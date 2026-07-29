«Здоровье человека невозможно без здоровья города»: Главврач ЦГБ Дмитрий Сизякин — о будущем медицины в Ростове

Депутат регионального Заксобрания, главный врач ЦГБ имени Семашко Дмитрий Сизякин.

За сорок лет работы в здравоохранении заслуженный врач России Дмитрий Сизякин прошел путь от фельдшера скорой помощи до руководителя крупнейшей больницы Ростова — ЦГБ имени Семашко. Профессор и доктор медицинских наук, он и его коллектив ежедневно спасают десятки жизней.

В 2023 году он вошел в состав Донского парламента. Сегодня, возглавляя подкомитет по здравоохранению в ЗС, он развивает социальную сферу уже на законодательном уровне. В откровенном интервью в студии радио «Комсомольская правда» парламентарий рассказал о том, какой должна быть по-настоящему доступная медицина, о модернизации больниц и о том, как одна формула способна изменить жизнь.

«Крепкая семья — основа сильного региона»

Дмитрий Владимирович, почему в 2023 году вы решили стать депутатом Заксобрания?

— Законодательный уровень позволяет не просто точечно помогать на местах, а выстраивать надежный фундамент для развития всей донской медицины. Именно поэтому я пришел в донской парламент. Во главу угла всегда ставил повышение качества медицинской помощи пациентов, модернизацию больниц и поликлиник, повышение качества лечения пациентов, решение вопросов медицинских работников.

В парламенте вы занимаетесь социальным блоком. Какие решения считаете наиболее важными?

— Позиция депутатского корпуса едина с позицией губернатора: крепкая семья — основа сильного региона. Поэтому мы последовательно расширяем систему социальной помощи, ведя человека буквально с первых дней жизни.

Если говорить о поддержке материнства и детства, то теперь региональный маткапитал предоставляется абсолютно всем многодетным семьям без привязки к уровню их доходов. Кроме того, при рождении третьего ребенка введена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.

Также многодетные родители могут компенсировать половину стоимости обучения детей в колледжах и вузах региона. Это дает нашей талантливой молодежи мощный стимул оставаться на Дону, учиться здесь и работать на благо родного края.

Студенткам очных отделений вузов и колледжей выплачивается 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. А сразу после рождения малыша семьи получают сертификаты номиналом в 20 тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости для новорожденного.

«Отдельная гордость — льготная ипотека»

Какие решения вы могли бы отметить по линии подкомитета по здравоохранению, который вы возглавляете?

— Благодаря поправкам в областной закон, серьезную поддержку получили муниципалитеты. Муниципальные власти теперь имеют право оплачивать служебное жилье для медиков и благоустраивать территории больниц за счет местных бюджетов.

Другое направление — поддержка медицинских кадров. Важно не просто привлечь специалистов в профессию, но создать для них достойные условия на местах, поэтому мы приняли целый комплекс жилищных и социальных мер поддержки.

Отдельная гордость — льготная ипотека под 1% для выпускников-отличников медицинских вузов и колледжей. Для врачей и медицинских сестер, которые уезжают работать в сельскую местность, теперь бесплатно предоставляются участки под строительство жилья.

Какие донские инициативы, поддержанные на федеральном уровне, вы считаете ключевыми?

— Прежде всего, это единый стандарт поддержки участников СВО, который Донской парламент последовательно и упорно продвигал с 2023 года. То, что сегодня наши предложения легли в основу общероссийской системы помощи бойцам и их близким — большая общая победа.

Другая важнейшая инициатива, получившая статус федерального закона, касается защиты материнства и детства. Родители детей-инвалидов, наконец, получили право бесплатно находиться со своими детьми в стационарах больниц на протяжении всего периода лечения.

Параллельно наши предложения нашли отклик в сфере экономики и образования. Так, на федеральном уровне был одобрен проект налогового вычета для аграриев, которые инвестируют в профессиональное обучение своих сотрудников.

Наконец, удалось защитить преподавателей высшей школы от необоснованных увольнений, ограничив широкую практику заключения с ними краткосрочных трудовых контрактов.

У депутатов ЗС главный механизм исполнения наказов избирателей — региональный бюджет, который они принимают. Вы - депутат от Ростова. Что изменилось за этот период в городе?

— Действительно, областной бюджет — главный и самый эффективный инструмент для реальных дел. Если говорить о сфере образования, то за счет софинансирования из областной казны на Левобережной были построены школа No 116 и детский сад No 23. Кроме того, капитально отремонтированы и отреставрированы школы No 1, 45 и 49.

Масштабные изменения коснулись и здравоохранения. Реконструированы взрослая и детская поликлиники ЦГБ имени Семашко, детское отделение КДЦ «Здоровье» на Адыгейской, а также лаборатория Областного консультативно-диагностического центра.

Отдельно отмечу обновление лечебно-реабилитационного центра No 1 — знаменитого на весь город «Дворца здоровья». И эта работа не останавливается: прямо сейчас продолжается масштабная реконструкция городской больницы No 4.

Дмитрий Сизякин в интервью на радио «Комсомольская правда» рассказал о будущем ЦГБ и о том, что нужно сделать для того, чтобы диспансеризация стала действительно комфортным процессом. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Главная цель — помощь людям»

Какие направления работы подкомитета, который вы возглавляете, особенно важные?

— Главная цель неизменна — это помощь людям, а ключевым ориентиром выступает Стратегия развития здравоохранения до 2030 года, которую Правительство России утвердило первого июля. Для нашего региона в этом документе заложены отличные перспективы. Например, стартует новая четырехлетняя федеральная программа, в рамках которой капитально отремонтируют шесть тысяч поликлиник по всей стране. Это дает нам реальную возможность максимально обновить и модернизировать те амбулаторные учреждения Ростова, которые остро в этом нуждаются.

Если говорить о векторах повседневной работы в подкомитете, то это - преодоление кадрового дефицита врачей, совершенствование диспансеризации, развитие центров реабилитации и паллиативной помощи, а также планомерная борьба с заболеваниями, которые напрямую влияют на продолжительность жизни — это сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет и ожирение.

Еще один приоритет — цифровая трансформация — внедрение искусственного интеллекта для автоматизации рутинных процессов. Это позволит разгрузить докторов и освободить их время для общения с пациентами.

Многих родителей беспокоит здоровье детей-школьников, что нужно сделать, чтобы его сохранить?

— Из-за больших нагрузок в период учебы многие выпускники оканчивают школу с нарушениями осанки, зрения и другими патологиями. Вопрос реорганизации школьной медицины назрел давно. Недостаточно просто оснащать медкабинеты и делать детям прививки — необходимо внедрять в сам образовательный процесс учебные модули о здоровом образе жизни. Если мы научим ребенка и его родителей правильно питаться, больше двигаться и регулярно проходить обследования, мы предотвратим многие недуги. Глобальная цель — сделать так, чтобы после школы молодой человек вступал во взрослую жизнь здоровым.

Работа депутата — это не только законы, но и взаимодействие с людьми. С какими обращениями к вам приходят ростовчане?

— Большинство обращений связаны со сферой здравоохранения. В таких случаях я включаюсь и как политик, и как практикующий врач.

Вторая группа вопросов касается, если можно так выразиться, «здоровья города» — это состояние дорог, дворов, водоснабжение, работа общественного транспорта.

Часто люди идут к депутату из-за бюрократических нюансов.

Недавно у меня на приеме были жильцы дома с классической коммунальной путаницей, где дворовая площадка принадлежала трем разным собственникам, включая муниципалитет и соседнюю управляющую компанию. Люди годами не могли разобраться, как законно благоустроить эту территорию. В подобных ситуациях мы выступаем связующим звеном. Большинство таких проблем удается успешно решать совместно с администрацией Ростова и областными министерствами.

За последние годы ЦГБ заметно обновилась. Что изменилось кардинально?

— Наше главное богатство — потрясающий коллектив, а вот что действительно кардинально изменилось, так это техническое оснащение. Мы открыли два отделения рентгенохирургии, новые отделения реанимации и кардиологии, два отделения реабилитации – костно-мышечной и центральной нервной системы, капитально отремонтировали неврологический корпус. И, как уже говорил, детскую и взрослую поликлиники, а также женскую консультацию.

Больница получила много современного оборудования, которое выводит лечение на новый уровень.

Недавно к нам поступил 52-летний мужчина с тромбозом сосудов головного мозга. Наши специалисты провели высокотехнологичную тромбоэкстракцию: эндоваскулярно удалили тромб и полностью восстановили кровоток. В итоге человек вернулся к полноценной жизни, хотя еще несколько лет назад он остался бы глубоким инвалидом.

Какие перспективы развития есть у ЦГБ сегодня ?

— Цель — сделать нашу соответствующей требованиям времени. Главным шагом к этому станет строительство хирургического корпуса на 660 коек и 18 операционных. В ноябре прошлого года этот объект был официально включен в постановление Правительства РФ. Когда инициатива будет реализована, мы получим совершенно новую, передовую больницу. ЦГБ выйдет на принципиально иной уровень развития. Главное, ростовчане смогут любую высокотехнологичную помощь у себя дома. В другой регион для этого ехать не придется.

«Формула простая»

А какой, в принципе, по вашему мнению должен быть стандарт доступной медицины для ростовчан?

— Для меня доступная медицина — это когда поликлиника находится рядом с домом, к нужному врачу можно попасть без долгого ожидания, а само обследование является полноценным.

Сегодня Ростову остро не хватает амбулаторных учреждений. Особенно тяжело ситуация складывается в новых жилых районах — «Суворовском» и «Левенцовском». Чтобы решить проблему, необходима федеральная программа, регламентирующая строительство быстровозводимых модульных поликлиник.

Но и в обжитых районах далеко не все хорошо: поликлиник не хватает, а действующие необходимо обновлять и реконструировать. Параллельно должны ремонтироваться и оснащаться передовым оборудованием больницы.

Наконец, еще один важнейший приоритет — это служба скорой помощи. Городу жизненно необходимы новые подстанции. Недавно мы детально обсудили вопрос открытия такой подстанции в районе Вертолетного поля.

Когда день прожит не зря

Что необходимо изменить в подходе к диспансеризации и от чего еще зависит здоровье человека?

— Диспансеризация должна занимать всего один день. Для этого необходимо плотно работать с работодателями, чтобы этот день официально предоставлялся сотрудникам и полностью оплачивался. Однако здоровье зависит не только от медицины, но и от экологии. Чистый воздух, качественная вода, зеленые парки и спортивные площадки рядом с домом — это не роскошь, а повседневная необходимость.

Мы наглядно видим это на примере ЦГБ: пациенты, у которых есть возможность гулять по больничному парку, восстанавливаются быстрее. Поэтому забота о городской инфраструктуре — это тоже забота о людях. Формула простая: здоровье человека невозможно без здоровья города, а здоровый город начинается со здорового человека.

Дмитрий Владимирович, вы руководите крупнейшей больницей, занимаетесь депутатской работой. Где находите силы и что помогает вам не терять мотивацию?

— Главный источник сил — удовлетворение от результатов труда. Спасенные жизни и люди, сумевшие вернуться к полноценной, счастливой жизни, мотивируют сильнее всего.

В этом плане медицина очень похожа на педагогику. Преподаватели рады, когда видят успехи учеников. У врачей так же: каждый выздоровевший пациент становится нашей общей победой .

Самое главное — никогда не оставаться равнодушным и искренне стараться помочь каждому, кто обратился за поддержкой. Если вечером понимаешь, что сегодня благодаря твоим усилиям чья-то жизнь стала хоть немного лучше, значит, день прожит не зря.