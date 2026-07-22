Оперировали шесть органов сразу и спасали тяжелых пациентов с ковидом: Что происходило в РОКБ, пока ее возглавлял Вячеслав Коробка

Медики часто берутся за сложные случаи Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка покидает пост. Он руководил одним из крупнейших медучреждений региона почти 13 лет.

Рассказываем, что происходило в РОКБ, пока ее возглавлял Вячеслав Коробка.

Прорыв — программа пересадки органов

Сам врач отмечает, что прорывом для больницы стала программа пересадки донорских органов, запущенная еще десять лет назад. Медики выполняли трансплантацию почки подросткам, печени — пациентам с онкологией, повторную пересадку сердца.

В 2026 году трансплантологи РОКБ получили два патента на научно-практические разработки. Среди них — две базы данных, в которых описаны конкретные случаи ведения пациентов до и после пересадки печени. Еще два патента получили алгоритмы проведения лучевого обследования при диагностике билиарных и сосудистых осложнений после трансплантации печени.

Специалисты получили патенты на разработки в области трансплантологии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Разработки уже используют. Так, у пациента, которому пересадили печень, внезапно выявили тромбоз. Благодаря разработкам мужчине быстро поставили диагноз и вылечили.

Спасение онкобольных

Врачи часто сталкивались со сложными случаями онкологии. Так, в начале года медики прооперировали сразу шесть органов и систем 72-летней женщины с раком желудка. За полтора года до этого пенсионерка уже перенесла операцию и химиотерапию, но онкология вернулась и поразила организм еще больше.

Врачам пришлось удалить часть желудка, провести резекцию пищевода и тонкого кишечника, выполнить реконструкцию желудочно-кишечного тракта. Потребовалось удаление части поджелудочной железы и селезенки, лимфоузлов средостения — всех тканей, которые затронула онкология. Сложная, многочасовая операция прошла успешно.

Врачи удалили пациентке опухоль, которую другие называли неоперабельной Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Два года назад специалисты удалили у 58-летней женщины злокачественную опухоль объемом 12 литров. Другие врачи говорили пациентке, что новообразование неоперабельное, и предлагали только паллиативную химиотерапию. В итоге в областной клинической больнице дончанке провели операцию, после чего она продолжила лечение.

Работа во время пандемии

С 2020 на базе РОКБ заработал Ковидный моногоспиталь — крупнейший в Ростовской области. Он был рассчитан на 670 коек — все они были заняты в пиковый период, осенью 2021 года. В моногоспиталь РОКБ привозили самых тяжелых пациентов со всего региона.

При областной клинической больнице действовал дистанционный консультативный центр по вопросам диагностики и лечения коронавируса. Сюда обращались специалисты из других медучреждений, чтобы обсудить состояние пациента, и план лечения.

Ковидный моногоспиталь прекратил работу в декабре 2022 года.

В 2020 году заработал Ковидный моногоспиталь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что говорит Вячеслав Коробка об уходе с поста главного врача РОКБ?

Вячеслав Коробка сообщил, что у него закончился контракт с Министерством здравоохранения Ростовской области. Он перейдет на должность руководителя Центра хирургии и координации донорства, который возглавлял ранее.

- Благодарю всех своих сотрудников, с которыми мы смогли сделать нашу больницу ведущим медучреждением области. Ваша преданность нашему общему лечебному делу позволила достичь по-настоящему замечательных результатов, — говорится в его обращении.