«Каждый день молилась о внуках»: В Ростове мама и дочка родили с разницей в один день

Мама Елена и дочь Кристина родили дочек с разницей в день. Фото: Горбольница № 20 Ростова-на-Дону

В ростовском роддоме случилось настоящее чудо. Мама и дочь родили с разницей в один день. У обеих — девочки. Елене - 43 года, это ее третьи роды. Кристине - 24, и это ее первенец. Кто первый узнал о беременности, и как оказались в одной палате, «КП-Ростов-на-Дону» рассказала старшая из женщин.

«Очень хотела стать мамой, но не получалось»

У Елены до этого июля было двое детей: 24-летняя дочка Кристина и 18-летний сын Илья. В свое время она мечтала родить третьего ребенка.

— В 37 лет очень хотела снова стать мамой, но не получилось. И уже перестала мечтать, смирилась. Решила: буду ждать внуков. С тех пор как дочка вышла замуж и захотела детей, я каждое утро молилась, чтобы у нее получилось. Уверена, каждая мама хочет, чтобы ее ребенок состоялся как родитель.

Елена молилась о внуках, а получила сразу и дочку, и внучку. Фото: Горбольница № 20 Ростова-на-Дону

Сама Елена в прошлом году переживала непростой период в отношениях.

— Пошла в храм Георгия Победоносца в Ростове и просила помочь расставить все на свои места. Если суждено нам и дальше быть вместе с любимым человеком, пусть будем. А нет, просила найти силы разойтись. Ответ получила скоро: узнала, что жду наше чудо. Причем моя малышка долго скрывалась от подозрений, и тест ничего не показывал, пока врач не подтвердил срок – она развивалась вот уже два месяца.

«Привезите мне внуков!»

В это время Кристина с мужем Артемом отправились в отпуск в Таиланд.

— Дочка спросила: «Что тебе привезти?» Конечно, я ответила: «Внуков!» Вернувшись, дочь вздыхала и переживала, что не получилось, и тест ничего не показал.

Но самочувствие подсказывало: что-то не так. В итоге врач сообщил о долгожданной беременности.

Елена с дочерью Кристиной и сыном Ильей. Фото: из архива героя публикации.

— Когда все подтвердилось, дочка прислала мне фото с положительным тестом, а потом со своим мужем приехала порадовать лично. Я тогда уже знала, что тоже беременна. Но сказать сразу не решалась.

«Не зря год ходила в тренажерный зал»

Мама приехала в гости к дочери позже и призналась – просто показала обменную карту из женской консультации.

— Кристина потеряла дар речи, — смеется мама. — Она сначала растерялась: «Мам, ты чего? Ты сможешь? Здоровье же...». Но потом успокоилась. Они с зятем здорово меня поддержали.

Беременности проходили по-разному. Дочери достались все «прелести» интересного положения: токсикоз, изжога, отеки мучили почти все время.

Илья встретил маму и старшую сестру из роддома: теперь у него появились младшая сестренка и племянница. Фото: из архива героя публикации.

— А мне ожидание малышки далось неожиданно легко: ни давления, ни сахара. До семи месяцев работала на лакокрасочном производстве, — говорит Елена. — Респиратор, конечно, надевала. Но чувствовала себя прекрасно. Не зря год ходила в тренажерный зал, сил набиралась.

Лежали в одной палате

В роддом они попали с разницей в день каждая за сутки до родов. Мама — 6 июля, дочка — 7-го. У обеих было выполнено плановое кесарево на сроке в 39 недель.

Елена родила первой: у нее появилась Екатерина ростом 51 сантиметров и массой 3100 граммов. Через сутки — дочь: Вика родилась покрупнее – 3400 граммов и 53 сантиметра. Мамы и малышки оказались в одной палате.

Кроха Виктория стала первенцем у Кристины и Артема. Фото: Горбольница № 20 Ростова-на-Дону

— Мы друг другу помогали, — рассказывает Елена. — После операции с трудом вставали, но нужны были детям, поднимались по очереди сразу к двоим. Внучечка оказалась громче — . Но тетя Катя, как и положено, старше племянницы Вики, пусть всего на сутки.

«Мне, конечно, немножко совестно»

Через четыре дня молодые мамы вернулись по домам. Елена замечает, какой у нее со старшей дочерью разный подход к материнству.

— Дочка с зятем приезжают к нам, привозят маленькую, не закрылись на «карантин», пускают домой родных. Малышку не пеленают. И через несколько дней после выписки Кристина даже ненадолго оставила кроху с мужем и сорвалась на работу – она трудится мастером маникюра. Я же делаю по старинке: сижу дома, пеленаю Катю, чтобы ручками не будила себя. Конечно, делимся, как прошло первое купание, как заживает пупочек.

Молодые отцы встретили супруг и малышек с яркими букетами в руках. Фото: Горбольница № 20 Ростова-на-Дону

И, несмотря на то, что дочерям всего несколько дней от роду, молодые мамы видятся часто.

— Мне, конечно, немножко совестно. Так внуков просила, а теперь сама не могу нянчиться с Викой. Но повод уважительный, — мама с улыбкой смотрит на кроху Катю. — К счастью, моя старшая дочка не осталась одна с маленьким ребенком: у меня прекрасная сватья – помогает, зять замечательный, его сестры приходят на подмогу.

«Нарочно не придумаешь!»

Планов у Елены много. Папа Кати, Вячеслав, уже озадачен: на участке нужно будет разбить песочницу, развесить гамаки, а со временем поставить бассейн, чтобы малышки – тетя и племянница – резвились. Кстати, новоиспеченный отец моложе Елены на десять лет, и Катя для него первенец. Едва узнав о беременности, сделал любимой женщине предложение.

— Не спешу с ответом. Может, когда дочурке будет годика два, и она сможет нам принести кольца на свадьбе, — улыбается Кате мама. — Все, что произошло, это необыкновенный подарок для нашего семейного девичьего клуба. Смотрите сами: я родилась четвертого июля, старшая дочка - шестого, младшая - седьмого, а внучечка - восьмого! Нарочно не придумаешь!

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Вячеслав с трепетом встретил Елену с их первым общим ребенком - малышкой Екатериной. Фото: Горбольница № 20 Ростова-на-Дону

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