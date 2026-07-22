В правительстве Ростовской области перечислили крупнейших торговых партнеров

Доля Ростовской области во внешнеторговом обороте ЮФО составила 34,4%. Фото: управление информационной политики донского правительства.

В Ростовской области зафиксирован уверенный рост экспорта химической продукции — по итогам первого квартала 2026 года поставки за рубеж увеличились на 16,7%. При этом экспорт продовольственных товаров за это же время показал рост на 1,9%. Эти данные были озвучены в ходе выездного совещания с участием руководителей дипломатических представительств, аккредитованных в регионе. Мероприятие прошло на площадках ведущих предприятий Азовского и Багаевского районов и позволило иностранным дипломатам лично оценить промышленный и аграрный потенциал Дона.

Лидерские позиции региона в новых экономических реалиях

Несмотря на трансформацию международных отношений и вызовы глобальной экономики, донской регион продолжает реализовывать крупные инвестиционные проекты и сохранять высокие позиции в сфере внешней торговли. Первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев, открывая совещание на базе завода «АСВА», отметил, что область по-прежнему входит в десятку российских лидеров по общим объемам экспорта и по несырьевому неэнергетическому экспорту. По итогам первого квартала текущего года доля региона во внешнеторговом обороте Южного федерального округа составила 34,4%, а в экспорте — 36,7%, что обеспечило Ростовской области второе место в ЮФО.

Алексей Господарев подчеркнул, что положительная динамика наблюдается по ключевым товарным группам. Экспорт продовольственных товаров вырос почти на два процента, а поставки химической продукции продемонстрировали рост более чем на 16%. Крупнейшими торговыми партнерами области в этот период выступают Турция, Египет, Казахстан, Гонконг, Индия, Кения, Беларусь и Китай.

— Провели традиционную встречу с дипломатическим корпусом именно в выездном формате. Это один из самых востребованных форматов, где мы, что называется, без галстуков получаем возможность «сверить часы», обсудить перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества. Мы понимаем, что сейчас достаточно сложная макроэкономическая ситуация, и в таких условиях необходимо приложить максимум усилий, чтобы не просто сохранить, а увеличить товарооборот с нашими бизнес-партнерами, — заявил первый замгубернатора.

Промышленный потенциал и международный интерес

Знакомство дипломатического корпуса с экономикой региона началось с Новоалександровской промышленной зоны Азовского района. Участники делегации посетили завод «АСВА» — крупнейшее в России предприятие по производству льняного прессового масла. Его максимальная мощность по переработке достигает 148,5 тысячи тонн маслосемян в год, а ключевыми поставщиками сырья выступают сельхозпроизводители Ростовской области и аграрии из Приволжского федерального округа. За первое полугодие 2026 года завод переработал свыше 51,6 тысячи тонн льна, выпустив более 19 тысяч тонн масла и 30,2 тысячи тонн льняного жмыха. Продукция востребована как на внутреннем рынке предприятиями, занимающимися крупным рогатым скотом и аквакультурой, так и за рубежом — основными покупателями являются Китай, Турция и страны Южной Америки.

В поездке приняли участие министр экономического развития области Павел Павлов, и.о. представителя МИД России в Ростове-на-Дону Елена Стафорова, Генеральный консул Республики Армения Левон Минасян, и.о. руководителя Генерального консульства Республики Беларусь Дмитрий Шкурдь, Почетный консул Республики Абхазия Адик Аршба.

Дмитрий Шкурдь, комментируя динамику двустороннего взаимодействия, отметил, что отношения между Беларусью и Ростовской областью продолжают активно развиваться.

— За пять месяцев этого года рост товарооборота у нас составил более 102%. Это хороший показатель, но есть и более глобальные задачи, которые будем стараться реализовывать, — подчеркнул он в ходе обмена мнениями.

Сохранение традиций и новые точки роста

Второй точкой визита стал Багаевский район, где представители дипкорпуса посетили туристический комплекс «Вина Арпачина». Предприятие занимается сохранением и развитием традиций донского виноделия, специализируясь на выращивании автохтонных сортов винограда. Эта локация продемонстрировала участникам встречи несырьевой сектор экономики и культурный потенциал донского края, что также имеет значение в контексте расширения международных гуманитарных и деловых контактов.