Детская стоматология: распространенные заблуждения родителей о здоровье зубов

Распространенные заблуждения родителей о здоровье зубов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Здоровье молочных зубов — тема, которой часто родители не уделяют достаточного внимания. Многие взрослые искренне верят, что раз молочные зубы временные, то и заботиться о них еще не нужно. Однако именно в раннем возрасте закладывается фундамент здоровья не только молочных, но и постоянных зубов.

К сожалению, из-за недостатка информации или устаревших представлений родители нередко совершают ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям: от преждевременной потери зубов до проблем с прикусом и страха перед стоматологами на всю жизнь. Разберем самые распространенные заблуждения, чтобы помочь вам избежать их.

Ошибки в уходе за зубами

«Молочные зубы всё равно выпадут — зачем лечить?»

Это, пожалуй, самое опасное заблуждение. Инфекция от больного молочного зуба может повредить зачаток постоянного зуба, который находится под ним. Кроме того, преждевременное удаление молочного зуба из-за запущенного кариеса приводит к тому, что соседние зубы сдвигаются, и постоянный зуб вырастает кривым или вообще не может прорезаться.

«К стоматологу идем, только когда заболело»

Родители часто считают, что если зуб не болит, то и врач не нужен. На самом деле первый визит должен состояться в возрасте 1 года (или через полгода после прорезывания первого зуба). Кариес у детей развивается в разы быстрее, чем у взрослых, и переходит в пульпит почти бессимптомно. Ранние визиты нужны для профилактики и для того, чтобы ребенок адаптировался к креслу без стресса.

«Фтор в пасте опасен — чистим без него»

Боясь флюороза или отравления, если ребенок проглотит пасту, родители выбирают «безопасные» пасты без фтора. Однако именно соединения фтора — единственный доказанный способ укрепить эмаль и остановить начальный кариес. Пасты без фтора просто очищают налет, но не защищают эмаль. Лучше использовать детскую пасту с правильной возрастной дозировкой фтора (от 500 до 1000 ppm) и следить, чтобы ребёнок сплёвывал излишки.

«Ночные кормления — это естественно, зубы тут ни при чем»

После прорезывания зубов ночные кормления «по требованию» без последующей гигиены приводят к бутылочному кариесу. Ночью выработка слюны падает, а молоко или смесь обволакивают зубы, и бактерии начинают разрушать эмаль. Передние верхние резцы могут разрушиться буквально за несколько месяцев.

«Повредился молочный зуб — сам заживет»

Игнорирование травм молочных зубов — частая ошибка. Удар может привести к тому, что зуб потемнеет (отмер нерв), или сместится и травмирует зачаток постоянного зуба. Любая травма (скол, ушиб, внедрение зуба в десну) требует срочного рентгена и контроля процесса у стоматолога.

«Прикусом займемся, когда вырастут все коренные»

Родители часто упускают «золотое окно» для ранней ортодонтии (3–7 лет). В этом возрасте челюсти активно растут, и с помощью простых трейнеров или миогимнастики можно исправить привычку дышать ртом, убрать вредные привычки и направить рост челюстей. Если ждать до 14 лет, часто приходится удалять здоровые постоянные зубы или готовить ребенка к операции.

«Анестезия опасна — потерпит и так»

Панический страх перед анестезией и седацией заставляет родителей пытаться лечить ребёнка «просто так» или удерживать его в кресле. Они не понимают, что современная местная анестезия абсолютно безопасна. А вот психологическая травма от боли останется на всю жизнь. Кроме того, лечить подвижного ребенка опасно: врач может случайно травмировать мягкие ткани.

«Ребенок сам почистит — хоть как-то»

Моторика ребенка формируется только к 7-8 годам. До этого возраста чистка зубов — это всегда совместная процедура. Если позволять ребенку чистить зубы самому «для галочки» в 3-5 лет, налет останется, что не спасет от кариеса.

Психологические ошибки

Многие родители не понимают, что фразы вроде «Если не будешь чистить зубы, отведу к врачу, и он их вырвет!» формируют у ребенка разрушительную связь: «Стоматолог = наказание/боль/страх». В результате ребенок до последнего скрывает боль в зубе, боясь визита к врачу.

Другая крайность — использование сладостей как награды за гигиену. Это создает связь: «Сладкое = награда/утешение». В результате сладости становятся главным способом успокоения.

Как правильно?

Хвалите за правильную чистку, а к стоматологу ходите «проверять, как зубки играют в прятки», независимо от того, есть ли проблемы. Формируйте позитивное отношение к врачу с самого начала.