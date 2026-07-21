Обещали авто из Германии: Ростовчанка потеряла 1,4 млн рублей при покупке иномарки через Интернет

Вместо машины из Германии дончанка получила дыру в кошельке. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ростовской области на какое-то время осталась без мечты и без денег. Несколько месяцев назад 43-летняя женщина решила купить элитное авто из Германии и пришла в полицию лишь тогда, когда поняла, что ее развели.

Доплатите за утиль

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, жертвой аферистов стала жительница города Шахты.

- В феврале в одном из мессенджеров дончанка нашла группу по продаже немецких автомобилей из Германии, - озвучили в ведомстве. - Связавшись якобы с менеджером, она договорилась о покупке авто стоимостью более 1, 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Клиентке рассказали, что в эту сумму войдут все расходы, в том числе и таможенные. И вскоре женщина получила договор о предоставлении услуг по подбору автомобилей и требование произвести оплату.

- После чего она перевела деньги на указанный мошенниками счет. Затем последовало еще одно сообщение с требованием доплатить за утиль сбор крупную сумму.

Только тогда дончанка поняла, что стала жертвой обмана и пошла писать заявление в полицию. В итоге там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Не заметила подвоха

Аналогичный случай произошел в Новочеркасске в прошлом ноябре. 42-летняя женщина нашла в интернете заманчивое предложение — иномарка из-за границы по низкой цене. Соблазнившись, она перешла в мессенджер, хотя любая платформа предупреждает: не покидайте приложение, не рискуйте.

— Продавец прислал фото машины и все данные «фирмы», — рассказали в полиции. — Женщина все перепроверила и не заметила подвоха.

Сине-серая «Мазда» на снимках выглядела идеально. Поверив, дончанка перевела предоплату — 920 тысяч рублей. Через несколько дней «менеджер» потребовал еще 647 тысяч за доставку. Женщина заплатила. А потом продавец пропал.

— Сроки доставки истекли, продавец перестал выходить на связь, и она поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В Федеральной таможенной службе России предупреждают: случаи обмана при ввозе машин участились.

— Обманщики создают поддельные компании или используют фирмы с хорошей репутацией, предлагая услуги по заниженным ценам, — отметили в ведомстве.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты советуют: лично проверяйте продавца и никогда не переводите крупные суммы на счета третьих лиц. Иначе можно остаться и без денег, и без машины.

А донском главке тем временем предупредили, что нужно быть очень внимательными, делая покупки через интернет:

- Не разглашайте свои личные данные и реквизиты банковских карт. Не переводите деньги незнакомцам.

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Другая покупательница не дождалась своей "Мазды". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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