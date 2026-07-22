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Общество22 июля 2026 13:20

Сто баллов — не предел: На Дону наградили лучших выпускников

В Ростове-на-Дону «Комсомольская правда» совместно с партнерами отметила успехи молодых и перспективных выпускников школ
ПОПОВА Екатерина
На Дону наградили лучших выпускников

На Дону наградили лучших выпускников

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Сто баллов — не предел: На Дону наградили лучших выпускников. Видео: Екатермна Руденко

Совсем недавно в школах Ростовской области отзвенели последние звонки, а следом прогремели выпускные вечера. Для вчерашних школьников наступило долгожданное лето, которое запомнится им надолго. Впрочем, расслабляться некогда. Ведь теперь им предстоит серьезное испытание, от которого зависит их будущее: поступление в вуз. «Комсомольская правда» всегда поддерживает таланты, поощряет и отмечает успехи молодых и перспективных школьников и студентов.

17 июля в музее Южного федерального университета прошел традиционный торжественный прием для выпускников, показавших самые высокие результаты на ЕГЭ.

Награждение прошло в музее Южного федерального университета.

Награждение прошло в музее Южного федерального университета.

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

«ВЫ НАША ГОРДОСТЬ И НАДЕЖДА»

Перед будущими абитуриентами выступила заместитель начальника управления образования Ростова-на-Дону Маргарита Распевалова.

– Хочу поздравить вас с этим замечательным рубежом. Мы вас всех любим и одновременно грустим, прощаясь и провожая вас в дальнейший путь. Наши выпускники – это лучшее, что есть у нас у взрослых. Желаю вам оставаться такими же умными и талантливыми. И чтобы вам все удавалось. А мы и родители будем вас поддерживать и помогать. И помните, что двери ваших школ для вас никогда не закрыты. Вы их радость, гордость и надежда.

Перед будущими абитуриентами выступила заместитель начальника управления образования Ростова-на-Дону Маргарита Распевалова.

Перед будущими абитуриентами выступила заместитель начальника управления образования Ростова-на-Дону Маргарита Распевалова.

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

«С КАЖДЫМ ГОДОМ УМНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА ДОНУ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ»

С приветственным словом к выпускникам обратилась директор Ростовского филиала «Комсомольская правда» Елена Соболева.

С приветственным словом к выпускникам обратилась директор Ростовского филиала «Комсомольская правда» Елена Соболева.

С приветственным словом к выпускникам обратилась директор Ростовского филиала «Комсомольская правда» Елена Соболева.

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

– Мы рады приветствовать вас в этом зале. Хочу поблагодарить ЮФУ за радушный прием и партнерство. Мы проводим это мероприятие уже более десяти лет и счастливы с каждым годом видеть все больше выпускников. Это значит, что на Дону все больше умных и талантливых ребят. Вы сейчас находитесь на особенном этапе жизни, когда попрощались со школой и устремили взоры во взрослую жизнь. Хочу пожелать, чтобы вы были амбициозными, не боялись смелых мечтаний, брались за дела, которые до вас никто не делал, становились успешными и никогда не забывали о тех, кто все эти годы был рядом. В добрый час! У вас все получится!

«100 БАЛЛОВ – РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА И ДИСЦИПЛИНЫ»

Как отметил проректор Южного федерального университета по цифровой трансформации Александр Трофимчук, набранные 100 баллов на ЕГЭ донскими школьниками вовсе не случайность и не везение, а следствие их труда и дисциплины.

Проректор Южного федерального университета по цифровой трансформации Александр Трофимчук

Проректор Южного федерального университета по цифровой трансформации Александр Трофимчук

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

– Ваши 100 баллов – это ваш характер, ваша смелость поставить себе высокую планку и взять ее. Конечно, за каждым баллом стоят еще двое: ваши родители и учителя. Уважаемые педагоги, дорогие мамы и папы, спасибо вам за ваш труд, за результаты ваших детей! Дорогие выпускники, сегодня вы делаете самый интересный и особенный выбор в вашей жизни. Ростовская среда умеет рождать таланты, умеет их воспитывать, растить. А ЮФУ – это наука, сильные наставники. Наши двери всегда открыты для лучших, и мы ждем вас и как абитуриентов, и как наших будущих коллег. И уверен, что эти 100 баллов — только одно из первых ваших крупных достижений.

МАТЕМАТИКА

Награждение стобалльников по математике.

Награждение стобалльников по математике.

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Первыми к награждению пригласили выпускников, получивших максимальные баллы по математике. Почетную миссию по вручению дипломов и подарков взял на себя заведующий кафедрой информатики и вычислительного эксперимента мехмата ЮФУ Станислав Михалкович.

– Мы живем в уникальное время. Примерно несколько лет назад возник период колоссального развития и продвижения современной математики в связи с искусственным интеллектом. Удивительно, но математика благодаря ИИ получила развитие всех своих направлений. Последняя модель чата GPT доказала теорему, которую математики не могли доказать последние 50 лет. И вы те молодые, которые заработали свои 100 баллов по математике и не только, будете менять нашу жизнь к лучшему.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Награждение стобалльников по русскому языку.

Награждение стобалльников по русскому языку.

Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ребят, набравших 100 баллов по русскому языку, пригласили на сцену для вручения дипломов и подарков. Директор Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Анна Дмитрова обратилась к ним с приветственным словом:

– Вы лучшие выпускники Дона. И куда бы вы ни поступили, я призываю вас потом вернуться на Дон и стать частью славы донского края. Поэтому, уважаемые выпускники, помните пословицу: "Где родился, там и пригодился". Надеюсь, что лучшие выпускники Дона будут развивать лучший регион страны.

ГЕОГРАФИЯ

Награждение стобалльников по географии.

Награждение стобалльников по географии.

Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лучшие знатоки географии, получившие максимальные баллы по этому предмету, также были отмечены во время церемонии. К награждению ребят пригласили заместителя директора по популяризации наук о Земле, работе с абитуриентами и реализации молодежных программ института наук о Земле ЮФУ Наталью Баранникову.

– Хочу от всей души поздравить ребят, которые покорили нашу планету. Они знают уже и строение внутреннего ядра Земли, они знают, в какой галактике мы находимся. И их знания послужат им компасом во всей их жизни. Ведь эта информация однозначно пригодится каждому из вас. География поведет вас в нужном направлении, куда бы вы ни поступили. Я верю в вас!

ФИЗИКА

Награждение стобалльников по физике.

Награждение стобалльников по физике.

Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следующими на сцену пригласили ребят, продемонстрировавших великолепные знания по физике. Поздравила их с высокими достижениями исполняющая обязанности заведующей кафедрой общей физики ЮФУ Татьяна Привалова.

– Дорогие ребята, хочу поздравить вас с окончанием школы и такими замечательными результатами. За этим стоит ваша целеустремленность и ваше желание. Я вам желаю сохранить желание узнавать что-то новое, и чтобы это желание сохранилось с вами на всю вашу дальнейшую жизнь. Мы приглашаем вас на физический факультет, где вы сможете получить фундаментальное образование мирового уровня, которое поможет вам быть конкурентно способными и востребованными в будущем. Не бойтесь ничего, отбросьте все сомнения. Дерзайте и мечтайте. Удачи вам во всем!

ИНФОРМАТИКА

Награждение стобалльников по информатике.

Награждение стобалльников по информатике.

Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпускников, набравших максимальные баллы по информатике, поздравили заместитель директора по розничному бизнесу Ростовской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит» Оксана Стушкина и заведующий кафедрой технологии автоматизации в бизнесе мехмата ЮФУ Василий Калачев.

Сегодня закрывается одна глава вашей жизни и открывается другая. Я хочу пожелать вам, чтобы вы не растеряли то, что сейчас у вас есть. Ваши результаты показывают то, какие вы талантливые, успешные, целеустремленные. Сохраните это и приумножите. Пусть на вашем пути встретятся наставники, которые помогут вам пройти этот путь и достичь еще больших результатов. Пусть ваши желания становятся целями, а цели переходят в результаты, – отметила Оксана Стушкина.

Василий Калачев добавил:

– Ребята, вам открывается уникальная возможность стать одними из самых сильных программистов. Не выезжая из региона, получить возможность учиться у преподавателей ВШЭ и общаться с преподавателями-практиками.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Награждение стобалльников по обществознанию.

Награждение стобалльников по обществознанию.

Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

К ребятам, набравшим высокие баллы по обществознанию, обратился декан факультета управления ЮФУ Дмитрий Шевченко:

– Те, кто хорошо знают обществознание, хорошо понимают интересы, особенности взаимодействия, формирование и использование норм в обществе, в организациях, между людьми, между предприятиями, регионами, странами. Такие люди будут определять будущее, могут конструировать общественные структуры, управлять людьми, организациями, видеть больше, чем цифры.

ИСТОРИЯ

Награждение стобалльников по истории.

Награждение стобалльников по истории.

Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ребят, набравших сто баллов по ЕГЭ по истории, наградил исполняющий обязанности директора института истории и международных отношений ЮФУ, доктор исторических наук Антон Аверьянов:

– Многие считают, что история — это про прошлое. Но на самом деле история — это про настоящее и про будущее. Вы сдали ЕГЭ на 100 баллов. И это мостик, который вы перебросили для вашего светлого будущего. Сданный успешно экзамен — это не конец, а только начало. У вас все еще впереди. История лежит в основе национальной идентичности. История — очень востребованная наука. И то, что вы добились такого колоссального результата, безусловно является значимым не только для вас, но и для всего нашего общества. Хотел бы поздравить вас, ваших наставников, педагогов и родителей с таким важным для вас событием. И пожелать вам всего самого наилучшего в будущем!

НЕ 100 БАЛЛОВ, А 200 И 300

Ребята, получившие максимальные баллы по нескольким предметам, стали настоящими героями дня.

Ребята, получившие максимальные баллы по нескольким предметам, стали настоящими героями дня.

Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сто баллов по одному предмету — это уже результат, которым можно по праву гордиться. За ним стоят бессонные ночи, сотни исписанных черновиков и колоссальная самодисциплина. Но на этой церемонии были те, кто сумел перешагнуть через эту планку и взял сразу две, а некоторые даже три высоты. Ребята, получившие максимальные баллы по нескольким предметам, стали настоящими героями дня. Их упорство и трудолюбие вызвали искреннее восхищение у всех присутствующих.

Памятные подарки и дипломы выпускникам, набравшим 200 и 300 баллов по нескольким предметам, вручили представители партнеров: группы компаний «Сокол» и ПАО «Банк Уралсиб».

- От всей души поздравляем ребят, родителей и учителей с успешной сдачей ЕГЭ и окончанием школы. Впереди новые успехи и победы! Благодарим «Комсомольскую правду» за возможность отметить лучших из лучших, - отметила директор по маркетингу ГК «Сокол» Нина Чумакова.

Представители группы компаний «Сокол» вручили подарки.

Представители группы компаний «Сокол» вручили подарки.

Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам Нины Чумаковой, группа компаний «Сокол» поддерживает талантливую и целеустремленную молодежь Дона. Лучшие выпускники – это фундамент будущей экономики региона и страны.

- Для нас участие в данном мероприятии имеет большое значение. Наш банк последовательно развивает сотрудничество с образовательными организациями по всей стране, и мы убеждены, что именно талантливые и целеустремлённые выпускники школ и будущие студенты формируют основу для стабильного развития регионов и всей страны. Такие проекты помогают молодым людям сделать первый осознанный шаг в профессии, а работодателям – познакомиться с перспективными будущими специалистами. Мы будем рады видеть вас - уже студентов вузов - в числе участников наших образовательных проектов и программ практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение», - поделился впечатлениями управляющий директор по развитию розничного бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Толстой.

Представители ПАО «Банк Уралсиб» вручили подарки.

Представители ПАО «Банк Уралсиб» вручили подарки.

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ПЕДАГОГАМ!

Представители Общероссийского профсоюза образования наградили педагогов.

Представители Общероссийского профсоюза образования наградили педагогов.

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Но чествовали в этот день не только стобалльников, но и их наставников. На торжественном мероприятии заместитель председателя Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Дарья Чихаркина обратилась к выпускникам и их педагогам:

Каждый из вас, дорогие ребята, уже состоялся как победитель. Но сегодня я хочу отдельно поклониться вашим учителям — тем, кто вложил в вас не только знания, но и частичку своей души, кто сумел разглядеть и раскрыть ваш потенциал, — подчеркнула она. — Пусть с каждым годом у родителей и педагогов появляется всё больше поводов гордиться вашими успехами.

ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ СТАЛИ ПРИЯТНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ

У Федора Кузьмина - 300 баллов!

У Федора Кузьмина - 300 баллов!

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Дарья Лазуренко из Ростова сдала ЕГЭ по русскому языку и обществознанию на 100 баллов. Девушка признается: успех по обществознанию был для нее ожидаемым, а вот максимальный результат по русскому стал приятной неожиданностью.

– Я трижды становилась призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, поэтому для меня было бы странно не получить высший балл на ЕГЭ. Ведь экзамен намного проще олимпиады. А вот 100 баллов по русскому языку стали очень приятным сюрпризом, даже несмотря на то, что у меня есть олимпиада, – рассказала выпускница.

Сейчас Дарья планирует поступать в Москву на специальности, связанные с международными отношениями или мировой экономикой.

Фото: Екатерина Руденко

Фото: Екатерина Руденко

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

А вот Александра Истомина из Зернограда призналась, что стать 200-балльницей для нее стало полной неожиданностью. Школьница сдала два ЕГЭ по химии и русскому языку на максимальные 100 баллов каждый.

К химии девушка готовилась в течение года, и этот предмет не доставил ей особых хлопот.

– Я очень люблю химию, поэтому проблем с подготовкой не возникло, – рассказывает Александра.

А вот к русскому языку она решила готовиться самостоятельно и освоила материал всего за два месяца до экзамена. Сейчас выпускница планирует поступать в медицинский вуз Москвы и в будущем стать врачом.

А Амир Хузиев из Ростова-на-Дону стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ. Максимальный результат выпускник получил по русскому языку, истории и обществознанию. Готовиться к экзаменам парень начал еще в 10 классе.

– Честно говоря, я даже не мог представить, что наберу столько баллов! – признался Амир.

Амир Хузиев набрал 300 баллов.

Амир Хузиев набрал 300 баллов.

Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Сейчас он планирует поступать в Москву на юридическое направление.

Редакция «Комсомольской правды» от всей души желает выпускникам больших успехов на выбранном пути. Пусть все, что они задумали, обязательно сбудется. Молодые, амбициозные, талантливые — у таких ребят просто не может не получиться. В добрый путь и удачи во всех начинаниях!

Ребята закрыли одну главу своей жизни.

Ребята закрыли одну главу своей жизни.

Фото: Екатерина РУДЕНКО.