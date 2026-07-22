Андрей Луговой в Ростове: гуманитарные миссии, мини-НПЗ и помощь детям

Андрей Луговой — один из авторов инициативы о создании сети мини-НПЗ, которую поддержал Владимир Путин. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовскую область с рабочим визитом посетили депутат Госдумы Андрей Луговой и сопредседатель «Родительского комитета ЛДПР» Дарья Голубева. В программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда — Ростов» они рассказали о гуманитарных миссиях на Донбасс, инициативе по мини-НПЗ, законе об искусственном интеллекте и помощи семьям с детьми-инвалидами.

«Родительский комитет ЛДПР» родился из двух больших групп вопросов: поддержка семей с детьми-инвалидами и помощь семьям, где дети столкнулись с зависимостями Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Региональная неделя: сверить часы»

— У нас сейчас региональная неделя в Госдуме. Депутаты выезжают в регионы, чтобы сверить часы и посмотреть, какие задачи стоят перед отделениями, — объясняет Луговой. — Одна из главных моих задач — поддержать Дарью, посмотреть, как мы будем развивать родительский комитет в Ростовской области.

Вторая тема — волонтёры и помощь фронту. В партии есть фонд «Плечом к плечу», который занимается гуманитарными грузами.

— Вопрос волонтёрства очень важный. В условиях боевых действий регуляторика никогда не определялась. Я говорю не про ограничения, а про то, чтобы волонтёры могли работать на освобождённых территориях без препонов, — говорит депутат. — Мы встретимся с казаками и волонтёрами, послушаем предложения, чтобы выходить с инициативами в Госдуме.

«Родительский комитет: от буллинга до инвалидности»

Дарья Голубева, которая курирует «Родительский комитет ЛДПР» в Ростовской области, рассказывает, что проект родился из двух больших групп вопросов: поддержка семей с детьми-инвалидами и помощь семьям, где дети столкнулись с зависимостями.

— Обращений стало так много, что перечень расширился, — говорит она. — Здравоохранение, образование, травля в школах. В законодательстве нет закрепления понятия «буллинг», нет критериев, мы не можем выстроить профилактику. А пожар лучше предупредить, чем тушить.

Ключевая инициатива — автоматическое снятие статуса инвалида при переходе во взрослую сеть.

— В 18 лет молодой человек теряет доступ к льготному лекарственному обеспечению. По открытым данным, 30% детей отказываются от лечения. Они вышли в ремиссию, компенсировали заболевания, а все усилия сходят на нет, — объясняет Голубева. — Нам нужно разорвать связь между инвалидностью и доступом к лекарствам после 18 лет.

К ней обращаются не только родители, но и общественные организации, НКО.

— Мы готовим инициативы в тесном контакте с людьми, которые уже саккумулировали эти проблемы.

«Мини-НПЗ: конкуренция или договорняк?»

Луговой — один из авторов инициативы о создании сети мини-НПЗ, которую поддержал Владимир Путин.

— События последних месяцев подтвердили: она актуальна для всей страны, — говорит депутат. — У нас есть закон об электроэнергетике, закон о газе, а закона о нефти — нет. Единственная отрасль, которая никак не регулируется.

По его словам, крупные компании за 30 лет сделали всё, чтобы уничтожить отрасль мини-НПЗ.

— В 90-е их называли «самоварами» — они производили бензин низкого качества. Их уничтожили на корню. Хотя они всё равно работают — на угольных разрезах в Сибири, на севере, куда сложно доставить топливо.

— Чем больше конкуренции, тем лучше. В Америке везде разрешены присадки, — говорит он. — У нас этого нет, потому что крупные компании договорились.

Проблема с бензином, по его словам, носит логистический характер.

— Дизеля мы производим в два раза больше, чем нужно. С бензином сложнее, но бочки с работающих НПЗ перенаправляют в зоны дефицита.

Мини-НПЗ, по его задумке, — это малый бизнес.

— Качество на мини-сыроварнях порой лучше, чем на заводах. Потому что малые бизнесмены делают вручную и кровно заинтересованы. Это те индивидуальные предприниматели, которых партия всегда поддерживала.

«Искусственный интеллект: бездна, которая смотрит на нас»

— Риски я вижу одни. Чем быстрее начнём регулировать — тем лучше, — говорит Луговой. — Не ограничивать, а именно регулировать.

Госдума приняла законопроект за основу — он пока рамочный, даёт терминологию и направление.

— Риск один: если государство будет избегать и не замечать эту отрасль, это как с криптовалютой, — объясняет депутат. — Искусственный интеллект — это бездна. Мы не понимаем, что нас ждёт. Мы смотрим на бездну, а бездна смотрит на нас.

— Как контролировать бездну?

— Никак. Нет ни одного человека, который спрогнозирует, что будет с человечеством, когда мы имеем дело с ИИ. Можно изучить меня вдоль и поперёк — и выдавать за Андрея Лугового.

Андрей Луговой — Вопрос волонтёрства очень важный. Фото: Елена Петровская

«Компенсация лекарств и свобода учителей»

Дарья Голубева продолжает тему инициатив.

— Законы должны рождаться не в кабинетах, а на земле. Родительский комитет — оптимальный инструмент, чтобы получать запросы напрямую.

Она предлагает компенсировать расходы на лекарства для детей до 18 лет из малообеспеченных семей.

— Маленькие дети болеют постоянно. Простуды из садов и школ приносятся домой, заражаются братья, сёстры, родители. Лекарства дорожают. У семьи не должно быть выбора: купить лекарство или закрыть бытовые нужды.

Она также говорит о «бумажной нагрузке» на учителей.

— Работа учителя не должна быть связана с бюрократией. Это одна из моих инициатив.

«Победа будет скоро»

Визит в Ростовскую область первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Андрея Лугового стал не просто рабочим мероприятием, а полноценным срезом федеральной повестки. Гуманитарная помощь, адаптация ветеранов СВО, поддержка семей с детьми-инвалидами, безопасность, мини-НПЗ и искусственный интеллект показали: Ростовская область остаётся одним из ключевых регионов, где федеральные инициативы получают обратную связь и превращаются в реальные решения. Именно так, через прямой диалог, и рождаются законы, которые работают.