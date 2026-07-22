Лучшие студенты ЮФУ будут учиться по программам двух ведущих университетов в сфере ИИ

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ

В Южном федеральном университете появилась новая возможность — получить сразу два диплома по направлению «Искусственный интеллект». Она доступна лучшим студентам образовательных программ федерального проекта «Топ-ИИ», поступившим в 2025 и 2026 годах. После конкурсного отбора они смогут пройти обучение по сетевой программе с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ и окончить сразу два ведущих российских университета.

Новая образовательная модель стала результатом сотрудничества Южного федерального университета с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В рамках федерального проекта Минцифры России «Топ-ИИ» вузы объединяют образовательные и научные компетенции, чтобы готовить специалистов, способных разрабатывать и внедрять технологии искусственного интеллекта для науки, промышленности и цифровой экономики.

Фото: пресс-служба ЮФУ

В рамках сетевой программы образовательный процесс строится совместно. Практическая подготовка, проектная работа и исследовательская деятельность организованы на базе Южного федерального университета. Преподаватели факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ читают лекции по фундаментальным основам искусственного интеллекта.

Студенты изучают современные методы машинного обучения, анализа данных и разработки интеллектуальных систем, работают с прикладными задачами, участвуют в кейс-чемпионатах и создают собственные ИИ-решения под руководством лучших преподавателей.

Такой формат позволяет объединить экспертизу двух ведущих российских университетов и обеспечить высокий уровень подготовки, практической и исследовательской работы.

Первокурсники ЮФУ познакомились с разработкой ИИ в «Яндексе» и VK

Одним из важных элементов программ Топ-ИИ является академическая мобильность. В конце июня десять студентов первого курса ИММиКН и ИКТИБ ЮФУ приняли участие в молодежном ИТ-фестивале Young Con, познакомились с работой офисов «Яндекса» и VK.

Фото: пресс-служба ЮФУ

Особый интерес у будущих специалистов по искусственному интеллекту вызвали выступления экспертов: «Агентный поиск: чем отличается поиск для агентов?», «Нейросеть на дороге: как предусмотреть все», «ИИ пишет код, а ты создаешь результат», «Будущее за Physical AI» и другие лекции, посвященные современным исследованиям и практическому применению искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба МФТИ

В это же время преподаватели Южного федерального университета посетили Институт искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, где обсудили с коллегами развитие сетевой образовательной программы, совместные исследовательские проекты и новые форматы подготовки специалистов по искусственному интеллекту.

Будущие разработчики ИИ уже решают реальные задачи

Студенты ЮФУ отмечают, что уже с первого курса получают опыт, который трудно приобрести в рамках традиционного обучения. Работа с наставниками ведущих университетов, участие в исследованиях и индустриальных мероприятиях позволяют применять полученные знания на практике уже во время обучения.

- Самым ценным в проекте стало сочетание теоретических знаний и практического опыта. На Young Con особенно запомнилась атмосфера: вокруг были увлеченные своим делом люди, с которыми было интересно обмениваться идеями и учиться работать в команде. Сегодня полученные знания я применяю в исследовательском проекте вместе с научным руководителем из НИУ ВШЭ Михаилом Гущиным, где мы разрабатываем модель для анализа астрономических данных, — рассказал студент первого курса ИММиКН ЮФУ Роман Таран.

МФТИ помогает развивать проектные компетенции будущих ИИ-разработчиков

Еще одним направлением сотрудничества ЮФУ в рамках федерального проекта «Топ-ИИ» является взаимодействие с Московским физико-техническим институтом. Совместно с Физтех-школой прикладной математики и информатики МФТИ университет проводит образовательные интенсивы, ориентированные на проектную работу, современные методы разработки цифровых продуктов и применение генеративного искусственного интеллекта.

4 Фото: пресс-служба МФТИ

Участниками одного из таких интенсивов стали 119 студентов ЮФУ. Они освоили современные подходы к разработке цифровых продуктов, изучили возможности генеративного искусственного интеллекта и представили более 30 собственных проектных решений.

- Самым ценным опытом для меня стала возможность поработать с наставником, который уже занимается тем направлением, в котором я хочу развиваться. Интенсив от МФТИ помог понять, как сегодня организована разработка ИТ-продуктов, и получить опыт работы над проектом в условиях реальных дедлайнов. Особенно запомнились мозговые штурмы, когда команда постепенно находила общие решения и превращала идеи в готовый проект, — поделился студент первого курса ИММиКН ЮФУ Егор Гусаков.

Развитие партнерских образовательных программ с НИУ ВШЭ и МФТИ позволяет студентам ЮФУ получать знания у ведущих российских ученых и практиков, участвовать в исследованиях мирового уровня и решать реальные задачи индустрии уже во время обучения. Такой формат подготовки соответствует задачам федерального проекта «Топ-ИИ» и ориентирован на подготовку специалистов, способных создавать новые технологии искусственного интеллекта и внедрять их в ключевые отрасли экономики.