: «Мам, ты чего? Ты сможешь? Здоровье же...». Но потом успокоилась. Они с зятем здорово меня поддержали.
Беременности проходили по-разному. Дочери достались все «прелести» интересного положения: токсикоз, изжога, отеки мучили почти все время.
Фото: из архива героя публикации.
— А мне ожидание малышки далось неожиданно легко: ни давления, ни сахара. До семи месяцев работала на лакокрасочном производстве, — говорит Елена. — Респиратор, конечно, надевала. Но чувствовала себя прекрасно. Не зря год ходила в тренажерный зал, сил набиралась.
В роддом они попали с разницей в день каждая за сутки до родов. Мама — 6 июля, дочка — 7-го. У обеих было выполнено плановое кесарево на сроке в 39 недель.
Елена родила первой: у нее появилась Екатерина ростом 51 сантиметров и массой 3100 граммов. Через сутки — дочь: Вика родилась покрупнее – 3400 граммов и 53 сантиметра. Мамы и малышки оказались в одной палате.
— Мы друг другу помогали, — рассказывает Елена. — После операции с трудом вставали, но нужны были детям, поднимались по очереди сразу к двоим. Внучечка оказалась громче — . Но тетя Катя, как и положено, старше племянницы Вики, пусть всего на сутки.
Через четыре дня молодые мамы вернулись по домам. Елена замечает, какой у нее со старшей дочерью разный подход к материнству.
— Дочка с зятем приезжают к нам, привозят маленькую, не закрылись на «карантин», пускают домой родных. Малышку не пеленают. И через несколько дней после выписки Кристина даже ненадолго оставила кроху с мужем и сорвалась на работу – она трудится мастером маникюра. Я же делаю по старинке: сижу дома, пеленаю Катю, чтобы ручками не будила себя. Конечно, делимся, как прошло первое купание, как заживает пупочек.
И, несмотря на то, что дочерям всего несколько дней от роду, молодые мамы видятся часто.
— Мне, конечно, немножко совестно. Так внуков просила, а теперь сама не могу нянчиться с Викой. Но повод уважительный, — мама с улыбкой смотрит на кроху Катю. — К счастью, моя старшая дочка не осталась одна с маленьким ребенком: у меня прекрасная сватья – помогает, зять замечательный, его сестры приходят на подмогу.
Планов у Елены много. Папа Кати, Вячеслав, уже озадачен: на участке нужно будет разбить песочницу, развесить гамаки, а со временем поставить бассейн, чтобы малышки – тетя и племянница – резвились. Кстати, новоиспеченный отец моложе Елены на десять лет, и Катя для него первенец. Едва узнав о беременности, сделал любимой женщине предложение.
— Не спешу с ответом. Может, когда дочурке будет годика два, и она сможет нам принести кольца на свадьбе, — улыбается Кате мама. — Все, что произошло, это необыкновенный подарок для нашего семейного девичьего клуба. Смотрите сами: я родилась четвертого июля, старшая дочка - шестого, младшая - седьмого, а внучечка - восьмого! Нарочно не придумаешь!
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