Суды и приставов предложили связать «цифрой»: В Донском Заксобрании выступили за расширение электронного документооборота

Александр Ищенко предложил максимально перевести взаимодействие судов и службы судебных приставов в электронный формат. Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Переход государственных структур на современные цифровые технологии остается одной из важных задач. Очередной шаг в этом направлении обсудили в Совете Федерации, где речь шла о совершенствовании исполнения судебных решений. В числе инициатив прозвучало предложение от Ростовской области — расширить электронный документооборот между судами и Федеральной службой судебных приставов.

Вопрос федеральный, последствия — региональные

Круглый стол в Совете Федерации был посвящен совершенствованию правовых моделей исполнения судебных решений. Участие в обсуждении принял председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на федеральный уровень рассматриваемых вопросов, для регионального депутатского корпуса эта тема имеет вполне практическое значение. По его словам, обращения, касающиеся отдельных проблем при исполнении судебных актов и предписаний, поступают как от жителей, так и от муниципальных органов власти.

Больше электронного взаимодействия

Александр Ищенко предложил максимально перевести взаимодействие судов и службы судебных приставов в электронный формат.

— В настоящее время электронное межведомственное взаимодействие этих структур состоит только в направлении приставам исполнительных документов. Отправление запросов в службу приставов, истребование нужной для рассмотрения дел информации, извещение приставов о действиях процессуального характера судами фактически осуществляется по старинке — посредством бумажного документооборота. Это существенно увеличивает сроки рассмотрения дел, — сообщил Александр Валентинович.

По мнению председателя донского парламента, необходимо обеспечить взаимодействие государственной автоматизированной системы «Правосудие» с информационной системой ФССП России, чтобы суды могли получать из службы судебных приставов необходимые документы в электронном виде.

Предложения получили поддержку

Еще одной инициативой стало внедрение механизма, который позволит службе судебных приставов получать извещения, направляемые посредством электронных заказных писем и государственной электронной почтовой системы.

Предложения Александра Ищенко поддержали сенаторы и правовые эксперты, участвовавшие в заседании круглого стола.

— Уверен, что цифровизация, информационная прозрачность и обеспечение защиты электронных каналов взаимодействия снизят риски нарушения законных прав сторон исполнительного производства, — заключил Александр Ищенко.

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