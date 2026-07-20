Новым гендиректором «Ростова» стал Андрей Чайка. Фото: официальная страница ФК «Чайка» в соцсетях

В футбольном клубе «Ростов» назначили нового генерального директора. Должность занял Андрей Чайка, сообщили в пресс-службе желто-синих.

Рассказываем о новом генеральном директоре ФК «Ростов».

Что известно о новом генеральном директоре ФК «Ростов»

Андрей Чайка родился в селе Песчанокопское Ростовской области. Известно, что с 1993 по 1994 год он был футболистом команды в спортивном клубе «Источник» в Ростове. Позже занял должность спортсмена-инструктора второй категории спортклуба «Арсенал» в Москве. В 1995 году стал футболистом клуба «Фабус» в городе Бронницы в Московской области.

В 1997 году Андрей Чайка основал клуб «Чайка». Фото: официальная страница ФК «Чайка» в соцсетях

С 1997 года Чайка начал работать в коммерческих компаниях. В тот же год он основал футбольный клуб «Чайка» и стал его президентом. Является учредителем группы компаний «Чайка».

Напомним, футбольный клуб «Чайка» участвовал в первенствах ПФЛ, ФНЛ-2 и ФНЛ. В сезоне 2025/2026 команда вылетела из Первой Лиги. Позже стало известно, что «Чайка» не будет принимать участие в розыгрыше Второй Лиги А.

Что говорят в ФК «Ростов» о назначении?

Осенью совету директоров «Ростова» будет представлена программа развития клуба.

- В числе приоритетных задач нового руководителя: разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры ФК, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды, — говорится в комментарии «Ростова».

В клубе также отметили, что предыдущий руководитель Игорь Гончаров останется в системе АО ФК «Ростов».