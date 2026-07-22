На Дону наградили лучших выпускников Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Сто баллов — не предел: На Дону наградили лучших выпускников. Видео: Екатермна Руденко

Совсем недавно в школах Ростовской области отзвенели последние звонки, а следом прогремели выпускные вечера. Для вчерашних школьников наступило долгожданное лето, которое запомнится им надолго. Впрочем, расслабляться некогда. Ведь теперь им предстоит серьезное испытание, от которого зависит их будущее: поступление в вуз. «Комсомольская правда» всегда поддерживает таланты, поощряет и отмечает успехи молодых и перспективных школьников и студентов.

17 июля в музее Южного федерального университета прошел традиционный торжественный прием для выпускников, показавших самые высокие результаты на ЕГЭ.

Награждение прошло в музее Южного федерального университета. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

«ВЫ НАША ГОРДОСТЬ И НАДЕЖДА»

Перед будущими абитуриентами выступила заместитель начальника управления образования Ростова-на-Дону Маргарита Распевалова.

– Хочу поздравить вас с этим замечательным рубежом. Мы вас всех любим и одновременно грустим, прощаясь и провожая вас в дальнейший путь. Наши выпускники – это лучшее, что есть у нас у взрослых. Желаю вам оставаться такими же умными и талантливыми. И чтобы вам все удавалось. А мы и родители будем вас поддерживать и помогать. И помните, что двери ваших школ для вас никогда не закрыты. Вы их радость, гордость и надежда.

Перед будущими абитуриентами выступила заместитель начальника управления образования Ростова-на-Дону Маргарита Распевалова. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

«С КАЖДЫМ ГОДОМ УМНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА ДОНУ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ»

С приветственным словом к выпускникам обратилась директор Ростовского филиала «Комсомольская правда» Елена Соболева.

С приветственным словом к выпускникам обратилась директор Ростовского филиала «Комсомольская правда» Елена Соболева. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

– Мы рады приветствовать вас в этом зале. Хочу поблагодарить ЮФУ за радушный прием и партнерство. Мы проводим это мероприятие уже более десяти лет и счастливы с каждым годом видеть все больше выпускников. Это значит, что на Дону все больше умных и талантливых ребят. Вы сейчас находитесь на особенном этапе жизни, когда попрощались со школой и устремили взоры во взрослую жизнь. Хочу пожелать, чтобы вы были амбициозными, не боялись смелых мечтаний, брались за дела, которые до вас никто не делал, становились успешными и никогда не забывали о тех, кто все эти годы был рядом. В добрый час! У вас все получится!

«100 БАЛЛОВ – РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА И ДИСЦИПЛИНЫ»

Как отметил проректор Южного федерального университета по цифровой трансформации Александр Трофимчук, набранные 100 баллов на ЕГЭ донскими школьниками вовсе не случайность и не везение, а следствие их труда и дисциплины.

Проректор Южного федерального университета по цифровой трансформации Александр Трофимчук Фото: Екатерина РУДЕНКО.

– Ваши 100 баллов – это ваш характер, ваша смелость поставить себе высокую планку и взять ее. Конечно, за каждым баллом стоят еще двое: ваши родители и учителя. Уважаемые педагоги, дорогие мамы и папы, спасибо вам за ваш труд, за результаты ваших детей! Дорогие выпускники, сегодня вы делаете самый интересный и особенный выбор в вашей жизни. Ростовская среда умеет рождать таланты, умеет их воспитывать, растить. А ЮФУ – это наука, сильные наставники. Наши двери всегда открыты для лучших, и мы ждем вас и как абитуриентов, и как наших будущих коллег. И уверен, что эти 100 баллов — только одно из первых ваших крупных достижений.

МАТЕМАТИКА

Награждение стобалльников по математике. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Первыми к награждению пригласили выпускников, получивших максимальные баллы по математике. Почетную миссию по вручению дипломов и подарков взял на себя заведующий кафедрой информатики и вычислительного эксперимента мехмата ЮФУ Станислав Михалкович.

– Мы живем в уникальное время. Примерно несколько лет назад возник период колоссального развития и продвижения современной математики в связи с искусственным интеллектом. Удивительно, но математика благодаря ИИ получила развитие всех своих направлений. Последняя модель чата GPT доказала теорему, которую математики не могли доказать последние 50 лет. И вы те молодые, которые заработали свои 100 баллов по математике и не только, будете менять нашу жизнь к лучшему.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Награждение стобалльников по русскому языку. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ребят, набравших 100 баллов по русскому языку, пригласили на сцену для вручения дипломов и подарков. Директор Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Анна Дмитрова обратилась к ним с приветственным словом:

– Вы лучшие выпускники Дона. И куда бы вы ни поступили, я призываю вас потом вернуться на Дон и стать частью славы донского края. Поэтому, уважаемые выпускники, помните пословицу: "Где родился, там и пригодился". Надеюсь, что лучшие выпускники Дона будут развивать лучший регион страны.

ГЕОГРАФИЯ

Награждение стобалльников по географии. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лучшие знатоки географии, получившие максимальные баллы по этому предмету, также были отмечены во время церемонии. К награждению ребят пригласили заместителя директора по популяризации наук о Земле, работе с абитуриентами и реализации молодежных программ института наук о Земле ЮФУ Наталью Баранникову.

– Хочу от всей души поздравить ребят, которые покорили нашу планету. Они знают уже и строение внутреннего ядра Земли, они знают, в какой галактике мы находимся. И их знания послужат им компасом во всей их жизни. Ведь эта информация однозначно пригодится каждому из вас. География поведет вас в нужном направлении, куда бы вы ни поступили. Я верю в вас!

ФИЗИКА

Награждение стобалльников по физике. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следующими на сцену пригласили ребят, продемонстрировавших великолепные знания по физике. Поздравила их с высокими достижениями исполняющая обязанности заведующей кафедрой общей физики ЮФУ Татьяна Привалова.

– Дорогие ребята, хочу поздравить вас с окончанием школы и такими замечательными результатами. За этим стоит ваша целеустремленность и ваше желание. Я вам желаю сохранить желание узнавать что-то новое, и чтобы это желание сохранилось с вами на всю вашу дальнейшую жизнь. Мы приглашаем вас на физический факультет, где вы сможете получить фундаментальное образование мирового уровня, которое поможет вам быть конкурентно способными и востребованными в будущем. Не бойтесь ничего, отбросьте все сомнения. Дерзайте и мечтайте. Удачи вам во всем!

ИНФОРМАТИКА

Награждение стобалльников по информатике. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпускников, набравших максимальные баллы по информатике, поздравили заместитель директора по розничному бизнесу Ростовской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит» Оксана Стушкина и заведующий кафедрой технологии автоматизации в бизнесе мехмата ЮФУ Василий Калачев.

– Сегодня закрывается одна глава вашей жизни и открывается другая. Я хочу пожелать вам, чтобы вы не растеряли то, что сейчас у вас есть. Ваши результаты показывают то, какие вы талантливые, успешные, целеустремленные. Сохраните это и приумножите. Пусть на вашем пути встретятся наставники, которые помогут вам пройти этот путь и достичь еще больших результатов. Пусть ваши желания становятся целями, а цели переходят в результаты, – отметила Оксана Стушкина.

Василий Калачев добавил:

– Ребята, вам открывается уникальная возможность стать одними из самых сильных программистов. Не выезжая из региона, получить возможность учиться у преподавателей ВШЭ и общаться с преподавателями-практиками.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Награждение стобалльников по обществознанию. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

К ребятам, набравшим высокие баллы по обществознанию, обратился декан факультета управления ЮФУ Дмитрий Шевченко:

– Те, кто хорошо знают обществознание, хорошо понимают интересы, особенности взаимодействия, формирование и использование норм в обществе, в организациях, между людьми, между предприятиями, регионами, странами. Такие люди будут определять будущее, могут конструировать общественные структуры, управлять людьми, организациями, видеть больше, чем цифры.

ИСТОРИЯ

Награждение стобалльников по истории. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ребят, набравших сто баллов по ЕГЭ по истории, наградил исполняющий обязанности директора института истории и международных отношений ЮФУ, доктор исторических наук Антон Аверьянов:

– Многие считают, что история — это про прошлое. Но на самом деле история — это про настоящее и про будущее. Вы сдали ЕГЭ на 100 баллов. И это мостик, который вы перебросили для вашего светлого будущего. Сданный успешно экзамен — это не конец, а только начало. У вас все еще впереди. История лежит в основе национальной идентичности. История — очень востребованная наука. И то, что вы добились такого колоссального результата, безусловно является значимым не только для вас, но и для всего нашего общества. Хотел бы поздравить вас, ваших наставников, педагогов и родителей с таким важным для вас событием. И пожелать вам всего самого наилучшего в будущем!

НЕ 100 БАЛЛОВ, А 200 И 300

Ребята, получившие максимальные баллы по нескольким предметам, стали настоящими героями дня. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сто баллов по одному предмету — это уже результат, которым можно по праву гордиться. За ним стоят бессонные ночи, сотни исписанных черновиков и колоссальная самодисциплина. Но на этой церемонии были те, кто сумел перешагнуть через эту планку и взял сразу две, а некоторые даже три высоты. Ребята, получившие максимальные баллы по нескольким предметам, стали настоящими героями дня. Их упорство и трудолюбие вызвали искреннее восхищение у всех присутствующих.

Памятные подарки и дипломы выпускникам, набравшим 200 и 300 баллов по нескольким предметам, вручили представители партнеров: группы компаний «Сокол» и ПАО «Банк Уралсиб».

- От всей души поздравляем ребят, родителей и учителей с успешной сдачей ЕГЭ и окончанием школы. Впереди новые успехи и победы! Благодарим «Комсомольскую правду» за возможность отметить лучших из лучших, - отметила директор по маркетингу ГК «Сокол» Нина Чумакова.

Представители группы компаний «Сокол» вручили подарки. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам Нины Чумаковой, группа компаний «Сокол» поддерживает талантливую и целеустремленную молодежь Дона. Лучшие выпускники – это фундамент будущей экономики региона и страны.

- Для нас участие в данном мероприятии имеет большое значение. Наш банк последовательно развивает сотрудничество с образовательными организациями по всей стране, и мы убеждены, что именно талантливые и целеустремлённые выпускники школ и будущие студенты формируют основу для стабильного развития регионов и всей страны. Такие проекты помогают молодым людям сделать первый осознанный шаг в профессии, а работодателям – познакомиться с перспективными будущими специалистами. Мы будем рады видеть вас - уже студентов вузов - в числе участников наших образовательных проектов и программ практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение», - поделился впечатлениями управляющий директор по развитию розничного бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Толстой.

Представители ПАО «Банк Уралсиб» вручили подарки. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ПЕДАГОГАМ!

Представители Общероссийского профсоюза образования наградили педагогов. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Но чествовали в этот день не только стобалльников, но и их наставников. На торжественном мероприятии заместитель председателя Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Дарья Чихаркина обратилась к выпускникам и их педагогам:

— Каждый из вас, дорогие ребята, уже состоялся как победитель. Но сегодня я хочу отдельно поклониться вашим учителям — тем, кто вложил в вас не только знания, но и частичку своей души, кто сумел разглядеть и раскрыть ваш потенциал, — подчеркнула она. — Пусть с каждым годом у родителей и педагогов появляется всё больше поводов гордиться вашими успехами.

ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ СТАЛИ ПРИЯТНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ

У Федора Кузьмина - 300 баллов! Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Дарья Лазуренко из Ростова сдала ЕГЭ по русскому языку и обществознанию на 100 баллов. Девушка признается: успех по обществознанию был для нее ожидаемым, а вот максимальный результат по русскому стал приятной неожиданностью.

– Я трижды становилась призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, поэтому для меня было бы странно не получить высший балл на ЕГЭ. Ведь экзамен намного проще олимпиады. А вот 100 баллов по русскому языку стали очень приятным сюрпризом, даже несмотря на то, что у меня есть олимпиада, – рассказала выпускница.

Сейчас Дарья планирует поступать в Москву на специальности, связанные с международными отношениями или мировой экономикой.

Фото: Екатерина Руденко Фото: Екатерина РУДЕНКО.

А вот Александра Истомина из Зернограда призналась, что стать 200-балльницей для нее стало полной неожиданностью. Школьница сдала два ЕГЭ по химии и русскому языку на максимальные 100 баллов каждый.

К химии девушка готовилась в течение года, и этот предмет не доставил ей особых хлопот.

– Я очень люблю химию, поэтому проблем с подготовкой не возникло, – рассказывает Александра.

А вот к русскому языку она решила готовиться самостоятельно и освоила материал всего за два месяца до экзамена. Сейчас выпускница планирует поступать в медицинский вуз Москвы и в будущем стать врачом.

А Амир Хузиев из Ростова-на-Дону стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ. Максимальный результат выпускник получил по русскому языку, истории и обществознанию. Готовиться к экзаменам парень начал еще в 10 классе.

– Честно говоря, я даже не мог представить, что наберу столько баллов! – признался Амир.

Амир Хузиев набрал 300 баллов. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Сейчас он планирует поступать в Москву на юридическое направление.

Редакция «Комсомольской правды» от всей души желает выпускникам больших успехов на выбранном пути. Пусть все, что они задумали, обязательно сбудется. Молодые, амбициозные, талантливые — у таких ребят просто не может не получиться. В добрый путь и удачи во всех начинаниях!