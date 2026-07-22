Как не испортить поход к стоматологу: советы для пациентов

Как не испортить поход к стоматологу Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Визит к стоматологу часто вызывает стресс, но правильная подготовка может превратить этот процесс из мучительного в рутинный и даже комфортный. Чтобы лечение прошло максимально эффективно, а врач смог поставить точный диагноз, важно знать не только как правильно подготовиться, но и чего перед приемом делать не стоит. Читайте рекомендации стоматологов.

Что обязательно нужно сделать перед визитом

Успех лечения на 20% зависит от вашей подготовки. Вот базовые правила, которые нельзя игнорировать:

1. Тщательно почистите зубы непосредственно перед выходом из дома. Чистая эмаль без налета позволяет врачу объективно оценить цвет зуба для подбора пломбы и заметить все проблемные участки.

2. Сытый пациент спокойнее переносит стресс, у него выделяется меньше слюны (что облегчает работу врача), и он легче переносит местную анестезию. Кроме того, после лечения вам, скорее всего, запретят есть несколько часов. Оптимально — перекусить за 1,5–2 часа до приема.

3. Если у вас есть старые рентгеновские снимки или данные КТ, захватите их с собой. Это сэкономит время и деньги на повторных исследованиях, а также поможет врачу увидеть динамику.

4. Предупредите о наличии аллергии (особенно на анестетики), беременности, хронических болезнях (диабет, гипертония, плохая свертываемость крови) и принимаемых лекарствах.

5. Если вы боитесь, скажите об этом врачу. Заранее условитесь о жесте (например, поднятая рука), которым вы дадите знать, что вам нужна пауза.

Чего делать нельзя: главные «СТОП» факторы

Есть ряд действий, которые могут испортить прием, снизить эффективность анестезии или просто создать неловкую ситуацию.

Запах чеснока, лука и специй: вопрос этикета

Многие пациенты недооценивают этот фактор, а зря. Стоматологи настоятельно рекомендуют исключить из рациона чеснок, лук, острые специи и некоторые сорта рыбы за 24–48 часов до визита.

Врач работает у вашего лица в течение 20–60 минут; вдыхать резкий амбре ему крайне неприятно. Это не повлияет на лечение, но сильно испортит впечатление от приема.

Обезболивающие: когда пить можно, а когда нет

Если у вас сильная острая боль, а до приема еще несколько часов, принять таблетку (ибупрофен, парацетамол) — это разумно. Это поможет спокойно доехать до клиники. Но об этом важно сразу сообщить врачу, чтобы он правильно рассчитал дозу местной анестезии.

Категорически нельзя:

1. Пить "от страха". Обезболивающие не действуют на тревожность. Для страха существуют успокоительные (седативные), но их прием тоже нужно согласовывать со стоматологом.

2. Если боль терпима, лучше воздержаться. Принятая таблетка может смазать клиническую картину: если у вас болит один из нескольких зубов, врач не сможет точно определить источник боли, так как симптомы будут притуплены.

3. Пить для профилактики. Не принимайте обезболивающее "на всякий случай", если ничего не болит.

И никогда не принимайте антибиотики самостоятельно для снятия зубной боли! Их назначает только врач после осмотра. Также опасно прикладывать чеснок или аспирин прямо к десне — это вызовет химический ожог и усугубит воспаление.

Также нельзя:

- Употреблять алкоголь. Это абсолютное табу. Алкоголь значительно снижает эффективность анестезии (обезболивающие могут «не взять»), а также повышает риск кровотечений и ухудшает заживление после вмешательств. Отказаться от спиртного нужно как минимум за сутки до визита.

- Идти на прием больным. Если у вас поднялась температура, начался насморк, болит горло или обострился герпес, визит лучше перенести. Лечение на фоне ОРВИ крайне некомфортно и может быть опасно, особенно при заложенном носе, когда дышать ртом во время манипуляций невозможно.

- Есть непосредственно перед кабинетом. Плотный обед или перекус за 15 минут до приема не даст врачу спокойно работать, так как может усилиться рвотный рефлекс и повысится слюноотделение.

- Приводить с собой маленьких детей, если визит только ваш. Ребенок в кабинете будет отвлекать и вас, и врача, что может помешать лечению.

- Опаздывать. Опоздание сокращает время приема, и врач может не успеть выполнить все качественно.

Соблюдение этих несложных правил сделает ваш визит максимально продуктивным, а общение с доктором — вежливым и комфортным для обеих сторон.